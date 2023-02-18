王毅访欧释中国高层外交积极姿态

来源：香港《明报》

作者：锺鸣九

防疫政策优化调整后，中国在国际外交舞台上的活跃度明显提升。继伊朗总统访华后，中共中央政治局委员、中央外事办主任王毅开启为期一周的欧洲之行。这是中共二十大后中国最高级别的官员出访欧洲。学者分析指出，俄乌冲突一周年、土叙强震牵动人心之际，中国展现出更加积极的姿态，意在推动全球安全和发展。

王毅此行应邀访问的国家中，既有老牌欧盟成员国法国、意大利，亦有受西方国家制裁的俄罗斯，也有匈牙利这样反对欧盟对俄实施制裁的国家。此外，王毅也将出席在德国举行的第59届慕尼黑安全会议。本届慕安会第一次没有邀请伊朗政府参加，俄罗斯则是连续第二年缺席。

南京大学国际关係学院执行院长朱锋对笔者表示，王毅此访非常典型说明了中国在当代世界政治中的独特角色：不以意识形态和阵营“划线”，愿在相互尊重、求同存异、平等互利的基础上，深化各国交流与合作，推动世界的繁荣稳定。

中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建认为，由于一贯坚持相互尊重、平等互利的外交立场，中国在因俄乌冲突而对立的各方间都有做工作和回旋的空间，这是中国有别于其他大国的优势。随着中国以及愈来愈多欧洲国家公开表态，明确拒绝世界走向极端化对抗、重演历史上国际关係的悲剧，那些煽动阵营化对抗的政治精英只会作为负面因素，反过来激励更多国家和地区推动全球化和多极化发展。

大国矛盾由全球化“内转外”

当前，欧盟正欲对俄罗斯施加第十轮制裁，俄乌仍处于“谈不了、打不赢、退不得”的痛苦拉锯，美国对华强硬派则藉“气球事件”火力全开。另一方面，土叙强震中多个国家和地区第一时间奔赴救灾，展现出人类“风月同天”的团结力量。中国人民大学国际关係学院教授王义桅指出，今天大国间的矛盾已从全球化的“内部”转向“外部”：人类还要不要全球化，要什么样的全球化？事实是，俄乌冲突一年来，欧洲深受其害，希望早日结束战争；中国亦希望在中国欧盟建立全面战略伙伴关係20周年之际，与欧洲各国营造良好的经济合作氛围，加速全球复苏。

今年以来，法国总统马克龙、意大利总理梅洛尼、巴西总统卢拉等多国政要均已表达访华意向。分析人士认为，王毅此访不仅为世界带来中国将更积极充分与各方接触的信号，亦是为接下来一系列新的高访做预热的技术性安排。全球化与板块化两种力量并存的当下，中国高层外交还将为国际局势带来哪些新变化，值得保持关注。