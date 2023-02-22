大选尚未开打 国民党骄兵姿态已露

来源：台湾《联合报》

联合报社论

国民党在九合一选举赢得漂亮，其后又连取嘉义市长选举及北市立委补选两局，一时气势如虹。如今，蓝营仍在等待下月南投立委补选的连胜；但在此期间，党内却出现了自乱阵脚现象，耗弱了原有的气势。主要症结有二：其一，对于要由侯友宜或郭台铭代表参选总统，党内无法定于一尊；但恶言加上猜忌，导致两人的支持度双双滑落。其二，年轻议员角逐立委的呼声四起，造成接班的挤压，党中央却无法妥适处理，留下“内争”的印象。

根据近日媒体民调，侯友宜和郭台铭的支持度都有下滑的趋势，郭台铭的下降幅度更大。这说明，无论是侯友宜的拒绝表态，或郭台铭的过度表态，乃至党中央的袖手旁观，都让民众感到不耐。其结果，是民众党的柯文哲获利，侯、郭流失的支持度都转向他。这或许只是一时现象，但国民党若无法好好处理，九合一大胜的气势将不断消散。最后，极可能重蹈上次大选“骄兵必败”的覆辙，不可不慎。

被问到总统大选问题，党主席朱立伦一概答称，“等三月四日南投立委补选后再说”。这个说法，或许想为侯友宜争取延后表态的时间；但在外界看来，却觉得中央因应迟缓。事实上，目前南投选情似陷于胶着，人们却看不到党内积极辅选的必胜决心。尤其，林明溱既以强棒之姿参加立委补选，却声称自己不会参加明年立委选举；因而让绿营见缝插针，指控他只是帮其子林儒彬的参选预为“卡位”。这些传言，都具有一定的杀伤力，让外界觉得林明溱态度消极，从而损及其支持度。

如果朱立伦认为南投补选保持“连胜”的气势很重要，又怎会坐视林明溱消极以对，给对手抹黑的机会？不仅如此，对于侯友宜与郭台铭是“竞”是“合”，党中央似乎也没有十八套剧本的设想，任由党内各路人马放话，连“公厕”这样难听的话都说出口。试想，就算郭台铭无法代表国民党出征，他至少比柯文哲是更值得蓝营信任的“盟友”，也拥有跨世代及跨族群的支持，蓝营人士有必要把他当成“政敌”来打吗？

再看所谓的“世代交替”，其实是个假议题。一个在野党的火力中心，应放在国会，利用强力监督制衡执政党，并以揭弊争取选民认同。因此，政党应该力求让强棒进入国会，以扩大战力；至于谁是强棒，则未必与世代有关。这次，在王鸿薇击败吴怡农补选上立委后，先有三名国民党北市议员宣称要参选立委，其中唯一涉及挑战现任立委费鸿泰的，就是议员徐巧芯。谁料，随后即引来一窝蜂表态，计有七八名议员声称要越级挑战。如此一来，数变即引发质变，仿佛只要“年轻”，即有资格淘汰前辈取而代之，实力则不重要。试想，一大批刚当选的议员，马上要弃选民而去，不会让选民反感吗？何况，王鸿薇当选立委有其特殊主客观条件，岂是其他议员所能比照？

且看，这次陈宗彦接受性招待丑闻，是由递补上任才两个月的民众党立委陈琬惠揭发，而国民党只能作壁上观。这点，显示国民党现任立委不够积极，外界爆料材料因而绕过蓝委。尤其，国民党过于迷信胜负，连打几场胜仗即流露“骄兵”姿态，于是开始逞强争胜，意气用事，你争我夺，却忘了明年大选重返执政才是它更大的目标。这正是国民党的软肋：大家争着抢搭顺风车，却没有人默默扮演“请东风”及“营造东风”的角色。相对于民进党集中挺赖，恰成鲜明对比。