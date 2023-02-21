布王会后 美中对抗恐升级

来源：中时电子报

作者：陈建仲

美国国务卿布林肯18日在慕尼黑安全会议议程外，和中共中央外事办主任王毅会晤，不论从美中在慕安会议场内外的纵横捭阖，或“布王会”的唇枪舌剑，都可见美国企图挟西方以迫中国，而中国则成功和第三世界国家抱团反击。美中围绕俄乌战争、“流浪气球”、台湾问题互不信任且敌意外溢，继续背向而行，不但布林肯访中时机难以成熟，俄乌战事或台海局势也势必难以缓和。

慕安会的发起前身原是针对苏联，是为整合西欧有关外交、军事、防务安全政策的会议。此次会议美国代表团由副总统哈里斯率领60位参众议员出席，规模堪称历年最大。从会议发布的年度安全报告和民意调查显示，西方阵营试图在北约内部及西方国家间，就向乌克兰提供军援协调立场，但无法达成广泛共识。同时，美国四处推销北京是实力和野心远大于莫斯科的国际秩序修正主义挑战者，然而西方集团将俄罗斯视为“威胁”，而将中国视为“挑战”，在如何应对中国问题上，无法合力对北京形成足够的威吓力。

美方认为中国拟发表的“关于政治解决乌克兰危机的立场文件”是两面手法，暗指中方为俄罗斯提供军事装备，要制裁中企；视中方提出的全球安全治理倡议是为分化西方阵营的“阳谋”；北京、莫斯科、德黑兰、平壤相互拥抱取暖，如果乌克兰战败将为中国大陆武统台湾提供勇气和动力，而中俄准盟友关系也将加大伊朗和朝鲜对抗美国和西方的底气。

美国企图结合西方压制中俄“修正主义”路线，游说欧盟主要国家合力让中国在俄乌战争中明确站队，否则应合作在中国边界、南中国海建立军事政治联盟，在台湾问题上升级对抗，但显然西方没有共识 。

比如北溪事件就让此次会议东道主的德国颇为尴尬，安全报告坦率点出没有一个非洲或拉美国家加入对俄罗斯实施制裁的松散联盟，显示美国领导路线的威信遭到质疑；更因日前美国击落中方气象气球风波让王毅捡到枪，在会中嘲讽美国处理手法是匪夷所思和歇斯底里，批评美国站到自由贸易的对立面，“连巧取都没有，只剩下豪夺”。

虽然布林肯在布王会中强调双方保持外交对话和沟通管道畅通的重要性，重申美方不寻求与中国展开新冷战，转达美国总统拜登日后希望与中国国家主席习近平会面的意愿；但关于气球风波，以及向俄罗斯提供物资支援等争议，双方剑拔弩张，王毅更撂下狠话：“如果美方执意借题发挥、炒作升级、扩大事态，中方必将奉陪到底。”

北京将布王会定位为是应美方要求的非正式会晤，王毅在会后走访法、意、匈、俄等国，为中方政治解决乌克兰危机打基础，对美国强压并未退让，美方势必继续在南中国海和台海下重手敲打北京，继续组织亚太版北约，继续科技封锁中国。美中对抗从东方打到西方、从经济打到安全、从俄乌打到台海，不但没有缓解，甚至逐步升级，不断恶化的中美紧张局势将造成更混乱的全球秩序。

国际货币基金组织估计，全球经济的严重碎片化可能使全球国内生产总值GDP损失近7%，唯有美中合作才能终止动荡不安的局势。问题是，美中何时才能挣脱出零和对抗的“修昔底德陷阱”？

作者为资深媒体人