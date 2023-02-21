摩尔多瓦亲俄派大示威 西方忧燃新火头

来源：明报

俄军侵乌一年在即，西方最近担心俄罗斯点燃新火头，毗邻乌克兰的东欧小国摩尔多瓦恐成莫斯科下一目标。摩尔多瓦亲西方总统桑杜指控俄方策划政变，获美国和乌克兰等声援，俄方则斥是“虚构”。该国亲俄政党周日（19日）在首都发起反政府示威，面对通胀加剧及能源价格高涨，有示威民众直言欢迎莫斯科介入。

“我们想成为俄罗斯一部分”

摩尔多瓦位于接壤乌克兰的战略位置上，境内有亲俄分离主义地区“德涅斯特河沿岸（Transnistria）”，该国一直依赖俄罗斯天然气，但俄军侵乌后，莫斯科去年削减一半供气施压，触发去秋起连串示威，摩尔多瓦当局承认能源开支如今占家庭收入七成以上，面对国内经济危机，总理加夫里利察本月率内阁总辞。

“入欧派”总统指夺权 莫斯科斥虚构

亲西方“入欧派”总统桑杜（Maia Sandu）上周一指控俄方计划利用受过军事训练的外国“阴谋破坏者”伪装平民，以“反对派示威”名义暴力夺权。乌克兰官员此前也警告俄方欲以“暴徒”夺摩，总统泽连斯基在昨天发表的德媒专访表示，乌方随时准备好协助摩尔多瓦。

摩尔多瓦和罗马尼亚上周侦察到上空出现疑似气球物体后，前者一度关闭领空，英国情报机构周日引述分析指或是从乌飘来的俄方气球。美国国务卿布林肯上周五在慕尼黑安全会议期间会见桑杜，其后称华府对“来自俄方试图破坏（摩尔多瓦）政府稳定的一些阴谋”感震惊。

纵使莫斯科上周六否认策划政变，斥是“虚构”，但摩方在周日示威前数天，禁止近60名与俄友好国家的公民入境，包括一支来自黑山的拳击队及4名持假证件的乌兹别克人。警方亦拘留亲俄政党绍尔（Sor）党多名成员并搜查其寓所，调查该党涉非法资助示威。桑杜称，俄方阴谋将依赖绍尔党等“内部势力”，呼吁国会通过更严厉安全法。

周日首都示威由绍尔党发起，约5000人出席集会，许多人是由绍尔党代付巴士费坐车前来。有示威者要求桑杜下台，其一受访者指育养4、5个孩子的家庭没饭吃，一半退休金被政府吞掉，更直言盼俄介入，“让他们来吧，我希望他们来这里，我们想成为俄国一部分”。有绍尔党成员表示，俄方只要想，半日就能夺下摩尔多瓦，“在我看来，有了俄罗斯，我们的情况会比现在好很多”。

克宫发言人昨表示，俄、摩关系已非常紧张，批评摩方正歇斯底里地反俄，警告勿进一步激化局势。