两岸千里之行 始于足下

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

一颗来自中国大陆的高空侦搜气球，在飘向美国后，过去几周在美中关系间掀起轩然大波。这颗外界俗称的“间谍气球”，不仅耽搁了美国国务卿布林肯2月初访问大陆的行程，也暂时中断美中领导人拜登、习近平在去年11月G20峇厘岛峰会敲定修复双边关系的安排。尽管“气球障碍”仍在，不过，从近来美中互动来看，双方仍是试图在唇枪舌战中，找寻“交流”机会。

这一点，从布林肯在慕尼黑安全会议与中共外事办主任王毅会面，显示双方高层交流的意愿并未中断，而拜登日前首度公开评论气球事件时，虽表态不会因击落大陆空飘气球而道歉，但希望与习近平直接通话，以厘清真相，他强调，美国无意寻求一场新冷战，颇意味双方正积极找寻“下台阶”。

美中关系从前总统特朗普时代来到拜登，一路走的便是“两强竞争”的大格局，只不过，为了避免双方擦枪走火与失控竞争，恐损及区域利益，于是双方在交流中设置“护栏”，确保护栏内竞争有度，且竞争之中也有合作。一般预期，若无差池，美中气球事件可望在一段时间后，复归平静。

美中高度竞争却仍积极开启交流机会，无独有偶，两岸关系亦在最近传出不少“交流”迹象，举凡陆委会宣布本月20日起开放港澳人士来台自由行，近期上海市台办副主任李骁东一行也获准来台，不少工商团体也有意在3、4月组团访问大陆。对比去年8月，两岸一度因美国众议院前议长裴洛西访台陷入“兵凶战危”状态，此刻虽不敢说两岸关系已是春暖花开，但至少是曙光乍现。

去年两岸关系剑拔弩张，不仅大陆对台实施环台军演，海峡中线成为过去式，两岸经贸往来更陷入低潮，来自台湾的农渔产品及食品等，更是屡遭技术卡关，无法卖进大陆。更惊悚的也在于，过去一段时间，已有不少美方官员、智库接连对台海战争时点做出预测，言之凿凿就在几年内间，更让不少市井小民对于两岸的未来，陷入无边焦虑。

根据二十一世纪基金会近日发布1月1日到4日进行的“台海安全民调”结果显示，有高达82.0%的受访者，以“愈来愈不友善”形容这一年来大陆对台湾的态度；有47.5%受访者认为，两岸可能发生军事冲突或战争，却也有46.9%表示不可能。对于战争的预期，可说五五波。

对于台湾来说，美中关系正从过去几年的尖锐互撕，进入到可控的对抗与交流时期，伊于胡底的两岸关系也看似有解封迹象，台湾要把握机会之窗，让两岸关系能够否极泰来，有两件事特别重要。

一是管控风险，努力建立两岸护栏。去年佩洛西访台，直接酿成台海危机，今年适逢新任众议院议长麦卡锡上任，坊间盛传他年内将造访台湾，相较佩洛西当时是即将卸任的议长，麦卡锡如今刚上任，又是来自拜登的敌对阵营，毋需顾虑美国政府的政治布局，一旦访台，冲击可想而知。

尽管台美民主同盟关系正浓，不过，面对如此重大变数，政府必须提早因应，以台湾利益为前提，谨慎地在美陆台关系里，设置安全护栏。美台关系要顾，两岸关系更是美陆台关系里的重中之重。

其二是在渐次升温的两岸交流中，逐步累积善意，找回两岸对话基础。两岸关系冰冻三尺非一日之寒，要在朝夕之间说共同的政治语言，分享相同的价值观，无异缘木求鱼；不过，两岸都应当以和平为己任，在交流中增强互信、减少误判；也借由交流，慢慢恢复疫情前的两岸经贸、交通与人员往来。

千里之行始于足下，两岸在过去30年的交往，时有倒退，时有前进，唯有不放弃对和平的想望，才是两岸之福。