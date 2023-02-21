蓝访陆成果记者会 说明白的与没说的

来源：联合新闻网

作者：杨颖超

国民党副主席夏立言在20日召开了访陆行成果报告记者会，并开放媒体提问。过去蓝营访陆很少把交流成果谈到如此公开透明，值得肯定。只是在这次行程里，访团多次遭到抹红，记者会里应该回答。有些部分说的比较直接，要台人细细品味，有些部分说了却是点到为止，应该继续阐明。

夏副主席说的较白部分，除了反映台人最近过得不好的心声外，就是传达对两岸可能爆发战争的忧虑。他最后总结第一项说得清楚，此行成果就在改善两岸互动氛围，有效缓和紧张关系。这回答了绿营对他们出访时机的批评。那时绿营说，夏访陆是昧于西方抗中潮流，反映国民党的立场，仍与2016年败选时的主张类似，无视于这七年来欧美与印太区域在中国政策的巨大变化。

但夏的说法等于告诉人民：两岸已经濒临战争边缘了。在民进党执政七年后，两岸现状是官方没有沟通管道、民间敌意螺旋持续上升。面对中共与美国的竞争，台湾极可能是双方冲突热点，批评者所谓的欧美与印太区域的政策巨大变化，讲白一点，趋势就是把战火烧向台海。所有周边国家都知道此事，所以准备撤侨之声不绝于耳。绿营也深知局势险恶，所以即便对选举不利，还是硬着头皮宣布延长兵役政策。

批评者面对两岸武装冲突可能爆发，除了陶醉于国际潮流外，没有把战火导向别处，甚或消弭兵燹的谋略。一般人如此说也就算了，如果执政菁英也这么想，没看清国际潮流不想真打，又对台湾可能发生的战火无能为力，与对期盼和平者冷嘲热讽，就不知是何居心了。

而此记者会多数资讯与观念，无论是在出访前或过程中，大概都已为外界所知。有些话却让人觉得可以说的更多。

首先，多数抹红的批评，逻辑就是要台湾人团结在绿营旗帜下，吓阻或走向战争。但无论从各方面来看，绿营领导下的台湾，都没准备好作战，吓阻效果存疑。除了能源政策自废武功，让敌人好封锁外，台湾对中国大陆出口（含经香港转口）占总出口比重，在两次绿营执政时期逐步攀升。重点是，绿营一直是反对两岸经贸交流的，却无力逆转此种趋势；而自2024年元旦起，义务役兵役将恢复延长，也没看到足够配套措施。

蓝营此次记者会应该提供给台湾人一个更完整图像。外界可以注意国民党主席朱立伦最近见西方客人时说，该党特别重视经济发展，面对高度的两岸经贸依赖与紧张的国际情势，不应放弃任何与对岸沟通的机会，要为人民争取更多的时间与空间。了解两岸交流历史者可知，李登辉时期能开启两岸交流，是因为台湾当时累积多年的实力相对于现在强大，才有足够自信开创新局面。因此无论红绿，都不应反对先让台湾厚植实力才是。

其次，民进党稍早举行的记者会，批评夏赴陆有很多不透明、未公开的行程。其实了解此次访陆团成员背景的人即知，国家政策基金会资深顾问赵春山的另个身份，是国安单位外围智库的首席顾问，他在记者会时也委婉提到，会和民进党负责大陆政策的朋友做说明。蓝营让这样的人参与全部行程，就是要公开透明，绿营的批评只注意政党攻防，实应适可而止。

最后，夏在记者会里重提一中各表重要性，用心良苦。但在绿营一直以来的宣传教育下，如何兜住两岸，或维持斗而不破的局面，恐怕更考验两岸关心和平者的智慧。

作者是铭传大学副教授

