可能改变俄乌战争的三种兵器

来源：香港01

作者：叶德豪

2月24日，俄乌战争开打将满一周年。除了俄罗斯大反攻的讨论之外，数个月来几乎冰封的战争前线、空军与网军的普遍缺席、陆军大炮的重要地位，也引来不少评论将俄乌战争模式与第一次世界大战相比。前线的战壕对垒、俄罗斯部份新兵的疑似人海战术、双方的惨烈伤亡，也大大加深了“这是一场核武时代的一战”的印象。

然而，不同新旧兵器在战场上的联合应用，却显示出在旧时代的表象之下，一个战争的新时代正在浮现。

发射后不必管的“标枪”

在俄乌开战之初，当俄军从北、东、南多路进攻乌克兰却遭遇严重挫败之时，人们最常讨论到的一点就是，坦克的时代是否已经终结。引起人们反思这个问题的是两种在乌克兰战场上被普遍使用的武器，一是“发射后不必管”（fire-and-forget）、人手可携的反坦克导弹，诸如美国的标枪（Javelin）等，二是各式无人机，包括可作侦察和导弹攻击之用的土耳其Bayraktar TB2、美制自杀式无人机“弹簧刀”（Switchblade），以至大疆的民用无人机。

在陆上战争之中，坦克有着“三合一功能”，一是让士兵能在战场上迅速移动，二是在运送过程中确保士兵安全，三是提供足够火力去应付敌人。在二战爆发前德军部署机械化步兵配合密接空中支援（CAS）的闪电战术中，以至在地面战争中避免消耗战的广义机动战争中，坦克也是不可或缺的一环。

然而，人们很快就发展出针对坦克装甲的特殊武器，包括1943年德军开始使用的装甲拳（Panzerfaust），以及美国的巴祖卡（Bazooka）。这些反装甲武器有效射程甚短，最多只有几百米，二战时有美国将军就称巴祖卡并不用作追击坦克，而是防止敌人坦克辗过我方步兵的最后手段。但这些武器已可算是今天反坦克导弹的雏型。

其后，到1973年的第四次中东战争，苏制的9M14婴儿式反坦克导弹（又称“Sagger”）进一步以有线导引的方式，配合高达3公里的射程和较高的穿甲威力，成为了战场上的坦克杀手。跟今天一发7万多美元（9万3590新元）的标枪导弹就可以击毁价值数百万美元的坦克一般，这种苏制反坦克导弹已因为此等“性价比”而引发过“坦克已死”的讨论。

面对射程愈来愈远，甚至能无线导引的反坦克导弹，应对方式就是强化坦克的装甲，让坦克装备上迫击炮或干扰甚至击落反坦克武器的主动保护系统，并加强空军、大炮结合机械化步兵的联合兵种作战能力，以保护坦克的地面推进。

然而，像标枪反坦克导弹一般的武器又再对坦克带来新一轮的挑战。一方面，标枪自上而下打击装甲较弱的坦克上方，进一步破除其装甲防护。俄军入侵乌克兰初期，不少坦克都“土法炼钢”地在顶位加上铁笼一般的防护装置，可能他们对标枪从上而下攻击的担忧。不过，军事分析的一致意见都认为，这种“铁笼”装置只能给坦克上的士兵心理上的安全感，并无实际阻挡攻击之效。

另一方面，标枪备有自动红外线导引系统，也即是所谓的“发射后不必管”系统，使士兵能在射出导弹之后迅速转移位置，不必停留原地导引导弹攻击目标，这就使其他在联合兵种作战中用以保护坦克的对方武器更难反击。而且，从俄军至今的战场表现可见，联合兵种作战的专业化要求非常高，没有其他步兵、火炮和密接空中支持，就使俄军坦克轻易成为标枪的攻击对象。

同样地，本来在联合兵种作战中，可用作协助坦克推进的密接空中支援，在俄乌战争中似乎已遇上比坦克更大的挫折。就像标枪反坦克导弹一样，美国很早就开始向乌克兰交付同样是“发射后不必管”的刺针（Stinger）便携式防空导弹，对用于密接空中支援的飞机造成严重打击。开战以来，用于密接空中支援的Su-25攻击机就占了俄军在乌军机损耗总数的三分之一。

有分析就认为，类似的“发射后不必管”武器正是美国海军陆战队决定在未来放弃使用M1坦克（M1 Abrams）的原因之一。

当然，跟过去的坦克和反坦克军事科技发展历史一样，人们依然以透过改善坦克的设计和联合兵种作战的战术和训练，去缓减反坦克武器的威力。可是，无人机的出现却使现代战场出现了根本性的转变。

“万用”无人机

自土耳其的Bayraktar TB2无人机在2020年纳卡（Nagorno-Karabakh）战争中为阿塞拜疆重挫亚美尼亚的陆军装甲之后，人们就意识到无人机在情报、侦察以外的用处。美国陆军不对称作战小组的前主管Scott Shaw就曾称，无人机不只为坦克，还有可能为联合兵种作战的一切敲响丧钟。

跟标枪导弹一样，针对坦克从上面下的攻击，也是无人机的基本攻击方向。由于不少无人机成本低廉，攻击同一个昂贵目标之时，还可以从多方袭击，任何漏网之鱼皆能摧毁目标。像“弹簧刀”一般的自杀式无人机，更能在以十计公里的范围内“游荡”，自动寻找和攻击目标，其方便程度和安全性可说是比标枪飞弹还要高。

