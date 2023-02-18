来源：台湾中时新闻网

去年11月“拜习会”后显示，控管风险已成中美最大共识。有了共识，两国近期虽有气球争议，却不影响台海风向的转变。北京在两岸交流的布局更积极，智库“美国外交政策全国委员会”（NCAFP）也提报告呼吁两岸重启官方沟通管道。风向变化之快令人措手不及，民进党是不是也该调整两岸政策了。

去年底董云裳率NCAFP来台举办“亚太安全论坛”，访问团近日发表报告指出，两岸应尽快解除民间交流限制，开放陆生、陆客来台及学术交流，并“设法”重启官方沟通管道；考虑台湾未来局势紧绷，报告建议台湾增强能源的韧性。这个由多名美国前官员组成的智库，一反昔日“抗中”基调，鼓励两岸“尽快”恢复交流委实罕见，却显示中美氛围已逐渐转向。

刚结束美国行的国民党国际部主任黄介正说，访美半个月期间，没人问他国民党赴大陆做什么，反倒不少官员表达美国欢迎缓和台海局势的所有举措，认为这符合拜登总统“维系台海和平稳定”的施政轴线。换言之，在管控台海风险的共识下进行中美竞合，已是未来的游戏规则。

北京自今年初起已积极向台湾民间挥手，在工商业界即将轮番访陆之际，国台办主任宋涛表明，将协助解决台湾农渔产品恢复输陆的问题；但面对中美同时对两岸交流提呼吁，民进党有办法和大陆沟通吗？

民进党主席赖清德说，“九二共识”中，没有中华民国的生存空间。但恰恰是因有了中华民国，两岸才需以九二共识为依据。民进党不换脑筋，就无法为民谋福利。当风向转变才发现，原来办不了事的是执政的民进党，那2024还选他做什么？