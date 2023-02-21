香港刺激经济措施难长推 惠民生助基层不能少

来源：明报

明报社评

香港财政预算案明天出炉，官员近期一再强调，过去数年累积庞大财赤，财政储备显著缩水，需要开源节流。疫情困扰香港经济3年，政府要以扩张性的财政政策撑经济保就业，现在疫害已缓，逆周期刺激经济措施“收油”，亦属合理，关键是确保收紧力度不会影响整体复苏势头，然而疫后民生仍然脆弱，这两年社会贫富悬殊加剧，市民生活成本上涨，惠民济贫措施，必须保持足够力度。目前政府面对的财赤问题，主要是周期性而非结构性，随着经济复苏，政府收入增加，抗疫开支大减，财政状况可望改善，当局不应以短期财赤为由，吝于支援民生。

财政政策可调整

坚持济民抗通胀

疫下民生困顿百业艰难，过去3年的财政预算案，推出了不少撑经济、保民生措施，例如疫情初期，政府便破天荒以保就业计划，津贴企业出粮；另外，政府过去两年还向全港成年市民，分别发放5000及1万元电子消费券。这次是“后抗疫时期”政府首份财政预算案，市民百业各有期望，不少人希望继续派钱派消费券，有人希望楼市撤辣，旅游业界则希望政府设立复业基金提供支援，不过观乎近期官员说法，政府开支料将收紧，疫下非常时期的一些非常措施，即使不是全面取消，规模相信亦将大幅缩减。

政府3年来花在抗疫及支援民生百业的开支超过6000亿元，与此同时，库房收入又因疫情显著减少，2020/21年度，政府录得破纪录逾2000亿元财赤，2022/23年度赤字预计也将超过1000亿元。财政司长陈茂波称，今年制订预算案的挑战，在于本港经历3年冠病疫情打击，加上外围经济疲弱，令库房数年来累积“颇高的赤字”，目前经济处于乍暖还寒阶段，复苏势头仍需加固，当局一方面要拼经济惠民生，为香港增添发展动能，为未来发展作长远布局，另一方面要保持财政纪律，维持公共财政的可持续性。财库局长许正宇则称，现在财政储备约8000亿元，相当于政府12个月开支，较3年前储备可用20个月为少，政府不能长期推出大规模刺激经济政策，要做到“张弛有道”，平衡发展需要，云云。

疫情期间，政府需以扩张性的财政政策，推出逆周期措施，缓减经济下行对市民和百业的压力，现在疫情已成过去，财政政策有所收紧，亦属正常，然而现在本港经济复苏仍处于初期，部分行业元气未复，外围环境充满变数，现在大幅收紧政府开支，有可能影响复苏动力。陈茂波表示，财政政策将由“相当宽松”的扩张状态，过渡至“中间偏松”， 具体“偏松”程度有待明天预算案揭盅，无论如何，当局必须密切观察疫后经济恢复情况，小心拿捏“收水”力度，同时更要确保民生得到充足支援。

过去一年，环球经济阴霾密布，多国通胀高企，在香港，市民亦慨叹百物腾贵，电费车费样样加。以目前外围环境，加上地缘政治局势持续紧张，能源价格及通胀问题，未来一年相信仍将困扰市民。疫后复苏，不同部门、不同行业步伐不一，一般而言，资产市场最先有反应，之后轮到实体经济，工商界、中小企生意显著改善，相比之下，普罗大众及打工仔受益往往较迟。协助市民抗通胀，应该是新一份预算案重点之一，就算当局要收紧财政政策，现阶段也不应该向民生纾困措施大幅“开刀”；针对车费电费大幅加价等“痛点”，政府甚至应该加码津贴市民。

疫后复苏不平衡

防贫富悬殊恶化

放眼世界，冠病疫情加剧贫富悬殊，可说是普遍现象；疫后复苏不平衡，更有可能令相关问题变本加厉。疫前香港贫富悬殊本来就非常严重，现在情况恐怕尤有甚之，当局需要致力令经济复苏所带来的好处，可以人人雨露均霑，预算案正是实现财富再分配的重要工具。简约公屋耗资数百亿元，只能为劣居户提供3万个临时单位，尚有大批基层市民需要关顾帮助。当局扶贫措施不仅要精准，更要够力度。

香港人口化老，医疗社福开支长远有增无减，结构性的赤字，未来确有可能出现，但过去两年政府录得庞大财赤，主因是疫情打击经济、卖地收入大减，无关结构性的因素。随着经济复苏，政府收入改善，收支平衡并非无法恢复；政府财政储备虽然降至不足8000亿元，但仍是足以令很多国际大城市欣羡不已的可观金额。香港公共财政的真正问题，是税基狭窄、直接税（主要包括薪俸税和利得税）收入比重偏低，以及土地相关收入比重太高，容易大上大落，这某程度亦是多年来财政司长经常错估政府实际收入的原因。特区政府需要思考如何长远减少依赖土地收入，以免经济周期波动容易导致巨额财赤出现，而不是将周期性的财赤问题，作为削减惠民措施的借口。