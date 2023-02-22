不想打仗就要重建护栏

来源：中时电子报

旺报社评

中国大陆外交最高主管王毅与美国国务卿布林肯近日在慕尼黑安全会议期间进行非正式会晤，双方不欢而散，也没有安排后续的沟通及布林肯访中的行程。双方虽有意让美国击落中国气球一事降温，但树欲静而风不止。王毅在慕尼黑会议上高分贝指责美国，展现外交自信，受到不少国家的欢迎，但中美关系却是雪上加霜。大陆的战略自信若无法转化成为与美国共筑护栏的动力，将使中美、两岸都进入更加危险的局面。

互信薄弱 带偏美中关系

王毅17日在会见巴基斯坦外长时表示，“中方要求美方拿出解决问题的诚意，不要再因国内政治需要做出这种荒唐无稽的事情”。这意味北京对气球事件定调为拜登因“国内政治需要”所做出的过激反应，不应无限上纲，以致影响中美关系。美国当地时间2月17日，中国驻美国使馆投书《华盛顿邮报》，表达希望美方同中方相向而行，勿让该起事件带偏中美关系。拜登总统也表达仍愿意寻求与习近平沟通的机会。气球事件在布林肯与王毅会晤，两人各自重申双方立场对内交代后，应该告一段落了。

气球事件所造成的互不信任裂痕不但存在，甚至有扩大的危机。共和党与右翼媒体不会放过拜登，仍将持续炒作，弱势的拜登投鼠忌器，对于改善中美关系将无所作为。中方也对美国军火商祭出制裁，以这些公司对台军售为理由，课以罚金。

大陆外交部网站20日发表《美国的霸权霸道霸凌及其危害》报告，全面批判美国外交行为。这都显示中方表现出中共二十大所强调的“不畏斗争”的精神，以及中共更加自信的全球战略。当然这样的大动作也会加深美国对北京的疑惧，强化中国威胁论的宣传。这也预告中美关系进入危险的阶段。

另外一个看似遥远，但对中美关系下一阶段发展极具深远影响，也就是俄罗斯与乌克兰冲突的发展，中美双方针对俄乌战争都有新的行动。过去1年，中方一再表示中立与和平解决的原则，认为美国与其他北约国家才应该负起解决争端的责任，对俄罗斯没有积极的军事武器援助，对于介入调停也十分谨慎。习近平今年春天可能访问莫斯科，在出访前北京将发表〈关于政治解决乌克兰危机的立场文件〉，这应该不只是过去立场的重申而已。根据大陆外交部预告，该文件强调核战争“打不得也打不赢”，并呼吁保障民用核设施安全，反对攻击核电厂，反对使用生化武器。这可能反映中方对俄乌战况将有升级与扩大的忧虑，必须出手。

俄乌战争 将有关键变化

拜登2月20日突然飞抵基辅，承诺对乌克兰提供5亿美元军援，表达支持乌克兰的决心。美国总统亲临火线，表达对他国的支持，这在美国历史上都属罕见。如此大动作，意义非比寻常。但是揆诸美国对外战争的历史，或许不能简单解读为对乌克兰的长久支持，而且共和党掌握的众议院对持续金援乌克兰很有意见。无论如何，可预见俄乌战事在今年会有关键性的变化。

如果美国从乌克兰腾出手，台海问题就可能登上台面，中美的斗争更有白热化的危险。一颗飘流气球都可能引起这么大的风波，可见中美互信基础之薄弱。现在两国虽然轻踩刹车，但也正在积蓄更大的能量进行未来的“胆小鬼赛局”。如此一来台海将会有失控的风险，令人胆战心惊。

国民党副主席夏立言在访陆记者会上表示，此行国民党对大陆传达对于台海战争的忧虑。根据同行学者赵春山的说法，他们一行人会见宋涛与王沪宁等中共高层，感受到大陆其实不想打仗。台湾最该担心的并不是北京对于战争的意愿，而是失控的美中关系。目前美陆台的主政者都没有武力解决冲突的意图，却相互充斥不安与怀疑的心结，很容易擦枪走火，让台海战争成为自证的预言。

面对诡谲多变的国际情势，台湾应该要更清楚的传递和平诉求给美中日等相关方，是该重修护栏，恢复沟通的时刻了。