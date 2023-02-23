来源：明报

明报社评

香港新一份财政预算案出炉，一次性的派糖纾困措施规模缩减，某程度是预期之内，相比之下，催谷创科发展则有较多新猷，设立人工智能超算中心及微电子研发院，值得期待。这次是后抗疫时期首份财政预算案，当局提出利用发债等财务工具，“更好管理现金流”，是理财思路上的重要改变，意味发债将成为特区财政结构一个恒常重要部分，倘若当局能够维持雄厚的财政储备，发债可以令政府资金周转更宽裕，有助谋划更多长远发展大计，但如果习惯靠发债填赤字缺口，就不是健康现象。这次预算案，协助政府应付短期财政压力有余，放眼长远改革不足，税收结构检讨与改革，是时候提上议事日程。

财策中间偏松

纾困措施缩水

香港走出“疫”境，经济需要固本培元，民生需要休养生息，各界最关心当然是预算案有何纾困及提振市道措施。官员近期一再表示，过去3年政府累积庞大财赤，财政储备下降，财政政策将由之前“相当宽松”转向“中间偏松”，开源节流无可避免。观乎新一份预算案内容，所谓“中间偏松”，大柢就是缩减派糖规模，但仍维持赤字预算，保持一定纾困力度，以免严重影响民生及经济复苏。

过去两年，政府分别向全民派发5000元及1万元电子消费券，公众对派钱有期望，惟亦有意见认为要考虑公共财政负担，不应再派。现在预算案决定“三连派”，金额减为5000元，某程度算是中间落墨。财政司长陈茂波表示，预算案措施所涉及的资源，超过八成用在市民和中小企身上，不过公众有何感受，往往是另一回事。对不少市民而言，薪俸税宽减上限降至6000元，差饷宽减两季，综援、长者生活津贴等额外发放多半个月，每个住宅用户可享1000元电费补贴，以及延长交通费补贴等，不过是杯水车薪。疫后民生能否尽快改善，仍得看经济复苏实际情况。

谋划未来方面，新一份预算案提出积极对接国家发展战略，推动大湾区交流、加紧推动香港成为绿色科技金融中心等，惟未见太多具体细节。有关创科发展的部分，亮点则相对突出，除了延续去年预算案提及的生命健康科技发展大计，政府还将预留30亿元，推动人工智能、量子科技等前沿科技领域的基础研究，包括建立人工智能超算中心及微电子研发院。本港科研机构水平高实力够，有关计划若能好好落实，有助香港成为国际创科中心，促进经济产业多元化。

香港经济去年受疫情、内地封关、欧美加息、外围放缓等多重因素打击，预计全年GDP萎缩逾3%，库房收入不似预期，2022/23年度财赤料达1400亿元，财政储备则降至约8200亿元。随着香港内地全面重开，今年经济反弹可期，预算案估计全年实质增长强劲，介乎3.5%至5.5%，不过政府预测下年度仍要面对逾500亿元财赤，财政储备亦将进一步降至7600多亿元。新一份预算案予人的其中一个观感，是当局设法“扑水”，改善短期财政状况，向马会每年额外征收24亿元博彩税，是其中一项措施。另外，政府亦提到发债。预算案提出，由新财年开始，未来5年，政府每年都会发行合计650亿元的绿色债券及基础建设债券。

发债助基建项目周转

税收结构改革不宜拖

“量入为出”是香港公共财政重要原则，并且写入基本法，然而教条化地理解“量入为出”，作茧自缚，亦不恰当。政府适度发债融资，可以方便周转，亦可投资未来，展开一些长远带来高回报的大型发展项目。新加坡与香港同为高度开放小型经济体，容易受外围影响，但星洲当局发债谋发展，一直相当进取，最重要是发债之余，有充足财政储备支持。特区政府债务水平向来很低，未偿还债项只相当于GDP的4%，远低于大部分先进经济体，适度发债支援大型基建项目早日上马，并无问题，关键是当局绝对不能因为手头变得宽裕，便有钱乱花，做事不问成本效益。

预算案看好今年经济增长，不足为奇，但之后4年香港能否一如当局预测，平均每年都有3.7%增长，其实存在不少变数。一方面，创科等新兴产业发展需时，难以指望数年间成为经济重要引擎；另一方面，环球经济前景不明、地缘政治风诡云谲，香港再出发，无法保证一帆风顺。预算案所作的中期财政预测提到，倘若经济增长符合预期，库房收入回升，除了2023/24年度，相信之后4年政府都可录得盈余，惟这是以政府年年发债650亿元为前提；若不发债，不排除财赤状况持续3、4年。陈茂波提到，过去几年抗疫开支很大，今年政府开支占GDP约25%。相比之下，数年前有关比例大约只是两成左右。政府有必要在不损民生下，尽量压缩开支，工程严重超支等乱象，更要设法控制。

香港人口老化，医疗社福开支长远有增无减，政府财政负担将愈来愈重。公共财政和税收结构改革，是时候提上议事日程，然而这次预算案只是轻描淡写带过，仅表示要先清楚考虑新税种的政策目标，以及先让社会充分讨论。税收结构改革牵动各方，当然需要从长计议，正因如此，相关讨论更应该尽早展开。