政策制订不够缜密 港高才通审批出乱子

来源：明报

明报社评

香港政府“高端人才通行证计划”审批处理掀议论，曾因人类胚胎基因编辑而在内地判囚的学者贺建奎，申请“高才通”获批，风波闹大后，昨晚才被取消资格。劳福局长昨天表示，“高才通”申请过程中，毋须当事人申报有否犯罪纪录，然而根据入境处网站介绍，“高才通”申请者除了必须符合学历或工作收入要求，亦须符合一般的入境规定，例如没有严重犯罪纪录。“高才通”计划应否一律将有案底者拒诸门外，可以斟酌，但当局应该一开始便明确要求申报犯罪纪录，而不是在不知情下批准申请，将责任推卸给入境处长这名“最后把关人”，事件反映政府政策制订需要更缜密，处理亦应该更谨慎。

未要求申报犯罪纪录

劳福局处理令人费解

政府去年底推出“高才通”招揽高收入和顶尖学府毕业生，劳福局表示，至今有逾万宗申请，近8000宗获批，贺建奎是其中之一。2018年底，时任深圳南方科技大学副教授的贺建奎访港，宣布其研究团队利用人类胚胎基因编辑技术，让天生对艾滋病免疫的一对双胞胎女婴在内地诞生，成为世上基因编辑婴儿首例。事件不仅在学术界及社会引发医学伦理争议，贺建奎和另外两名涉事者，还因此在内地惹上官非，深圳法院认为被告故意违反国家有关科研和医疗管理规定，“情节严重”，裁定三人“非法行医”等罪成，当中以贺建奎判囚3年刑期最重，卫生健康行政部门还将他列入人类生殖技术违法违规人员“黑名单”，终身禁止从事人类辅助生殖技术服务工作。

去年4月，贺建奎刑满出狱，后于北京成立“贺建奎实验室”，从事罕见遗传病基因治疗科学研究。贺建奎表示看好香港未来，本月初在网上提交“高才通”申请，一周后获批，早前正准备联系香港一些大学和科研机构，看看是否有合作和工作机会。他强调会遵守伦理道德做研究，希望为基因治疗平价化出力。问及申请“高才通”时有否提及案底，贺建奎未回答。

惩教制度目的之一，是让曾经行差踏错的人，有机会改过自新。在香港，这几年不少人相当关心更生人士重投社会的问题；在美国，由于劳动力紧缺，企业四出“抢人”，增聘更生人士趋势明显，当中不乏重量级企业，以华尔街著名大行摩根大通为例，2021年该公司新聘人手，约有一成（4300人）有案底。当然，每名更生人士背景不尽相同，重获自由后，若想在某些行业立足或移民，现实有一定困难，这亦是无法否认的现实。

近年香港出现移民潮，个别国家容许港人毋须持有“良民证”移居，但亦有很多国家会过问申请者案底；企业乐意多请更生人士担任前线或初级职位，但聘请中高层或高级研究员时，可能又会有更多考虑。“高才通”计划应否一刀切将有案底者拒诸门外，可以斟酌，贺建奎个案的复杂，在于他不仅因为“非法行医”定罪，还因为他曾经逾越科研伦理道德底线，这会影响同行对他的信任。本世纪初，韩国生物学家黄禹锡声称破天荒成功克隆人类胚胎，惟后来被揭论文造假，身败名裂。虽然他之后一直努力重振个人名声，其运营的生物技术研究基金会，也的确成功复制狗、牛、猪，但始终无法洗刷之前的污点。贺建奎想“复出”，诚信问题相信亦会成为一大障碍。

施政以结果为目标

政策需要深思熟虑

贺建奎申请“高才通”来港，如何处理、是否批出许可，责任当然在特区政府。当局昨深夜表示，入境处检视有关申请后，怀疑有人以虚假陈述获得签证，宣布相关签注无效，并会刑事调查。这次事件最令人不明所以的地方，是为何劳福局之前没有要求“高才通”申请人申报犯罪纪录，直到贺建奎争议曝光后，各方才急急补镬，包括规定所有申请者今天起必须申报，以及调查贺建奎有否虚假陈述。

当局一直强调，“高才通”目标是罗致年薪达250万元或以上，又或在全球百强大学毕业并有一定工作经验的人才，惟入境处网页其实有明确提到，“高才通”提出来港签证或进入许可申请，“若符合下列准则，可获考虑批准”，当中包括“没有保安理由拒绝申请”，以及申请人“没任何已知的严重犯罪纪录”等。“高才通”由劳福局负责，不要求申报犯罪纪录，唯一合理解释是局方之前认为把关责任在入境处，跟自己无关，流露的是各家自扫门前雪思维。局方补镬堵塞申报漏洞，总比坚持靠入境处长做“最后把关者”好，但局方昨天的回应，予人观感多少是将“漏招”责任推卸他人。

这届政府重视KPI（关键绩效指标），强调施政以结果为目标，由土地房屋、城市卫生、交通运输到抢人才，不同部门都想达标做出成绩，这本身并非坏事，但如果只求追指标赶死线，政策思虑不周、不重成本效益，有可能衍生各种各样的治理问题。无论是简约公屋、易通行还是“高才通”，都令人觉得政策制订粗疏急就章，很多重要细节未有想通想透。倘若局方制订“高才通”计划时，事先有想清楚如何处理一些有案底者的申请，贺建奎个案所引起的争议，绝非无可避免。