今年慕尼黑安全会议与两岸

来源：台湾《联合报》

作者：汤绍成

慕尼黑安全会议 (MSC) 是一个私人的基金会，自1963年以来每年2月在慕尼黑举行大会，邀集全球重要军政商等人物，共同商讨当前重大国际情势，乃世界重要的安全论坛，但会后不发表公报，纯属论坛性质。

至今俄乌战争已近一年，这乃此次慕安会的主要议题。这回共有96个国家的代表出席，其中有40位国家与政府元首，大多数都是乌克兰的西方盟友，但俄罗斯被排除在外。此次美国副总统哈里斯率领约60名参众议员出席，堪称声势浩大。

开幕的首场，就是乌克兰总统泽连斯基的视讯演讲，可称为会议定下基调，重点就是期盼各国加强援助。地主国德国总理与法国总统接着主张，一方面继续援乌，但也不愿战事升高，以免欧洲陷入火海。

而马克龙总统还认为，应该多听听非西方国家代表的观点，以及进一步理解俄罗斯，姿态比较放软。但在外交方面，各方都束手无策，因为俄乌双方都坚拒妥协。此次的一项特色就是，非西方国家的代表人数众多，且大都只期盼战争早点结束，并拒绝选边站。还有一些人士指出，若台海发生战事，美国将会分散其援乌的力道，因而两岸议题也获得相当的重视。

对此，中国外交政策最高负责人王毅在会中表示，中方将坚持和平对话，并提出一项和平方案，也受到德国与乌方代表的支持。但乌克兰外交部长库列巴表示，断然排除任何损害领土的谈判，已为和平方案设下难点。

此外，王毅还特别表达了对台湾的立场，重申这涉及中国的核心利益，要各国遵守“一中原则”等。尤其，台独势力威胁中国主权及领土完整，中国必定强势应对。而美国国务卿布林肯和王毅，也在场边会晤，尤其在气球事件尚未结束之前，更加引人注目。王毅还指责美方，击落气球违反国际规则，美方只想藉此来分散对国内问题的注意力。

美国副总统哈里斯也在会上警告，若中方支持俄罗斯，这将根本改变美中关系。但拜登总统则扮白脸，他在会前强调，慕安会可被视为美中进一步对话的前奏，也曾言想近日打电话给习近平，此乃美方在气球事件后的第一次表态。

综上所述，此次慕安会乃一场西方国家团结对付俄罗斯的大会，但因俄乌和平遥遥无期，为了原则理念，必须支持乌克兰，但这又像是个无底洞，确实进退两难。因此，非西方国家的角色受到重视，但绝大多数国家都拒绝选边。其中尤以中方所提出的俄乌和平方案受到重视，明确显现西方国家的无奈与困窘。若西方国家不在台湾问题上做出退让，中国大陆将不会蹚此俄乌战争的浑水。但当前美国还持续在台湾问题上加码，可见俄乌战事还要进行一段时间。

作者是台湾亚太综合研究院院长