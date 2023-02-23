国民党诚心结盟 攘外才有胜算

来源：中时电子报

作者：林忠山

凭国民党一己之力，真能2024战胜民进党吗？答案是天方夜谭，夜郎自大，自不量力，若还执迷不悟，就该当头棒喝了。

观2022年九合一大选，直辖市及县市长选举，如表1所示。国民党在直辖市赢4席，较2018年增加1席，县市长赢10席，较2018年减少2席；另观民进党2022年在直辖市赢2席，2018年亦是2席，县市长赢3席，较2018年减少1席。合并来看，国民党增1减2，计减1席；民进党共减1席。这结果是两党平手，却都是输家。

次看2022年两党得票情形，国民党得票率50.14%，较2018年增加1.35%，但得票数却少了约34万票；民进党得票率41.57%，较2018年也增加2.41%，但得票数却少了约122万票。这得票情形是两党近乎平手，国民党少输了一些而已，其中的赢家，是中间选民还在观望摇摆。

再观2022年的直辖市及县市议员选举，国民党的得票率，如表2所示，平均的36%，较2018年略减约3%；而民进党平均约38%，较2018反增约2%；对比国民党与民进党的得票，2018年国民党的胜差约10%，而2022年胜差约5%；结果民进党倒赢5%的选票。

从上分析，整体表现2022年国民党之首长是平手，而议员小输，结果是两党没有输赢。蔡英文这三年的执政，荒腔走板，加上疫情肆虐，对此国民党却无法将其打趴整垮、彻底击败。怎会如此，台湾政党政治的运作猫腻出在那？

源上，2018年以来，国、民两党双输，民众党未得利，时代力量衰萎，结果是选民高度不信任政党，原本的政党认同与倾向偏好，或尚存在，但愈趋淡薄，已然形成“依党不如依已”的投票价值，愈积厚了中间选民的空间，故赢家是在中间选民的成长或自我判断。

另观台湾民意调查基金会长年来的政党认同度，如表3所示，2016年民进党高达49.3%，到2018年下移约在28.0%，2020年又上升至43.1%，2022年又下降至26.1%，整体上，这六年来，民进党的政党认同度高于国民党；相对的国民党，一直低迷在24%以下，即使有2018年及2022年九合一的自满式胜出心态，其政党认同度就未赢过民进党，仅维持约在22%左右。

再核中立者，也就是笔者称之中间选民这部分，在2016年是34.1%，2018年是48.0%，2020是年35.5%，2022年是52.4%，此中看到，民进党少去的认同度是转向中间选民，而非移至国民党，而且目前台湾地区最大的票仓是中间选民在2024年的选战中，已高达一半以上了。就此，请问敢问中国国民党凭一党之力，可胜出民进党吗？

现今民进党2024年总统候选人大体已经定案，是由赖清德参选，他也在积极重塑民进党形象，试图从中间选民中找回其支持者。反观非绿之在野势力，现今尚一盘散沙，似易可离间分化、个个击破，所以反绿爱台之仁人、志士忧心忡忡，如热火锅蚂蚁般，焦躁不安，真可怜可悲啊!

若怜悯在台苍生要“和平反战争”，要“民主反独裁”，要“繁荣反萧条”，要“发展反衰退”，要“环保生态 反空污破坏”，那一定要彻底下架民进党。彻底下架民进党的策略是什么？笔者认为“结盟攘外”策略才是王道，才是胜利方程式。国民党的角色若是放任“自由竞争”、“自立自强”、“自我利导”、“利己损人”，将会一败涂地。就因国民党在众小分歧的在野势力里，他不是非绿中的独大，而是非绿中之最大在野党角色，所以非绿在野势力要胜出民进党，国民党的称职角色就是主导并号召在野“结盟”，做好成功结盟的工作，才能真正战胜难缠、好战且能战的民进党。

主导结盟的角色，是真诚组合出单一组正副总统候选人，并做好完全执政的筹备工作，在野的立法委员一定要过半，执政团队是联合政府型态的优质组合。结盟的基本要项，是彼此尊重、相等协商、妥协议价、将心比心，同时要透明守信，特别关注并依循中间选民的偏好价值来结盟，捐弃一己之私，方可成功攘外。

现今国民党内部有四种以上意见，诸如：(1)要早定案，(2)总统选举要办初选，(3)要推出一组最有可能当选的候选人，(4)若有推出党外的人来代表国民党选总统，他会反对到底等，笔者认为都不利非绿在野之结盟。结盟的工作，国民党朱立伦主席责无旁贷且名正言顺，扮演着非常吃重的角色，首先要拜访会聚并说服党内几大次级力量的代表人支持其结盟的策略，再者推出几位代表中国国民党来进行非绿在野势力的结盟工作，依中间选民价值作为结盟的协商基础。何为中间选民的价值，当然要从民调数据来掌握，民调数据特要关注“深绿选民”的隐藏性伪装或作假意见。其次协商不免有主导礼让、妥协议价等考量，这些考量就是衡平比例原则之兑现。

作者为三民主义大同盟秘书长、中国文化大学政治系教授