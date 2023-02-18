夏立言访陆获高规格接待 北京迈向协商谈判的先手棋？

来源：香港01

作者：张钧凯

国民党副主席夏立言自2月8日至17日率团访陆，期间会见中共政治局常委王沪宁、国台办主任宋涛、北京市委书记尹力、上海市委书记陈吉宁、湖北省委书记王蒙徽，以及重庆市委书记袁家军等中共二十大后中央与地方重要官员，层级之高和规模之广，确实在两岸关系冰封之际备受瞩目。

接待层级不同 体现二十大对台新局

国民党方面将此行定位为“交流对话”与“关怀民生”，而陆方官员则在释放恢复两岸交流期望之余，反复重申“九二共识”与“反对台独”等政治基础，不少涉台媒体亦配合营造出两岸“春天回暖”的氛围。不过，除了“矮化和伤害主权”、“唱和中共统战言论”等民进党万年批判老调之外，夏立言此行在台湾政治和媒体舆论中，并未激起更为广泛的议论，和大陆舆论场形成一热一冷的现象。

然而，陆方接待夏立言一行的意义，并不能因此被过于低估。和他前一次访陆相比，当时背景是佩洛西访台后台海紧张动荡之际，台湾内部争议不小，而夏立言在大陆实际见到的官员仅有海峡两岸关系协会会长张志军和国台办副主任陈元丰，此次所见官员层级和范围确实不可同日而语。

夏立言两次访陆行的轻重差异，何以致此？台湾有看法认为，或因国民党在去年底九合一选举大胜，进军2024年大选底气大增，从而重获北京的青睐。台湾执政权力受选举结果左右，此说法或有道理，但恐非主因；倘若放大视野来看，中共二十大后对台新局的布署，以及中美两国领导人面会后的中美台关系变化，才应是幕后最为主要的大气候，九合一选举结果只是当中的小气候。

重启交流大门 宋涛肩负有重责大任

宋涛出掌国台办消息确认后，此项人事安排在两岸圈引起热议，跌破不少学者专家的眼镜。其新官上任三把火，在今年1月《两岸关系》杂志发表新年寄语，其中最关键的要旨，莫过于强调“坚持‘和平统一、一国两制’方针，在一个中国原则和‘九二共识’基础上，与台湾各界有识之士就两岸关系和国家统一开展广泛深入协商。”

当时《香港01》即有解读，认为宋涛以曾任中联部部长经历，其新职任务将首重具体推展习近平于2019年发出的“两制台湾方案”协商呼吁。

故而得以看到，以台办为主力的北京涉台系统，从春节期间开始便动作频频：

1. 1月28日：宋涛在厦门会见国民党前主席洪秀柱、金门县长陈福海、金门立委陈玉珍等人。

2. 1月30日：国台办宣佈对金酒等63家台企予以注册或更新注册讯息，并为台湾食品输入大陆提供便利。

3. 2月1日：国台办转述中国航空运输协会致函台湾内容，促请台方优先恢复广州、深圳等16个直航航点。

4. 2月5日：国台办于北京钓鱼台国宾馆举办2023年台商新春座谈会。

5. 2月8日：国台办新设立包括庙宇、棒球场、文化旅游风景区等9个两岸交流基地。

6. 2月10日：“后疫情时期的两岸关系与交流合作”研讨会在北京举行。

7. 2月13日：国台办发布新闻稿，指大陆愿意协助恢复台湾农渔产品输入。

8. 2月15日：宋涛接见台湾两岸农渔业交流发展投资协会理事长黄一成一行，表示“对于台湾农渔民希望恢复台湾农渔产品输入大陆的呼声，我们高度重视，在符合检验检疫标准的前提下，将协调相关部门积极予以解决。”

9. 2月16日：宋涛在北京会见到访的台湾妈祖联谊会会长郑铭坤一行，强调“希望两岸同胞多走动、常往来，增进理解、凝聚共识，共同开创祖国统一、民族复兴的美好未来。”

在两岸防疫之门打开之后，可以预期类似的交流活动只会增加不会减少，一步一步活化到疫情之前两岸的热络程度。问题在于，对台湾主要政党而言，并不反对维持两岸之间一定程度的经济、文化、社会往来，毕竟对陆依存乃台湾发展生存主要命脉之一，但是否愿意往政治方面推进，恐怕仍处于“敬谢不敏”；对北京而言，推进和恢复两岸交流，最大的目标在于从融和到促统，不可能永远停留在马英九时代“只经不政”的交流局面。

两岸同床异梦 交流寻找有识之士？

两岸双方均言“交流”，但内心想法“同床异梦”，北京之所以在疫后推促两岸交流尽速“复常”，一来既有民间社会之需要；二来在“和平统一”的大政方针下，如同台湾海峡交流基金会首任副秘书长石齐平告诉《香港01》的，就算台湾始终不当一回事，但北京还是必须站在中华民族的立场行礼如仪，尽一切努力做到“仁至义尽”。

北京于今下的这一步“交流”先手棋，乃是在于民进党政府虽言“对话”与“交流”，例如蔡英文2月2日出席台商春节联谊活动时表态“愿以北京对话寻求和平之道”，又如回锅海基会担任董事长的李大维于2月14日表示“期待海基会与对岸海协会可以逐步展开互访”，可是实际开放的脚步依旧显得裹足不前，既否决大陆官员赴台弔唁星云大师，亦未开放大陆人士入台自由行。中国大陆站在了两岸“交流”和“开放”的话语制高点，体现其“牢牢把握两岸关系主导权和主动权”的决心和意志。

与此同时，加快两岸疫后交流的“复常”，与宋涛年初宣示“就两岸关系和国家统一开展广泛深入协商”之间，本身就存在着一体两面的辩证关系。在美国联手民进党政府掏空、虚化“一中”原则的情况下，北京更需要藉由锚定“九二共识”、“反对台独”等政治基础，在台湾多方接触、寻找“各界有识之士”，有了“交流”的序曲，通往统一协商谈判的进行曲才有可能往前演奏下去。

台湾无论就历史或现实条件，都不可能无限期与大陆之间“绝缘”下去。在不可能回避两岸交流的客观形势下，再加上中美博弈大气候，当“习五点”子弹飞了四年之久，北京开启的统一进程可说是“开弓没有回头箭”。台湾社会要如何厘清“交流”与“协商”的关系，政治人物是否还有可能在统一问题上和稀泥，势必成为日后不能不面对的课题。