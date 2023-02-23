俄乌战争周年：四个“如意算盘”的发展

来源：联合新闻网

作者：高永光

2022年2月24日普京下令俄罗斯军队，从乌克兰北方、东方及南方三路入侵乌国，俄乌战争爆发，迄今整整一年。

俄乌战争发生，虽然后来各界纷纷以21世纪，最流行的国际关系地缘政治理论来解释，但其实这场战争，还是相当符合国际关系的正统理论，也就是国家利益优先于其它如主权、领土、人权、民主等价值。

简单的说，北约盟国东扩，乌克兰寻求加入北约，一旦北约军队入驻乌国，俄罗斯失去了和西方欧美同盟的缓冲地带，国家安全会受到立即和直接的威胁。而国家安全是国家利益的核心，俄军入侵乌克兰，势在必然。

战争初起，各界认为俄罗斯会采取闪电战术，三路并进，攻入基辅，对乌克兰领导人泽连斯基进行“斩首行动”，然后扶植一个亲俄的乌国政权。这样判断也符合传统国际关系对战争的研究，即主动发起战争的一方，评估过自己有把握获胜，才会启动军事手段。

但后来的发展，乌军顽强抵抗，甚至于在去年11月还发动反攻，夺回部分领土，俄军也伤亡惨重，不得已放弃了几个城市，并退回第聂伯河以东。于是各界开始重新评估，认为俄国军力没有想像中的强大；另外，也认为美国虽不会直接介入，但强力的军事援助，及欧洲国家表面上至少仍团结一致，支持乌克兰，才会使普京吞并乌克兰的如意算盘落空。

从和乌克兰战争有关的国家集团，他们的如意算盘来分析，也许能对俄乌战争在2023年可能的发展，找出答案。

对俄罗斯而言，普京的最大算盘，当然是全面占领乌克兰。但由于美国持续加大力道援助，如美国总统拜登突然在俄乌战争周年前夕，访问基辅、华沙，和泽连斯基会面，声称“我们不会离开”；去年底，美国国会通过给乌国450亿美元的军援，最近并同意提供重型的M1坦克。战争在2023年似乎有升高、升级的可能性。

其实，战争打到目前为止，俄罗斯的战力似乎都被认为高估，但俄罗斯的如意算盘真的是倾全国军力，完全掌控乌克兰吗？得到乌克兰，消耗掉俄罗斯的绝大多数国力，不觉得普京也太不会拨算盘吗？

摊开俄乌战争现况地图来看，俄国目前控制的地区，已经在俄乌接壤地区，建立起一条缓冲廊带。而且，莫斯科可以直达克里米亚半岛，迅速出海。所以，对普京而言，保持一定国力，仍然维持核武超强国际地位，又和欧美北约之间，拥有安全缓冲，应该是他在不能摧毁基辅下的最佳抉择。2023年普京的如意算盘是，在一连串升级的军事胜利后逼和乌克兰和西方，接受目前俄军占领乌东四州，及克里米亚半岛的现况。

对乌克兰而言，泽连斯基已经从战事初起时，力竭声嘶维护主权，求取乌国人民生存，到现在声称要恢复2014年前乌克兰的领土，意谓着连克里米亚半岛也要收回，美国军方已经表明这不可能。因此，泽连斯基的如意算盘可能行不通。如果在最后不得已被逼和，乌克兰的重建能获得欧美大力援助，也获得俄罗斯不反对它等待加入北约，泽连斯基仍然可以成为“抗俄民族英雄”。

美国的如意算盘，当然是拖垮俄罗斯，耗尽俄罗斯的国力，削弱普京的影响力，最好把普京拉下台。但普京基本上也知道美国的如意算盘，因此不时以核武器要胁。俄乌战争周年时刻，俄国宣布不参加新核武谈判，用意就在进行核威胁。美国当然也必须避免核战浩劫。因此，如果拖垮不了俄罗斯的军事、经济，最后的如意算盘，也只能接受谈判求和。毕竟美国已经借俄乌战争，要求强化北约军事防务，北约各国的武器库都要再补充，美国当然可以从中获利。

美国的另一个如意算盘，当然是拖中国下水。但中国也有自己的如意算盘，中国自始自终在俄乌战争中，扮演着不是“置身事外的旁观者”。中共中央外事办主任王毅在最近的欧洲安全会议，特别强调，去年2月25日中共就要求俄乌双方“坐下来谈判”，至今立场未变，王毅更声称中方会在2月24日周年时候，就乌克兰战争发表一个特别声明。

中国的如意算盘，当然是协助俄罗斯，稳住北方这一大块。普京在俄乌战争一周年对国会发表国情咨文，宣称要把经济往亚洲发展，就是要和蒙古、中国展开更密切的经贸合作。中国稳住北方，借一带一路，结合中亚、近东（如巴基斯坦）、中东阿拉伯国家（如习近平和阿拉伯国家峰会），突破美国的围堵，才是真正的如意大算盘。

在俄国、美国、中国三个如意算盘下，笔者认为欧洲，尤其欧盟各国没有自己的“大算盘”，欧盟主要国家德国、法国都有自己的“小算盘”。英国外交政策素来以美国马首是瞻，但在乌克兰战争上，也是彳亍而行，战争一周年之际，还在国会辩论，要求首相，立即运送中长程武器给乌克兰。德国的豹2坦克，千呼万唤之下，勉强答应，但何时可以送到乌克兰，尚未可知。总之，美国弱化欧洲，削断欧洲各国对俄罗斯能源及其它原物料的依赖，目的已达。

在国际霸权的各种“如意算盘”下，乌克兰人民是最可怜的一群。估计战争之后，乌克兰人民有一半以上，会有相当长时间生活在贫穷线以下，加上上万以上失去生命的冤魂，国际强权会在乎吗！

作者是台湾政大国发所兼任教授

