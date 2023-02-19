陈宗彦丑陋下台 蔡赖厮杀正激

来源：中时电子报

作者：李华球

陈宗彦11年前的“小芸有空吗？”引爆了他当年的许多不堪入目的丑闻，昨天晚间陈建仁立刻准辞下台。此事，看似打在陈身上，其实已波及赖清德的用人问题，更掀起了蔡英文与赖清德的战火升起之势。

赖清德近期射出邱莉莉停权、林智坚撤告、黄承国排黑出局等三支重箭，这三箭等于正告各界，民进党的老大是赖清德。近日黄承国刚刚被处理，昨天就传出赖清德嫡系陈宗彦丑闻请辞，说穿了，现在政坛能掰得动赖清德的人，除了蔡英文之外，还有谁能撄赖之锋。

由陈请辞与黄出局两事来看，赖砍蔡系之黄，让蔡颜面尽失，跛脚益显，清蔡营急切显见，为此，蔡再不出刀止血，何能驾赖抑天下。快刀斩向赖爱将陈宗彦，正是重振权力的示警，蔡赖厮斗已起，挥刀之势，既快且深，民进党各系的蠢动，料将被掀动，刻正热身启动之中，后戏将精彩可期，值得关注。

看来蔡赖的“小芸之战”，已爆开赖蔡的党权与总统权之争的序列，这两部已对撞的列车，刚刚小而局部轻触对方穴道，点到先止地轻试战火。能否止火消气，再论战局，是否即止或续烧。

看来民进党的战火已起，国民党的纷乱也不小，2024这场大选，已然开打，而初起之势，如此激烈，今后的战局只会惨烈，不可能消停。

作者为中华战略暨兵棋研究协会研究员