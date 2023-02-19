陈宗彦案重查 官员司法形象两败俱伤

来源：台湾《联合报》

作者：王圣藜、萧白雪

台南地检署十一年前以业者涉嫌行贿市府官员陈宗彦分案查办，依据的是业者频在通讯软件上与陈讨论公务，加上陈一句问“小芸有空吗”？具备贪污对价的基本侦查要件，接下来是对价关系能否成立，但检察官却不曾侦讯过陈宗彦就签结，如今面对各界质疑，只好再分案调查，公务员、司法官形象两败俱伤。

检察官怀疑陈宗彦涉贪，绝非灵光乍现，签分调查有无贪污案的根源，来自追查色情酒店业者涉行贿官员案时的监听所得，陈宗彦被怀疑并非毫无依据；问题根本在陈宗彦是否因接受性招待，而且在市府公务上出力帮业者乔事情，至少从幕前曝光的监听译文上看起来，酒店业者与陈宗彦不但有多次通讯、还不时碰面，业者多次请托陈宗彦协助商场的执照、变更使用等，都牵涉到市府公权力的事项。

如果陈宗彦平白无故接受性招待、却毫无作为，生意人将本求利，业者是否愿意长期无偿供养，是需要厘清的疑点之一；陈宗彦若一方面接受业者招待、一方面为业者乔事情，尤其当通讯内容显示，业者多次跟陈宗彦讨论到酒店送到市府的案子，陈宗彦甚至还曾主动询问案名，如此积极的态度，事后是否全无作为，检方当初是否真有用尽全力调查？业者的付出与陈宗彦的回馈，真的全无对价关系？

检察官从其他案发现疑点而签分案调查，但侦查权一开一阖，历一年多后结案，从启动分案到查无实据，到底有无作为，仍有重重疑点待厘清。

没有穷尽侦查可能的贪污案，十一年后被翻出来讨论，在毫无新证据、新事实下二十四小时内急行分案再办，是紧急应付外界了事，还是有心想作为？当初结案心证，于情理、事理、法理上都难以服众，又何苦昨是今非？

陈宗彦身处明处，检察官若真依侦查不公开、默默查案，他字案在没有开庭事实上就结案，当初分案动机为何？陈宗彦是一介公务员，便民为职责所在，但若以便民之名，获取个人不正利益，则为法所不容。

人民对司法观感不佳，一大因素是办民不办官，业者巴结官员如此，最后司法只轻办业者妨害风化罪，轻纵更攸关百姓公义的贪腐作为，就像侦办陈宗彦办到如此境界，难怪司法不得民心。