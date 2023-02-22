美中博弈与全球经济影响

来源：联合新闻网

作者：卢信昌

中国有在高素质劳力的充沛供应与对全球招商的积极带动下，打从千禧年后即逐渐成为世界工厂。影响所及，不仅让APPLE公司如虎添翼，顺势打响其优质品牌的名号，推出一系列消费电子产品。从笔记型电脑做华丽转身，一路有了iPod、iPad的各自定位；而且将各种产品功能集结于一身，到如今仍能在瞬间以产量做引领，于全球果粉企盼中所带起一次次的iPhone手机风潮。

约略同一期间，IBM、INTEL跟MICROSOFT公司也各自寻求市场利基和切入中国内需的方式，像微软公司就在成都落脚，选择以电视机上盒来推动智慧家庭和现代的居家生活。至于IBM，更将旗下个人电脑部门悉数卖给联想公司，并授权其商标IBM，能与THINKPAD做限期使用，和将产研销做结合的优势互补。

诚然，自金融大海啸在2010年间被主要国家以量化宽松，和中国政府为首的联合财政扩张，联手成功解救以来，历任美国总统无不使尽浑身解数，力图遏制中国崛起与其在产业升级的速度。历经过奥巴马时期所推动的两洋经济战略，分头与在亚洲与欧洲盟邦签署自贸协议，TPP跟TTIP，意欲以市场开放的效率和更紧密结合的产销规模，与中国速度来做竞争。

两洋自贸协议的签订，虽然被继任的前总统特朗普立马否决，但降低欧、美国家对中国供应链的依赖，早已成为美国带头世局做转进的既定政策。尤其在2021年间，拜登总统意图以钢、铝产品的志愿配额，来取代特朗普的高关税；运作以利益交换好让保护主义取得正当性，因而限缩世贸组织(WTO)的运作机能。

到俄乌战争爆发后，更有一连串为自由而战，如今全球围堵与贸易制裁终于得到欧洲国家的普遍支持。再往下就是建构出大包围圈来取得谈判优势；至于能否逼迫中国退让的这盘大棋，势必会影响到世局均衡与全球的长期走势。

究其实，美国对中国速度的疑惧由来已久；但其假国安之名，一手推翻WTO的贸易开放政策，会否如愿以偿呢？未来的检验指标，就是能否创造高薪的制造业工作？以及确保民主供应链的稳定转向和在最终的竞争效率了。

尤待走上正式协商的印太经济架构，就是希望透过新型立法与监理机制，一方面要阻止中国厂商的获利能力和其在研发投入的报偿取得；其次，在未来，则能充分控管中国厂商在关键技术和知识产权的使用。因此，一系列具有浓厚保护主义的立法概念，正不断尝试改装和重新推出当中。

至于违反世贸精神的差别关税，包括反倾销税，增加中国出口成本虽能抑制其产业获利、迟滞其升级发展；但美国物价的飙升与零售服务业的雇用萎缩，则是必然。一度，大伙儿还开心将有来自印度、土耳其、印尼和越南劳工，做生产补位；不过眼前的情势转折，并无法令人乐观。包括台湾的脚踏车制造业、在越南的宝成鞋厂等业者，纷纷降低产能负载和解雇了生产线员工。

有趣的是，绿能需用的太阳能板与锂电池的稀土供应，近年来虽然有拜登政府做补贴，有日本企业的积极转进；但即便有高端半导体在美投资的加大力度，只是如何取得充裕的技术劳力？如何防止全球经济失速和供应链中断的梦魇？都在未定之天。

往下的这把火，将会从零售贸易、就业创造，一路蔓延金融市场与投资形成，投资人请各自小心啊！

作者是台大副教授

