竭尽所能让两岸关系走出僵局

来源：台湾旺报社评

登陆参访并拜会中共涉台高层的国民党副主席夏立言一行，顺利结束行程返台。夏立言认为此行达到预期目标，非常成功，返台时独派仅有零星的抗议，正说明台湾社会对此行乐观其成。但两岸冰封非一朝一夕所造成，推动两岸关系走出僵局，红蓝绿各方都有责任，都要多做有益之事。

红蓝绿三方良性互动

夏立言此次的意义，不仅在国共关系层面，更在两岸关系整体氛围的好转，北京、国民党与民进党三方都出现了良性互动的迹象。首先毫无疑问的是，国共互信得到积累和恢复，夏立言在大陆多次重申九二共识、反独的既有立场。在台湾，国民党主席朱立伦也力挺夏立言，在九二共识问题上直指民进党荒谬之处，国民党内也不再像去年军演后，对夏立言登陆传出反弹声浪。

2020选后，北京一度对国民党两岸路线出现怀疑和不满，特别是王金平取消海峡论坛邀访、朱立伦曾主张“亲美反共”，更强化外界对国共关系生变的预判。不过，北京或许认识到2019年提出“谋统是九二共识之要义”、“一国两制台湾方案”在台湾引发的疑虑，所以此次并未提出令国民党登陆团为难的话语。另方面，蓝营内部也逐渐认识到两岸兵凶战危，民进党“抗中保台”破功，国民党必须站出来传递台湾民意、反映在陆台人诉求，才能扭转危局。

在国共互信积累的同时，民共也出现可以对话的迹象。国台办主任宋涛首度表示，如认同九二共识，欢迎绿营人士到大陆，民进党中央很快回应，欢迎宋涛来台。尽管短期内宋涛来台可能性微乎其微，红绿立场亦南辕北辙，但民共之间至少产生了隔空对话的气氛，值得珍惜。同样，陆委会批准上海台办副主任李骁东来台，虽然邀请方是国民党执政下的台北市府，但上海团愿意遵循陆委会“低调、单纯、安全”原则，相信也来自北京的拍板，这说明大陆对民进党政府治权亦有所尊重。

经济决定政治，两岸红蓝绿的政治氛围之所以转暖，关键原因是疫后两岸经贸、社会交流需求大增，大陆有稳住外资和供应链的急迫性，蔡政府也必须面对台商、观光业者对恢复两岸交流急切的企盼。此次国民党代表团除了在北京与陆方“谈政治”，在上海、南京、武汉、重庆等地都“谈经济”，相信夏立言透过与大陆台商的深入对话，可以把更多诉求向两岸执政当局反馈。这也再次证明，国民党服务台商、为业界发声，为产业创造机会的用心。

对台政策须感动人心

大陆须注意到，两岸经济关系这几年受到疫情、两岸政治、美中情势等影响，出现不乐观的讯号，包括两岸贸易额下降、高端制造业脱钩风险、中低端产业台商加速流向东南亚等。2018年大陆“惠台31条”一度掀起台湾人“用脚投票”赴陆寻觅机会的热潮，但疫情3年不仅打断上述进程，也增加了台湾民众对大陆制度的负面观感。

在此背景下，如何稳住两岸经贸基本盘，吸引更多台商、台资特别是台湾年轻人、顶尖人才登陆就业创业，不仅需要释出新一轮惠台利好政策，更重要是大陆治理效能的优化。

回到夏立言这次大陆行，固然绿营与其支持者未强烈反弹，但蓝营支持者也显得无感，主要是媒体报道都聚焦在夏立言与陆方对台高层、省市主管的一场场官式拜会，不容易触动人心。北京对台需要令台湾人“眼睛一亮”的新政策、新论述。相对于重申九二共识、民族复兴等既有概念，反而宋涛欢迎绿营人士赴大陆的表态，更令人兴奋。

不过，宋涛邀访绿营的前提仍是九二共识，其实这个词本身意涵在台湾已经被窄化。反观吕秀莲提出“一个中华、两岸统合”、施明德提出“金马和平特区”等论述，早就超越了国共语境下的九二共识，将两岸前途的探讨提升到新的高度。如果北京提出感动人心的对台政策和论述，以务实、开放、建设性态度与包括绿营在内的所有台湾人对话，两岸关系的下一次突破就在不远处。