郭台铭得摆平的大问题

来源：台湾中时新闻网

作者：黄智贤

鸿海前董事长郭台铭，虽然没有说出“我要选”这三个字，但是种种铺排跟发言，等于已经表态，他要代表国民党，出战2024，包括他说，2019年时年68岁的他，是“年轻气盛”，选择退党。

郭台铭的支持度当然是高的。第一、他是科技企业家，台湾社会对企业家本就尊敬，对科技业更崇拜。第二、他在2022年，以鸿海跟永龄基金会的钱，买辉瑞疫苗捐给台湾，所以很多人觉得欠他的情。

可是，郭台铭面前，不是没有障碍。国民党内、中时社论、跟媒体人董智森董哥等，也都指出过他的问题。我认为，无论郭台铭民调再高，都得摆平几个特大号的问题。

第一、吴敦义以“荣誉党员”的礼遇，让郭台铭在2019年入党。可是郭台铭在党内初选失败以后，却痛斥国民党“腐朽分赃”，然后立刻愤而退党。所以，他加入与退出国民党的目的，很清楚，只是为他自己的得失，国民党只是他的工具。

第二、国民党规定，退出以后，要满4年才能新入党。入党满4个月，才能登记参选。所以，最快郭台铭也只能在2024年1月，才能登记。如果按照规定，郭台铭这一次，是绝无可能参选了。所以，国民党还得要为他修改游戏规则才行。碰到郭台铭，必须转弯？这是郭台铭摆出来的态度？这样的态度，对郭台铭不见得有利。

第三、好，国民党修改规定，让郭台铭有资格参加党内初选，就可以了吗？还是郭台铭要的是，国民党撇开其他人，直接让他拿到代表国民党的权力？如果这样，是不是国民党的党格，也就彻底呵呵了？当然，因为他的民调高，所以，也会有支持者认为，“只有赢，才是真理”，只要拉下民进党，一切都有正当性。但是，为一人量身订做游戏规则，还是会引起众多不平之鸣，也会有后座力。

第四、2022年，民间买辉瑞疫苗，有台积电跟慈济，并不是郭台铭而已，而郭台铭买的辉瑞疫苗，用的是鸿海股东跟永龄基金会的钱，并不是郭台铭自己的钱。

第五、根据郭台铭的说法，跟辉瑞谈判的时候，他承诺要跟辉瑞买3000万剂疫苗。他到底是代表鸿海承诺要买3000万剂，还是代表永龄基金会？还是代表台湾承诺？那么，当时台湾当局有授权给他，承诺要买足3000万剂吗？如果没有，为什么郭台铭可以去承诺辉瑞BNT呢？

第六、政商分际。永龄基金会因为疫苗，而跟辉瑞BNT建立关系，又展开了更深度的合作。现在，BNT跟永龄基金会合作，要在台湾设立mRNA癌症疫苗临床试验中心。这当然是医疗领域，但也是商业领域，大家都知道，辉瑞BNT新冠疫苗的利益有多大。郭董可以认为BNT是世界最好，甚至是唯一可信赖的疫苗公司，在任何场合都为辉瑞BNT疫苗争取。但现在又要从政了，这个商业合作关系，不碍眼吗？没有利益冲突吗？

第七、企业家的分际，跟政客的分际，有太大的不同，衡量的标准，也大有不同。权力跟金钱，高度集中在一个人，合适吗？郭台铭在科技业，确实有极大成就。但是，霸气总裁，是不是可以，也应该获得人民信任？又能摆脱过去的利益纠葛，跟偏见与私心吗？鸿海富士康，在许多国家跟地区都有商业利益，也跟许多企业有商业冲突，即使郭台铭不再是名义上的鸿海老板，难道鸿海的利益，不会干扰郭台铭的判断吗？

虽然国民党的游戏规则，已经变成一个任人打扮的娃娃。但，连最后的底线都不能守住，可能就连最后的尊严，也都守不住了。

跟国民党有关的人里面，郭台铭跟侯友宜民调最高。但两个人，也都各自有待克服的门槛，两人在两岸问题，也都各有短板，郭台铭在香港事件的立场，更让人质疑，所以，最终，还是会回头考验国民党支持者，跟朱立伦。

但是，金权政治，难道是台湾终极的结局吗？当年，马英九一当选，周美青连公营银行法务处长的位子都放弃，提前退休。是为什么？不就是要避免一丁点的瓜田李下吗？而今，金权与政权，真要一人独揽？

我更想问的是，谁，能够有胆识，有肩膀，有智慧，可以抵抗美国的压力？可以捍卫中华民族的利益？谁？

（作者为资深媒体人）