同时，低飞的无人机较难被雷达发现，而且能有效击落无人机的防空系统成本往往比无人机高十倍计的价钱。加上无人机的侦察和通讯能力，在俄乌双方的军队中都得到广泛使用。

在自杀式无人机的层面上，伊朗制的Shahed-136就成为了俄罗斯去年10月以来攻击乌克兰能源基建的利器。飞行缓慢、噪音大、装载弹药量较少的Shahed，所采用的是一种以量取胜的策略。由于一架Shahed只值2万美元左右，用乌克兰拥有的S-300防空系统将它击下，完全不合成本。对于某些能源基建目标的攻击，俄军更采取多架多方合击的策略，使乌军防不胜防。

对于这种伊朗无人机，乌军似乎还没有有效且合乎成本效益的应对之术。有军人在汽车上对天开枪追击，有乌军起飞战斗机在空中追打，亦有厂商正向乌克兰输出能自行追踪、攻击无人机的无人机。

美方近日声称，随着其无人机在俄乌战场的广泛使用，伊朗正变成一个低廉无人机的生产大国。有报道更引述伊朗消息，称中国也正在等待购入高达1.5万架伊朗无人机。

虽然伊朗无人机的使用较为受到关注，但乌克兰方面也对克里米亚，以俄国境内的军事重地发动过疑似无人机攻击，当中更包括深入俄境数百公里的空军基地。这也可见无人机对先进防空系统所构成的挑战。

基于成本上的考虑，俄乌战场上最常见的无人机，大概就是价钱从数千到数万美元不等的大疆无人机。虽然大疆早已停止了对俄乌的无人机出口，但这毫不阻碍人们从外国购入无人机再送到乌克兰战场之上。这些似乎特别集中在乌军手上的无人机，除了作情报侦察用途之外，还可以实时追踪敌人位置以发动准确攻击。有乌军甚至将无人机加装炸药，在上空投掷作扰敌用途。

SpaceX星链变军事通讯利器

美国在去年6月开始供应乌克兰的海马斯（HIMARS）多管火箭炮，大大增加了乌军火炮的射程、准绳度和火力，看似是后来乌克兰扭转战局，在9月重夺哈尔科夫（Kharkiv）一带过万平方公里土地，以至11月在南部赫尔松市（Kherson）迫退俄军的主要武器。但海马斯的成功背后，却靠着无人机和Starlink卫星网络通讯的支持。

海马斯尽管有着较远的攻击能力（目前美方输乌的炮弹已由起初的80公里射程增加至150公里），而且炮弹还有全球定位系统（GPS）加上惯性导航系统，可作精准打击，但要成功制敌，却必须能在战场前线有迅速的资讯交流。否则，当无人机收集到的敌方位置传到海马斯的控制者手上时，敌人可能早已离开原点。

此时，星链（Starlink）卫星网络就发挥了重大功用。与过去离地数万公里的通讯卫星不同，星链所用的是离地550公里的低轨卫星，覆盖范围虽小，但由于SpaceX的发射成本低，至今星链卫星数目已超过3500个，这不只弥补了覆盖范围，其数量之高和离地之近也大大增加了频宽和减少了延迟，使得以往很可能只限于领导阶层使用的卫星通讯能普及到一兵一卒之上。

这除了使来自战场前线的社交媒体分享资讯大大增加之外，也加快了前线从指认敌人到发动攻击之间的连结速度。在过去，无人机侦察得来的资讯，可能要经过好几个层级才到达前线拥有攻击性武器的士兵手上，如今这位士兵则几乎可以直接与无人机沟通。有在乌军前线观察过的军事分析员更以“榴弹炮的Uber”去形容这种军事通讯能力。

而且，星链接收天线容易携带、不易受到讯号干扰，除了让乌军能在行军中稳定通讯之外，有时更被改装成攻击武器的一部分。俄军在克里米亚的黑海舰队港口，就曾多次受到似乎加装了星链天线的海上无人架驶船只攻击。

俄军要对付乌军的星链通讯能力，几乎是无计可施。对于能迅速更新软件的星链，网络攻击就算能找到进侵的门路，其影响也只会是极其短暂的；而对于星链卫星本身的攻击，更是毫无成本效益，如今星链卫星数量正以每月超过150个的速度增加，就算俄方一下子打下了数十个，其对星链服务的影响也极其有限，而且能迅速补回。

眼见其军事应用的效能，SpaceX行政总裁马斯克（Elon Musk），去年12月就推出了“星盾”（Starshield）计划，专为军方和政府服务，除了与星链通用之外，更不限于通讯之用。也许是为了明确区分军、民之用，SpaceX近来宣布已采取行动限制乌军使用其星链通讯服务作进攻用途，不过其后有前线乌军依然表示其用于侦察敌人的通讯并未受到影响。

目前，中、俄等国也有意发展类似星链的通讯系统。由此可见，类似星链的高量低轨卫星系统，未来将会从根本上改变战场通讯的模式。

俄乌战争踏入一年之期，没有人看到战争的尽头。这一场看起来像是一战般的消耗战，随着各式军备的普及使用，其实已在呈现出新时代战争的雏型。