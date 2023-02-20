来源：香港01社论

二十岁的年轻人知道磁碟的不多，十岁的少年人应该没有机会用到USB手指。世界进入云端时代已经超过十个年头。如果不幸昏迷了几年，现在醒来会发现很多事情都方便得多，更加符合我们的需要和直觉。

Google搜寻器有“Google大神”的外号，我们庆幸找资料比起翻书本方便，内容比起图书馆还要多。但人工智能又再更进一步，翻网页、筛资料、整理消化的过程现在几秒间都给办妥了。不论是微软的ChatGPT或是Google的Bard虽然还会答错问题，有时候答非所问，但沿着人工智能的发展路径来看，不久之后我们提出的疑难必然会更快捷、更方便地得到解答。

对于我们作为媒体来说，这种技术更是颠覆性的。它将会改变大众获取资讯的习惯途径，同时也可以改变媒体的运作模式。只要懂得利用和驾驭人工智能，我们将来会得到更多、更好的资讯。就好像学术人员如果善用人工智能，而不是用来抄袭剽窃，相信可以产生更丰硕的研究成果。

科技本身是中性的，甚至没有实涵。当一个人说是搞科技的，我们不会知道他实际做的是什么。人工智能包括了多种技术，把分析资料的能力应用在搜寻器、聊天机械人上，这才成为了资讯层面的科技。串流技术不是新近出现，但直到Netflix用它来播送电影，串流潜在的颠覆能力才得以爆发。比起租借影碟，串流平台随时、随地的性质更符合大众的生活形态，企业因着规模经济而效益提升，能够提供更加丰富的选择。影碟公司首当其冲，结业清盘的不计其数，电影院要提升视听享受，电视台的竞争对手突然间变成了环球的，被逼面向全世界。在香港，有线电视不只是跟无綫电视和ViuTV抢收视，更要比起来自英美日韩泰的影视作品更吸引，才能留得住观众。

创科经济破旧 推动社会立新

电视的经营愈来愈困难，转型变得必要。这不是说电视已在步磁碟的后尘，串流就是云端。而是原有的生态被创新科技打乱，进步是待下去的必要条件。熊彼得看得乐观，创造性破坏虽然是破坏，但始终是创造性的，市场破旧的同时也在立新，社会的进步亦由此推动。

——前提是科技持续进步，经济不断创新。

香港政府这几年很重视创科。或者应该说，这几年才重视创科。当年科网泡沫爆破、数码港不了了之之后，创科在香港一直不受重视。十几年前我们曾经有自主研发的电动车，却掀动不起多少涟漪。腾讯、阿里、百度、大疆一个个在内地跑出来，Facebook、Amazon、Google、苹果由美国扩展到全球，香港不但只有旁观的份，在市场竞争全球化的今天，幸运的话是被别人带节奏、牵着走，不幸的话更是被取替、被破坏的旧经济、旧模式。

21世纪的今天，中国和美国在打一场没有硝烟的战争。大家都知道，谁掌握了晶片技术，谁就主导未来的经济发展。台湾的台积电、韩国的三星、荷兰的艾司摩尔，都是美国要重点拿下的对象。在这场兵家必争之战中，香港再一次只是站着如喽啰。

台湾和韩国都是在七八十年代才发展起来，跟香港同样是亚洲四小龙。今天台积电和三星稳占全球市场，香港却要数一样高端输出也不容易。若说香港地少人不多，四小龙之一的新加坡，却从多个准则来衡量都是位列全世界最智慧城市。他们的经济生产总值自2017年起也超越了香港，用较少的人口、没有背靠中国的优势来实现了弯道超车。而我们连不停车缴费服务也碰个焦头烂额，电子消费券仍然是低技术、不具针对性，更遑论成立数据局统一处理及保护市民个人资料。

曾几何时，香港的科技先进，经济创新推动社会进步。六十年代成立的电视广播公司很快由黑白走到彩色，由外购西方节目到输出本地制作。八十年代出现的电讯公司一次又一次引入崭新技术，令香港走在亚洲最前，甚至是世界前沿。但是狮子山下的故事却停留了在上个世纪，香港再没有第二间塑胶花厂成为跨国企业。为什么高锟在七零年已经回来中文大学培育下一代，下一代却好像失落了创新精神？

摆脱地租经济 结束廿年失落

不是一代人失落了创新，而是我们的经济结构失落了一代人。过去二十年香港的楼价不断上涨，远远超出了物价上升的水平。年轻人由进入社会的第一天起，就得为之后的居所而惆怅。即使有多个钱，也被提醒花在砖头上更为保值。其实他们说的不是保值，而是升值。只要几年时间，物业价格就会随着水涨而船高。大部分人是这样被告知，媒体介绍一个又一个“上车”的例子。置业以置富成为了一个时代的意识形态，甚至乎是信仰，政府官员也随波逐流地推崇所谓的置业阶梯，稍有风吹草动便维护市场，泡沫大到不能破。在这样的经济结构下，还愿意花心思创业的人是社会的少数，花金钱创新以解决问题、提高效率的人更是难得。香港不是缺钱，只是大量资本被牢牢绑在物业市场，经济其他层面失去活水。

不知何时开始，社会的活力不再，变得保守而怕风险。政府更加是只懂守业，守着地产的业，金融的业。但没有创新的工作和产品，谁能够买一砖一瓦？没有新的企业冒出来，哪里有融资的需要？GEM已经成了一池死水，不知道李家超政府能够如何活化。主板的创科企业不少，香港人打拼出来的却不多。施政报告承诺了加大资助，牵头投资，财政预算案相信会给出更多的拨款。但要不只是供养过江龙，或者为别人作嫁衣裳，政府始终要从经济和社会结构动手，扭转由地租经济而造成的保守性格。尤其是新冠疫情才刚过去，香港与内地通关不久，楼价和铺租已经有再次攀升的势头。如果我们重蹈覆辙，不只会再失落又一个二十年，亦不可能融入国家追求高质量、高增值的发展大局。

香港作为国家外循环的桥头堡，无可否认有着庞大的机遇。但现在已经不是一百年前的世界， 5G已经普及，大数据成为了生产要素，人工智能正在取代重覆的工序，区块链将会改写互联网生态。日本曾经最引以为傲的丰田汽车也在发展智慧城市，明白唯有“一代一业”才能生存下去。香港上个世纪的成功之道不可能在今天重复，若然只是安于做个买办，注定不会走得有多远。

香港的发展被耽误了二十年。归咎于政治，不论说是反对派搞乱香港，或是民主政治尚未落实，都只是一种政治正确。我们的经济和社会结构不会因为反对派绝迹于议会，或者双普选落实而得到解决。星期三的财政预算案再派多次消费券，或者上调博彩税和烟草税，也不能够释放社会的潜能。我们需要一场彻底的施政改革，令市民没有包袱地敢于创新，勇于求变。在五年后、十年后，香港是在引领着世界改变，抑或在大转型之中被淘汰，现在已经不难预见。如此任重，李家超做得到吗？