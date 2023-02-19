郭台铭自己要设停损点

来源：中时电子报

作者：陈少甫

郭台铭近日宣布有意代表国民党参选总统，也产生一小片涟漪，但从结果看，他几乎不可能获得国民党提名，朱立伦也不可能让郭台铭以特例参加初选。郭台铭可能真有报效之心，但现实上，主客观的背景条件全然不具备，他除了已沾惹一身是非，若不及时调整，恐会让声誉毁于一旦。

郭台铭希望当总统，因此希望获得国民党提名，他的主观意愿应予尊重。一如商场，实现主观期盼，需要多重主客观条件相互配合。他的起手式是农历过年参拜时指出是否参选总统，交由神明决定。第二次是郭台铭表示在等国民党提出一套办法。第三次便是与王金平会后的明确表态。

参选总统，当然不该由神明表示同意与否，而只需要参选人站出来说明意愿，进而表示自己可以做出不同于传统政治人物的改变。假借神威说神明同意自己参选，只会让选民感到困惑，并产生候选人可能迷信或信心不足的认知。郭台铭或许虔诚，却不适合如此公开展示。

郭台铭抛出自己在等国民党的一套办法，是从交由神明决定后，再一次将球丢给国民党。然而上次他对待国民党的态度已经引起国民党员的不满，这次在等国民党的一套办法前，郭台铭事先也并未做足让国民党回应的各种铺陈。

假设郭台铭有意参选总统，九合一大选前，就必须站上舞台，替高虹安和国民党各县市议员及县市首长站台造势，由于国民党事先根本也不知道民众对民进党如此灰心，必然只能张开双手热烈拥抱他。即使郭台铭是九合一选后才起心动念想选总统，也应该知悉获胜后蓝营立委必然簇拥现成的侯友宜。侯友宜虽然没有亮点，但可预测性高，配合度相对高，更熟捻政治圈的生态。

至抛出在等国民党的一套办法后，知道国民党缺乏回应的意愿，郭台铭促成与王金平的会面，希望展现主动性来打破僵局。但是，无论是等国民党的一套办法，到与王金平会面，郭台铭真正凸显的是政治历练不足，身边又缺乏说真话的核心决策圈。可以想见，未来郭台铭也绝无可能创造得以充分支持他参选总统的竞选团队。

任何领域身处巅峰的领导者，其最大的问题之一，便是身边最后多半充斥只说好听话而说不出真话的同温层。关键在于领导人不再习惯也没耐心听逆耳的忠言，这很可能也是郭台铭的问题。郭台铭既然经常修理政治人物颟顸，知道政治圈现实而险恶，郭台铭就应该尽快做出基于现实的危机处理，替自己设下停损点，知难而退。

作者为财团法人民意调查文教基金会秘书长