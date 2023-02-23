美国抗中氛围下 拜登的外交困境

来源：台湾《工商时报》

工商社论

俄乌战争将满周年，在2月17日到19日举行的慕尼黑安全会议中，美中交锋，备受瞩目。而在美国总统拜登20日闪电造访乌克兰之后，俄罗斯总统普京旋即在21日发表国情咨文，痛斥引战的是西方国家，并强调俄国绝对不会是输家。种种迹象显示，今年国际政经情势仍将笼罩在美中对抗，以及俄乌持久战的阴霾之下，任何的擦枪走火或阴错阳差，都可能造成更严重的分裂。

在国际的场域，政治信任，建立很难，要摧毁，则很容易。去年11月底拜登与中国国家主席习近平在印尼G20峰会见面，本已铺陈出今年开春“拜习会”的良好氛围。没想到，一度出现转机的美中关系，因为近期“侦察气球”事件搅局，又急转直下。在美国击落气球后，中共中央外事办主任王毅痛批“（美国）行为匪夷所思，近乎歇斯底里”。其后美国国务卿布林肯与王毅在第三方外交场合（慕尼黑会议）会谈时，也是相互指责，不欢而散，再加上各自公布针对彼此企业的制裁，这似乎预告，在5月19日到21日的广岛G7高峰会之前，“拜习会”的举行颇有难度。

内政，是外交的延长。面对来自众议院共和党新议长麦卡锡的新官上任三把火，以及新闻媒体在短期间大篇幅的密集报道，美国朝野政党和民众有志一同的“抗中”气氛，延伸到每年在德国举办的慕尼黑安全会议，并不利于“拜习会”的“会前会”协商。天外飞来的“侦察气球”导致布林肯推迟原订2月5日访问北京的行程，就算事后拜登出面强调，四个被击落的气球，有三个都不是来自于中国，也已经无助于双方外交高层的会谈。

事实上，美国和中国在短中长期必须进行对话，拜登本人也深知此一议题的重要性，他从政资历超过50年，当年正因为见多识广的外交专长，而获邀担任奥巴马总统的副手。但现阶段横亘在拜登眼前的内政与外交问题复杂，势必牵动他“抗中”的强度。

就今年有待解决的问题清单而言，不管拜登会否在3月宣布竞选连任，如何有效抑制通膨，还有让联邦政府渡过关门危机，是他必须在半年内立即解决的课题。由于联准会（Fed）去年强势升息，与之同时，身为美国第二大债权国的中国则是大幅度减持美债。另一方面，联邦债务触及法定的上限，受制于共和党在众议院席次过半，仍有待两党寻求解方，因为还本付息占联邦政府支出逼近10%，将成为不可承受之重，也是无法回避的现实。

而且，就算两党能达成暂时的政治协议，修法提高法定的债务上限，如何在今年说服国际买家多买美债，重要性更是不言而喻。这本是美中两位领导人正式会谈的议题之一，也意味着布林肯和王毅进行“会前会”的必要性。然而气球事件让在野的共和党捡到枪，拜登政府被逼着对中国硬起来，也让自己陷入困境。

在中期方面，明年11月的美国总统大选，对于民主党和共和党来说，都必须全力求胜。然而，政治情境却很难求完美。一方面，疫情过后的美国经济，会是软着陆或硬着陆？不仅攸关国内的稳定，更攸关美中国力的此消彼长，兹事体大。另一方面，由于两党有志问鼎大位的政治人物，势必要提出激烈的政策主张和竞选政见，以求在党内初选脱颖而出，进而争取总统大选的选票，则在“抗中”的加码氛围下，未见成效的贸易战和科技制裁势必一波接一波。

在长期方面，无论拜登连任与否，下一任美国总统在届满的2028年之前，民主共和两党在争议很大的内政问题上，很难有妥协的余地，而这将压缩新总统在国际政治的外交斡旋空间。从目前不同政党长期执政的各州，对于堕胎法令规范与执行的对立，共和党执政的州政府，坚持维护人民拥有和使用枪支的宪法保障权利，禁止公立学校教导和使用“同志-双性-跨性别-其他”（LBGTQ+）的相关书籍，再到民主党政府希望全力发展再生能源，努力达成净零碳排的阶段时程，因为涉及政党的意识型态之争，从而成为无解的政治难题。内政问题无法争取到选票，则“同仇敌忾，枪口对外”就成为两党共同选项，美国总统站在国际舞台上，外交政策的合纵连横，也将会更有针对性。