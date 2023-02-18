陈宗彦陷性丑闻案剑指赖清德 民进党内斗腥风起

来源：台湾《联合报》

台湾行政院发言人陈宗彦惊爆喝花酒争议，内阁“化妆师”出包，上任18天请辞，成为史上最短命发言人。也因陈宗彦是副总统赖清德嫡系爱将，这起爆料公布11年前的对话纪录、判决书与签呈，当时正是赖清德当市长任内，选在此时出手，这一枪有备而来。

尤其当剑指赖清德时，补刀力道不会少，民进党内派系耳语不断，台面下的斗争更是暗潮汹涌。

民众党立委陈琬惠星期五（2月17日）临时举行记者会公布相关证据，指陈宗彦担任台南市政府新闻处长期间喝花酒，并带小姐出场“喝咖啡”。陈宗彦当天第一时间出面否认传闻，指特定媒体抹灭人格，澄清自己从未被检调约谈侦办。但不到5小时，案情急转直下，陈宗彦宣布请辞。

陈宗彦从遭爆料到请辞，“补刀”力道没有少。政坛传出早在内阁改组前，陈宗彦喝花酒传闻就传入高层耳朵，还问过赖清德，赖清德“未置可否”。亲赖人士灭火，却难掩派系间早已四溢的火药味。

赖清德上月就任时，首重杜绝黑金、解决学伦问题。台南议长邱莉莉涉贿，赖清德上任后即请中评会停止党权处分；学伦方面，党内提名公职参选人要签切结，身陷论文风波的新竹市前市长林智坚也放弃向教育部诉愿。民进党中执会才通过被视为“黄承国条款”的党公职提名排黑修正案，两天后陈宗彦就被挖出11年前案子。

这起毁灭性攻击，目标自然是对准赖清德，也为党内独尊赖之路蒙尘。

