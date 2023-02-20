台媒：区域治理 绿营高墙别挡住民众福祉

来源：台湾《联合报》社论

台中市长卢秀燕串连中部八县市，启动中台湾区域治理平台。八位县市首长一字排开，女性居首且占了六席，中台湾的女力骄傲写下新页。各界聚焦卢秀燕被拱选总统，隐然牵动2024大选情势；卢秀燕却说，希望媒体把焦点放在中台湾治理平台。

中台湾区域治理平台从胡志强任台中市长时就开始推动；林佳龙扩大号召彰化、南投、苗栗参加，总统蔡英文还期许林佳龙扮演中台湾领头羊角色。卢秀燕首任市长时进一步邀请新竹县、云林县和嘉义市加入，这届再加上变天后的新竹市，已经成为含括七百万人口、治理区域面积超过全台三分之一的区域治理平台，中台湾的新领头羊更加动见观瞻。

约一周前，在北台湾，北北基桃藉著平溪天灯节举行了合作交流平台会议，也被外界解读为新北市长侯友宜整合北部蓝营县市、营造团结气势。在南台湾，蔡英文13日视察旱情，指示透过区域治理共享及调度水资源，高雄市长陈其迈当面报告说，南高屏三月将召开南部治理平台会议，水资源列为重要议题；有趣的是，看到中台湾治理平台由四县市扩大到八县市，陈其迈17日忙称，南部治理平台除南高屏，还列入嘉义县市、澎湖和台东共七县市，范围不输中台湾。

嘉义县市在此形成对比。蓝营嘉义市长黄敏惠除参加中台湾治理平台，对于南部治理平台，也表明只要能促进区域合作，互利共荣，都愿参与。绿营嘉义县长翁章梁却以嘉义县属于南台湾，拒绝参加中台湾治理平台，但外界认为主要应是不愿为卢秀燕“站台”之故。其实，过去蓝营主政的南投县和苗栗县都参加了林佳龙号召的区域治理平台，不在乎可能壮大林佳龙声势；现在嘉义市更同享中台湾和南部两大区域交会合作之利，也不介意形同为陈其迈“站台”。但绿营的高牆挡住了嘉义县民的福祉。

这就是台湾的区域治理发展已久，却效能不彰，时断偶续，且跨不过政党藩篱的缘故。区域治理如果因人设事，自然人去政息；地方诸侯如果只想圈地为王、壮大声势，自然漠视区域治理的效能与永续；当政治目的凌驾地方治理与公民参与，政党利益与选举考量也取代了区域合作与民众福祉。

不过，这次卢秀燕说出了区域治理平台的一大重点：台湾政府中央集权，地方政府力量薄弱，唯有团结，中央才会重视地方意见与需求，政治是一时的，不分党派，团结与合作才是永远。事实上，蔡政府不仅集权，更走向威权，蛮横打压地方自治；就像林佳龙市府制订的生煤条例，到了卢秀燕市府就被中央宣告无效，中台湾民众被迫用肺发电。而中央打压，如果遇上地方首长推诿，则公民参与和地方治理都遭践踏，基隆市的护海公投就是这样横遭没收。

讽刺的是，蔡英文2016年上任前就提出区域联合治理，但2018年选举民进党重挫后，中央面临蓝营地方重重包围，包括基础建设、能源和环保政策等都遭到蓝营首长强力争取或抗争，此后蔡政府打压地方自治犹恐不及，对区域治理也意兴阑珊。

从全球性的城市竞争力，到许多中央与地方长期头痛的议题，如交通、环保、防疫、经济、教育、青年、住宅、水资源等政策，无不涉及资源的配置与跨域的协调，都应该通过区域治理得到更好的解决。诸侯结盟或许牵动2024，区域治理则攸关地方自治、公民赋权与民众福祉。区域治理做好了，中央也共享治理绩效，而诸侯何愁找不到大选的上台阶？