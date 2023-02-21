从美重磅挺乌看台战略模糊

来源：联合新闻网

作者：张延廷

在俄乌战争即将届满一年之际，美国总统拜登旋风式造访基辅与乌克兰总统泽连斯基会面，并立即宣布军援乌国5亿美元军事装备，其中包括精准炮弹、刺针导弹、标枪（Javelin）导弹、火箭炮、榴弹炮等急需武器，显示重磅力挺乌克兰抗俄。

近来英国已率先提供“挑战者”主力战车予乌克兰，其他使用德制“豹2”战车的北约成员国亦纷纷表达支援此主战装备；原本犹豫不决的制造国—德国态度亦随之转变，同意转赠，究其缘由乃美国亦将提供“Ｍ1Ａ2”战车予乌，不难看出在僵持不下的俄乌战场，西方国家无不希望乌克兰能力挽狂澜扳回一城。

欧洲大陆从德国到今日的乌东顿巴斯一线，在地理位置上属于广阔的平原带，波兰国家名称即“原野”（Polen）之谓。顿巴斯在俄语则有“顿内茨煤田”的涵义，这也是乌克兰被称为“世界粮仓”之缘故。目前欧美鉴于二战时期在欧俄平原带所展开“库斯克战役”的经验，计划借由乌军的抵抗意志，要创造另一个关键的“坦克大决战”，一举击溃俄罗斯的钢铁大军。但目前看来仍有许多战略障碍有待克服。

二十一世纪的战争型态发展已有多样化、复杂化变数，装备系统庞杂及后勤能量限制，都是乌军必须克服的技术障碍。基辅当局若真要抵住俄军轮番攻势，若仅赖北约装备供补支援即欲竟其功，则属过度乐观，且只是北约单方面的抗俄盘算而已。实则这场“代理人战争”的结果，将使整个欧洲经济衰退，在政治上最终得利者仍属美国；但至今未见华府提出类似于二战后的“马歇尔计划”来援乌，目前仅以挹注战争资源援乌抗俄，亦可能引发俄罗斯包括动用核武在内的更激烈战法，因为俄罗斯宁用核武毁灭也绝不却步，这是必须关注的焦点。

欧美提供乌军名声响亮的主力战车及先进装备，必然能在国际舆论上博得关注，但愈是精密的军事装备，愈需要有专业人员在现代化严格换装训练后才能发挥战力；若仅依赖临时支援的先进装备就想改变战局，是过度乐观的思维。况且一旦在战斗中折损过大，要再获得补充就极其困难，其结果可能成为欧美“军备试验场”的局面，只能使乌俄战争向后递延。但兵豕战火不断、举国满目疮痍，是苦了乌克兰平民百姓。

台湾也将获得更新的美制主力战车，但仅能以纯粹的装备更新换代视之，而非以“军备竞赛”改变两岸现状僵局看待。今日的时空环境，两岸已不是非得采取军事对抗的年代，而是到了该以谈判互动取代军事对垒的转点，台湾应该发挥“九分政治、一分军事”的战略布势。

数十年来台湾与大陆的斗争本质仍属“政治作战”范畴，但政府却始终提不出能取代“九二共识”的新论述。这种雾里看花不见其影的战略模糊，使台湾民众及国政方向失去了战略依托，此种战略盲目当然会增加兵戎相见的风险，而且目前是到了须严肃以对的时候。

作者是台湾前空军中将副司令、清华大学荣誉讲座教授

