石油人民币概念 大势所趋

来源：台湾《经济日报》社论

去年12月初习近平访问沙特阿拉伯时提议，把中国向沙特购买的石油天然气以人民币结算，当时沙特官员直言，现在还不是时候，可是开始愈来愈多迹象显示，正有一个大趋势，从“石油美元”（Petro dollar）转移至“石油人民币”（Petro yuan）。

美元是全球贸易通用的货币，尤其石油以美元计价，更是近70年来的铁律；这是因为主要的产油国，包括沙特阿拉伯与其他波湾国家的货币，锁定与美元固定汇率，而美国在二次大战之后，一直是全世界的霸权，也是石油最大的进口国，波湾国家靠美国军力保护，也对美国市场出口石油，而美元藉此成为全球储备货币的地位，并为美国不断扩大的贸易逆差提供资金；石油以美元计价，彼此最为有利。

但是这个互利关系，最近十年有很大的改变，一是美国开始出产页岩油，不仅国内能源的90%自给自足，还成为全世界头号石油出口国，这让美国与波湾国家成了竞争关系，而在此同时，中国经济快速崛起，开始大量买油，中国是沙特最大的原油买家，沙特27％的石油出口到中国。

去年习近平访问沙特，同时与波湾其他国家举行高峰会，签订超过300亿美元协议，希望波湾国家将部分油品改由人民币计价，并且将石油期货移至上海石油交易所交易。

中国背后的动机，当然是希望争夺美元所主导的全球贸易霸权，这不仅是与美国的经济争霸，更重要的是防备美国对中国的金融制裁，就像现在对俄罗斯的制裁一般，而石油换成以人民币计价，就是重要的第一步，将大大提升人民币的地位，也会威胁到美元地位。

沙特每日出口约620万桶原油，即使一部分的计价从美元换成其他货币，也将震撼全球，并对其他国家产生示范作用，美元在国际金融体系中的霸主地位也会被削弱。

据了解，中国和沙特之间，以人民币计价的谈判已断断续续地进行了六年，但利雅德方面顾忌与美国的关系，仍持谨慎的态度，尤其特朗普承诺的武器销售，现在正如火如荼的进行，单是2021年，沙特花在向美军购的金额就达400亿美元，沙特当然担心激怒美国。更何况，沙特每年对中国贸易顺差高达267亿美元，人民币又不是可以随意兑换的国际货币，沙特手中拿到这么多人民币，要如何处理，也是一大难题。

可是如今能源市场与金融市场，开始有了变化，现在金融界与能源业开始讨论一个新概念“石油人民币”。

首先是，沙特财政部长贾丹上个月受访时，第一次露了口风，指出对于使用美元以外的货币进行贸易，沙特持开放态度；其实引入人民币交易，本来就对于原油市场的多样化具有积极的作用，也有利于原油价格的稳定，而双边货币的直接结算，实现“去美元化”，也节省了大量金融交易成本。沙特态度的变化，意味着将开始迈出第一步。

其次，美国目前债务高达31兆美元，而且民主、共和两党对提高举债上限争执不下，这将有可能拖欠政府的还债义务，动摇投资者和各国央行对美国经济的信心，改以人民币计价，可以避免美元波动带来的汇兑风险。

第三，中国不仅与波湾国家谈，也和其他产油国在谈；目前俄罗斯、伊朗和委内瑞拉的石油储量占OPEC+组织石油储量的40%。它们都已经以极低的折扣，以及人民币计价方式，向中国出售石油，这也是势之所趋。

尤其大陆近日的外交重心，都围绕着能源安全，以及一点一滴削减美国金融霸权为目标，习近平12月初去波湾国家，近日伊朗总统到中国访问，能源议题都是重点，“石油人民币”取代“石油美元”，势必将是国际政经台面上的议题，这也许不是一两年的事，但是大的趋势如此，即使是美国都难以扭转。