加拿大吸纳移民图救经济 恐成政治炸弹

来源：明报

全球多国最近纷纷展开“人才争夺战”，人口老化与出生率偏低的加拿大，政府也计划出招大量吸纳移民，以应付劳动力缺口。不过，专家认为以移民挽救经济的如意算盘能否打响仍有待观望。

日批特别签证 向优秀年轻人招手

日本目前设有“高度专门职”计划吸纳专才，就申请人的学历、工作经验、收入等计分，超过一定分数就能给予居留5年的“高度专门职1号”资格，3年后可转为无限期居留的“2号资格”。政府前日召开吸纳外国人才的内阁会议，决定加设“特别高度人才制度”，即在学术研究或专业技术领域，申请者若具“硕士学历以上且年收入逾2000万日元”或是“工作经验逾10年及年收入逾2000万日元”，在日本居住一年后，就可申请永久居留权；这项缩短取得永久居留权资格亦适用在商业管理领域，即申请者具至少5年工作经验且年收入4000万日元以上便可。日本政府也向毕业于全球百大大学的优秀年轻人招手，提供到日本企业就职，可申请“特定活动”签证，从现行短期停留仅90天延长为两年，以寻找工作。

跟日本一样，人口约3700万的加拿大老龄和少子化的问题近年愈趋严峻。加拿大统计局指出，截至2021年，15至64岁的劳动人口中逾两成为即将退休的55至64岁人士，为该国的史上新高，成该国出现近百万职位空缺的因素之一。现在移民是加国人口增长的最大推动力，2016至2021年间当地新增180万人口，近八成为新移民。迄今当地移民已经超过830万，占人口达23%，比例为1921年以来最高，亦冠绝七大工业国。如果现况持续，到2032年加国所有新增人口将全属移民，未来20年内移民将增至总人口达34% 。联邦政府去年11月宣布，计划由今年至2025年间每年吸纳约50万移民，人数较2021年再增加约25%。

增移民恐激起排外情绪 民粹冒起

近年不少因人口老化而出现劳动力短缺的国家，相继推出吸引移民、劳工或外来人才的新措施，但移民增加亦可能激起本土民众排外情绪和民粹主义政党冒起。加拿大麦克马斯特大学政治科学系副教授卡梅伦（Geoffrey Cameron）指出，与美国、英国等地民众忧虑政府对移民把关不力、导致移民争夺本地资源的情况不同，加国虽然多年来吸纳大量移民，但民众普遍相信政府能有效管理移民制度，令国家受惠。加国1967年引入计分制，招揽高技术经济移民，并在1971年首次推出支持文化多元的国策，其后更授权地方政府与联邦共同拟定切合需求的移民目标，被视为加国公众对移民观感正面的基础。

不过，这情况渐生变数。由于非法移民近年经美国流入的情况增加，惹舆论忧虑偷渡者滥用加国难民援助，威胁社福制度。合法移民大增亦令房屋供不应求，楼价急升，生活成本亦随之上涨。

加过半民众支持增加移民

移民的文化融合情况亦惹争议，加国环境研究所近期调查显示，虽然有58%受访者支持加国增加移民，69%不认为接收过多移民，但近半受访者认为新移民“没有接受加国价值”。魁北克省省长便表明为免移民“进一步削弱省内法语文化”，将限制每年接收移民不多于5万人。麦克马斯特大学2020年的研究更显示，受访加国民众中有20%认为冠病疫情令其对移民观感转趋负面，约一成受访者经历种族歧视问题，特别是亚裔，大部分受访者认为疫后应减少移民人数，而仅两成受访者相信移民是加国经济复苏的关键。

卑诗大学经济学教授格林（David Green）称，移民并非必然会带来经济增长，尤其在加国社会基建已然受压，经济步向衰退之际，政府仍然试图以大量较低薪的外劳，应付各行业的人手问题，而未有藉鼓励企业投资等措施以改善经济产能，批评当局“毫无计划”，仿佛只顾达成移民人数的目标。格林直言加国政府不应将国民对移民的接纳视作理所当然，一旦移民融入有困难，本地人势必对继续吸引移民的做法有所质疑，恐成政治炸弹。