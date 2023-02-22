把关“高才通” 严肃筛选抢人才

来源：星岛日报

星岛社论

香港出现人才荒，港府为吸纳海内外人才，去年底推出“高才通”计划，短短8周收到逾1万宗申请，7819宗已获批来港，其中包括曾因基因编辑婴儿事件而坐牢的内地科学家贺建奎，引起社会争议。事件暴露了申请程序可能出现漏洞，港府除尽快修补之外，同时要认真考虑是否需要取消贺的资格，并吸取教训，检视申请条件，务求确保在审批程序上做得更严谨、公平公正地筛选出优质人才。

抢人才时间紧逼欠周详考量

贺建奎获批“高才通”消息传出后，劳福局局长孙玉菡拒绝置评，但承认申请“高才通”时毋须申报有否犯罪纪录，强调有入境处处长作最后把关，若申请者有虚假陈述，相关申请会被视为无效，已发出的签注可被注销。

“高才通”计划规定申请者不能有任何已知严重犯罪纪录，然而贺建奎在2018年发表全球首宗基因编辑婴儿个案，被内地当局裁定“非法行医”罪，判囚3年，事件轰动全球，港府仍审批其申请，其中可能原因是计划推出后大受欢迎，而香港急需跟全球抢人才，在时间仓卒下处理大量申请，难免有所甩漏。

身兼资深大律师的行政会议成员汤家骅提到，“高才通”不是移民计划，故刑事纪录并非最大考量因素。“高才通”表面上并不是移民计划，但实际上有机会是移民途径，因人才在港居留7年后，可依法申请居留权，成为永久居民，故审查其是否有案底是有必要。现在发现计划有明显漏洞，入境处随即作出补救措施，宣布由今天起所有申请者须在电子申请表上申报是否有刑事定罪纪录，并要求已递交但未批出的申请者补交相关资料。

贺建奎申请已获批，要取消其签证是有一定难度，相信当局正考虑从技术层面取消其资格：他过去5年中有3年坐牢，未符合至少有3年工作经验的要求、过去一年收入未达250万元以上要求，以及是否毕业于百强大学。入境处表明，若怀疑有人以虚假陈述获得签证，可依法宣告其签证无效，并进行刑事调查。

不管贺建奎能否来港，当局和社会各界应认真深思相关问题，检讨审批程序是否够严谨。“高才通”目的是要招揽不同类型人才，而科学家在做研究上可能涉及较冷门的道德伦理争议，很难在申请条件上讲清讲楚，因此在审批上应撇除道德伦理争议，只聚焦其科研资格方面。须知道贺建奎所犯的罪行，并非杀人、盗窃、诈骗罪，而是因其为追求医学突破，不惜挑战道德伦理界线，透过改造人类胚胎基因，培育出一对艾滋病免疫的双胞胎，不少人批评他直接用人体做实验是疯狂行为，但对热爱科学探索的科学家来说，若不能以拓荒者的大胆冒险精神，医学和科学突破进度便会被大大拖慢。

涉伦理道德问题须酌情处理

正如冠病疫苗信使核糖核酸（mRNA）技术，是将携带病毒关键蛋白的mRNA注射入人体，使相应蛋白质产生免疫反应，但技术最初有两大难题，就是mRNA本身非常不稳定，在体内环境迅速降解，而且易引起人体过敏反应，最后科学家攻克这难题，不但颠覆疫苗产业，在疫下救了无数人性命，甚至可能成为未来攻克癌症的武器。科学家研究新医学技术通常都会引起一些争议，随着技术日趋成熟，副作用低，才会慢慢被人接受。

撇除贺建奎因培育基因编辑婴儿所引发的道德伦理问题，基因编辑技术治疗疾病的研究从未停止，而且已应用在治疗癌症方面，取得一定成效。贺建奎亦因其大胆妄为行径付出代价，坐牢3年，而他在出狱后继续研究罕见基因治疗，并表明会吸取教训，将会遵守伦理道德及国际科学共识。由于他从事的研究走在科学前沿，属于香港极需要的高端生命科技人才，当局应检讨是否应给予对方一个机会，为罕见遗传病患者作出贡献。

这次事件如同暮鼓晨钟，提醒政府今后在推行任何计划或政策，即使时间紧逼，也要有周详考量。至于有案底是否不能申请，应检视其所犯罪行性质，若涉及伦理道德问题，可考虑酌情处理。