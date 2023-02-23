俄乌战争届满周年 美中俄三方暗较劲

来源：台湾《联合报》

联合报社论

俄乌战争24日即届满一周年，在此前夕，美中俄三方均极力表态，希望在和战之间找到自己的正当角色。美国总统拜登20日闪电访问乌克兰，与泽连斯基在基辅街头并肩而行，并承诺加码5亿美元的援助。俄总统普京则发表演说，承认俄国正处于困难时期，并谴责西方的和平是“诈欺”。中国则试图对俄乌冲突提出调解方案，中央外事办主任王毅先与乌外长碰面，后转往莫斯科访问，习近平明日也将发布有关乌克兰和平计划的倡议。

俄乌战争打了一年，俄罗斯无法在数月之间结束战争，自己也泥足深陷。相对的，西方国家对俄罗斯极尽各种制裁，并不断增援乌克兰军火，仍无法让俄国知难而退。但对战火中的乌克兰人民而言，在导弹炮火下的生活，则只有悲惨和残酷可以形容。北京力图在俄、乌之间保持等距，并找出一个使双方愿意和平落幕的计划，却因为美中对峙方酣，未必能得到西方国家的支持。乌克兰的不幸，正在于此。

刚刚举行的“慕尼黑安全会议”，提供了一个各方会晤和角力的场合。尤其，美国务卿布林肯与王毅有机会在场边对话，会晤了一小时，就美国战机击落大陆气球事件交换意见。对于这次会面，中方称是“应美方请求”进行，言下之意，是美方主动要求。会晤前后，王毅一改温文作风，严词批评美国处理气球是一场政治闹剧，出动战机以导弹击落气球是“近乎歇斯底里”。布林肯则告诉王毅，气球侵入美国领空的情况绝不能再发生，美国未为打下气球道歉。

值得玩味的是，布林肯在其稍后的推文中提到了双方台面上未谈到的事，他说：“我警告中国，不得提供物资给俄罗斯”。这或许才是这次会晤的真正目的：警告中方不得协助俄罗斯。华府知道王毅20日访俄，可能为习近平春天访俄做准备；美方担心中俄将达成合作协议，甚至结成军事同盟，因此必须尽速表达美国的警告。布林肯与王毅会晤后也谈到，中国正认真考虑向俄国提供武器与弹药等致命性援助，美方表达严正关切。

在俄乌战争届满周年之际，也是乌东大决战的关头。俄罗斯大举增兵至三十万人，准备发起总攻击。乌克兰方面，先前向北约要求三百辆坦克，现在半数已到位，也在为反攻做准备。美国担心的是，乌东大决战之际，若台海有事，势必难以兼顾。所以一方面劝阻众院议长麦卡锡访台，同时也与台国安会秘书长顾立雄、外长吴钊燮在华府密商，以防台海生变。

北京显然不甘在美、俄之间选边，也希望提出自己对俄乌冲突的解决方案。王毅在慕尼黑先与乌克兰外长碰面，接着访问莫斯科，目的即在了解乌俄两国的意向。美、乌两国显不乐见中国提出和平方案，唯恐因此削弱盟邦对乌克兰的支持，因此布林肯直接批评北京是企图“脚踏两条船”。拜登现身基辅，除为自己的连任布局，当然也是希望乌克兰不受中方和平协议的动摇。

北京的和平提议，其实并不志在成功，而是希望争取欧洲国家的好感。王毅在演说中说：“希望欧洲的朋友们能够冷静思考：作出什么样的努力才能使战火停下来，搭建什么样的架构才能使欧洲实现长治久安，发挥什么样的作用才能使欧洲实现战略自主？”这些话，欧洲人是听得进去的。

俄乌战争届满一周年，地缘政治变化更加诡谲：中美的紧张未解，中俄的互动加强，美欧利益更不均衡。在变化的世局中，我们更应冷静思考台湾的利益与选择。