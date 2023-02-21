旨在缓和紧张局势的美中会议反倒加剧紧张局势

来源：彭博社

作者：Courtney McBride

美国和中国的代表上周末来到德国，希望修补因气球风波造成的新裂痕。但中美高级外交官之间的会面反映出要让双方各退一步有多么困难。

自从高空气球穿越美国并引发激烈指责以来，美国国务卿布林肯和中国中央外事办主任、国务委员王毅第一次举行会谈，双方针对从气球、台湾到朝鲜和俄罗斯等各项问题唇枪舌战。这位美国最高外交官还表示，中国正评估是否提供武器给俄罗斯用于其在乌克兰的战争，此举将进一步加剧紧张局势。

虽然美国总统拜登和中国国家主席习近平都表达希望中美关系稳定的意愿，但此次会议显示双方似乎心有余而力不足。气球风波后，布林肯取消访华之行，上述会议原本有意为布林肯的北京之行铺平道路，如今成行的概率似乎变得更加渺茫。虽然拜登上周表示，希望和习近平亲自沟通，以共同化解紧张局势，但没有迹象表明何时得以成事。

美国企业研究所外交和国防政策研究主任Kori Schake说，双方关系变得越来越脆弱，他曾任职美国国务院和五角大楼。他指出，如果中国效仿西方向乌克兰提供援助也出手助力俄罗斯，将强化俄中联盟以及西方视中国为恶意国际力量的看法。

世界其他地方都在密切关注。巴西等国领导人已就世界两大经济体之间长期冲突带来的军事和经济溢出效应发出警告，并表示他们不愿在两者之间选边站队。

在王毅表示“冷战思维又回来了”之后，布林肯试图做出保证，美国无意寻求新的冷战。

双方会谈不睦和会中使用的言辞尖锐，表明美中关系之低迷，双方似乎连在细微末节上都不惜针锋相对。在对此次会谈的宣读中，中国甚至拒绝称其为会谈，而以“非正式接触”名之，且宣称是应美国之请才有两人之间的对话。