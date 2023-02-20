来源：台湾中时新闻网

作者：刘必荣

伊朗总统莱希2月14日到中国大陆访问3天，并与习近平会谈。这是20年来首位伊朗总统到中国进行国是访问，意义自然非比寻常。

从中东的权力政治来看，习近平邀请莱希访华，自是北京在中东一贯的平衡战略。去年12月习近平大阵仗访问沙特，让沙特的宿敌伊朗很不是滋味。尤其跟海湾国家开会时，习近平表示支持阿联根据国际法与伊朗进行谈判，和平解决波湾三个岛屿的主权争议，更让伊朗极度不满。因为波湾这三个岛（大、小通布、阿布穆萨）1971年以来就一直为伊朗管辖，伊朗不承认有任何争议。习近平离开沙国后，中国派了胡春华访伊朗以示平衡，这当然不够，所以又有了这次邀请莱希访华的安排。

其实中国大陆在伊朗也下了很多工夫。2021年两国签了长约，中国承诺25年内在伊朗投资4000亿美元，更为人所津津乐道。因为大陆与阿拉伯国家签的约，效期也就三五年而已。可是25年的长约并没有按照计划实现，这才是令伊朗不满的。所以莱希在出访前公开表示，伊朗和中国的经贸关系远不如预期。他这次带了包括6个内阁部长、央行总裁，以及伊核谈判首席代表在内的庞大代表团访中，为的就是要去落实这个25年期的战略伙伴计划。

伊朗对中国是有需要的。伊朗被美国严厉制裁后，中国是唯一从伊朗进口石油的国家，是伊朗的重要贸易伙伴。尤其伊朗在内部抗争动乱不断的情况下，更需要藉提升伊中关系打破外交孤立。

可是英国学者指出，尽管莱希此行跟中国签了总值35亿美元的20个合作协议，加强两国在经贸、能源和安全领域的全方位合作。可是要真正落实这些协议并不容易。因为伊朗现在还在国际制裁之下，许多大陆企业因为担心遭到美国的二级制裁，而在与伊朗互动时格外谨慎。尤其孟晚舟事件后，大家又更加小心。第二是中国投资者常被伊朗的复杂的法律规定吓退，第三是杜拜、多哈等其他地方，对投资者提供了比德黑兰更具吸引力的投资环境。

视角拉高从国际政治的大棋盘来看，伊朗现在和俄国愈走愈近，中俄两国也因为俄乌战争的关系愈走愈近。所以俄国、伊朗、中国，被西方视为是三国集团，是必须加以遏制的地缘政治威胁。可是北京未必希望和俄国与伊朗绑得那么紧，尤其今年以来大陆外交的基调转向温和，也极力修补对欧关系，和俄、伊两国绑得太紧，未必符合现阶段中国的利益。所以中国与伊朗关系就变得很微妙。美国前助理国防部长克罗普斯就表示，只要中国能与阿拉伯国家搞好关系，能透过外交与经济手段确保中东的利益，以及石油运输的安全，伊朗对中国的价值也就没那么高了。

这种说法可能过于简单，因为当习近平对莱希说出，“相互支持、团结协作”的时候，又显示中国还是需要和伊朗站在一起对抗国际压力。所以中国大陆在中东的布局还是全方位的，在沙特和伊朗两边维持平衡。其间的亲疏与比重或因时间而不同，但平衡还是最符合中国的利益。

（作者为东吴大学政治系教授）