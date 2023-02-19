罢工频发伤经济 欧洲屋漏逢夜雨

来源：星岛日报

星岛社论

过去一个星期法国、英国、德国和意大利都有大规模罢工，反对延迟退休年龄和要求大幅加薪，预示欧洲今年罢工浪潮可能比去年更广泛和激烈。欧洲今年经济衰退压力不轻，政府或私人企业难以满足雇员加薪要求，社会不稳已取代恶性通胀，成为欧洲今年经济头号难题。

外界预期，欧洲今年经济很大可能陷入衰退，欧盟委员会上周发表新一季报告，则调高今年欧盟和欧罗区经济增长率，由早前估计的0.3%，增至欧盟增长0.8%、欧罗区增长0.9%。欧洲经济近日有改善象，去年最困扰欧洲的高通胀问题，已出现连续3个月下降，且具前瞻性的欧罗区综合采购经理人指数，由去年12月49.3，增至1月50.3，是去年6月以来首次重回50以上扩张区。

去年欧洲经济最大难题是恶性通胀，今年则是愈演愈烈的罢工浪潮。踏入2023年才一个半月，法、英、德、西班牙、葡萄牙、比利时和意大利都出现大罢工，单是上周五，德国8个机场工人罢工，造成逾2300班航班取消；意大利公交系统人员大罢工，令多个大城市公交停摆；英格兰和北爱尔兰救护车人员又展开新一轮罢工。在上周四，法国举行一个月来第五次大罢工，罢工人数稍减，仍有数以十万计，导致空、陆交通混乱。

英通胀令公仆薪酬萎缩7%

目前欧洲罢工以英、法最激烈。英国罢工潮自去年中起至今未停，且有愈滚愈大之势。英国本月初出现十年以来最大规模罢工，包括教师、公务员、大学教职员、火车司机等逾五十万雇员参与，导致学校停课、火车停运。罢工行动还在升级，英国消防员下周将加入罢工行列，该国最大护士工会亦宣布，下月工业行动将扩至急症室、深切治疗部等重要部门。

英国罢工可说是欧洲罢工潮的典型。英国去年10月通胀率高达11.1%、去年底食品通胀率更高达13.3%，但私营机构员工去年第四季薪酬较前年同期增7.3%、公营机构和公务员则只增4.2%，换言之私营机构员工实际薪酬萎缩近4%、公务员更收缩约7%。英国政府财赤严重，根本无力为公务员大幅加薪，令罢工浪潮愈演愈烈。

欧罗区去年通胀率9.2%、平均薪酬增长4.5%，实质收入倒退近5%，员工罢工亦为争取更高幅度加薪。

至于法国罢工浪潮，表面是退休制度改革，实际亦是政府财力捉襟见肘所致。法国政府改革退休制度，将最低退休年龄由62岁增至64岁，此因法国领取退休金的门槛是欧洲国家中最低，养老金支出占经济规模比例，却是发达国家中第二高，加上退休人口增加、寿命不断延长，在职雇员与退休人口比例正急剧下跌，法国退休金制度面临破产。然而，民调显示69%法国人反对退休金改革，工会的反改革大罢工自上月19日起至今已举行五轮，每次有数十万至逾百万人参与。法国工会筹组下月7日举行更大规模罢工，声言要瘫痪法国。

法国退休金制度面临破产

欧洲经济正面对衰退威胁，欧罗区去年经济增长3.5%，但欧洲央行为遏通胀，去年7月起急步加息4次共3厘，并明言3月将再加息半厘和推出量化紧缩，势将打击经济。罢工浪潮造成社会空转和内耗，无疑加剧经济重压，如英国去年已因罢工损失250万个工作日，是1989年以来最高，今年情况将更严重，有智库估计，本月1日50万人大罢工，已令英国经济损失2亿英镑。

令问题雪上加霜的是，加息和经济衰退阴影，可能令私人机构压抑今年加薪幅度、欧洲政府因经济差、税收减，更难为公务员大幅加薪，这将加剧员工与雇主、政府的对立，令罢工浪潮更难平息。

欧洲去年因俄乌战事加剧高通胀，重挫民生，加薪追不上高通胀，催化罢工潮；社会不稳反过来增加经济重压，经济差又将驱使罢工恶化，令欧洲陷入经济、社会互相伤害的恶性循环，成为欧洲政经今年面对的最大难题。