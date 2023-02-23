普京谋最迟2030年吞并白俄 “俄白联盟国”更强调“俄化”元素

来源：明报

欧美多家传媒周二（21日）报道，俄罗斯总统行政办公室一分外泄的内部战略文件显示，俄罗斯计划在2030年或之前逐步接管白罗斯。根据该份文件，俄方企图借加强在白俄的亲俄声音、增加驻白俄的俄军，简化向白俄人签发俄国护照程序等手段，在不迟于2030年建立由俄罗斯领导的“联盟国”（union state）。一旦计划成真，俄罗斯“本土”就会直接跟立陶宛及波兰这两个北约兼欧盟成员国接壤，而不止像目前般只限于“飞地”加里宁格勒。

17页文件 列渗透白俄短中长期目标

美国雅虎新闻、瑞典《快报》、德国《南德意志报》和乌克兰《基辅独立报》等传媒取得名为“俄罗斯联邦在白俄罗斯的战略目标”的17页文件。这份2021年发表的文件订出俄国从政治、经济及军事上渗透白俄的计划，前半部分列出短期（2022年）、中期（2025年）、长期（2030年）目标；后半部分则说明计划相关风险。

按文件俄方目标可分为政治军事整合、贸易与经济、人道主义三大领域。在政军范畴，俄国希望在2022年或之前培养包括军政精英在内的白俄人之亲俄情操，到2030年希望能控制白俄外交、国防政策、白俄边界等。经济上，俄方目标是吞并白俄市场，目标包括在2022年或之前给予俄国企业在白俄无限制贸易机会、让白俄经俄罗斯而非波兰和波罗的海国家港口运输货物、2030年或之前实行单一税制以及统一的出口管制程序。

亲俄者接手白俄官媒 控制传媒“进度超前”

在“人道主义”部分，文件提出将白俄公民社会、教育、科学及文化“俄化”并加以控制。根据文件，俄罗斯须在2030年或之前确保“控制白俄的资讯空间”，建立“单一文化空间”及“一致的诠释历史方法”。《基辅独立报》指，白俄在2020年反政府示威期间有大批国营电视台传媒人离职，让宣传俄罗斯的人接手，此后白俄宣传都符合俄国论述，故在控制传媒方面堪称“进度超前”。

俄国与白俄在1999年已签署建立“联盟国”条约，为两国一体化奠定法律基础，但整合过程一度搁置，到2018年再提新计划，但政治整合部分惹白俄民众反对，最终白俄政府前年11月签订的28个项目并不包括政治范畴。新文件续以“联盟国”为名，但德国之声形容更迹近吞并。

西方官员指外泄文件由2018年10月成立、俄罗斯总统行政办公室辖下的“跨国合作局”撰写；此部门负责提出新战略以实现俄国对波罗的海3国、白俄、乌克兰和摩尔多瓦的战略目标。西方情报官员称，俄国情报机构及军方亦有就计划提出建议。

流亡白俄反对派领袖：威胁人民国家地位

斯德哥尔摩东欧研究中心副主任克拉格称，文件内容跟他们所知俄国自1990年代起对白俄的政治目标大致吻合，表示俄方接管白俄从不需要动武。曾参选2020年白俄总统选举、现流亡立陶宛的白俄反对派领袖季哈诺夫斯卡娅向雅虎新闻表示，“联盟国”对白俄人民及白俄国家地位是个威胁，“这不是一个平等的联盟。这是俄罗斯兼并白俄的路线图”。

摩尔多瓦近期担心成为俄罗斯下一个控制目标，普京周二推翻2012年一项旨在支持摩尔多瓦解决境内亲俄分离主义地区“德涅斯特河沿岸”主权争议的法令。克宫宣称旨在保障俄国利益。美国总统拜登周二会见摩尔多瓦总统时，重申对该国主权及领土完整的支持。