俄乌征战不止 台海勿步后尘

来源：《旺报》社评

俄乌战争一周年，美俄中三方都有大动作，宛若21世纪三国演义。谁将引领风骚？

美国总统拜登亲访基辅，凸显美国及西方盟国对乌克兰抗俄战争的坚定支持；俄罗斯总统普京发表国情咨文，宣示继续战斗，并决定暂时退出俄美战略武控条约、部署新的战略武器系统、视美国动作决定是否恢复核武试验；中国最高外交官王毅则携带政治解决方案前往莫斯科。俄乌战争一周年，眼看着日益紧迫的核战争危机，北京的政治解决方案是世界和平的最后希望。

北京诚意促和

美俄2010年签订的新战略武器裁减条约，是双方仅存最后一项有效力的军控条约，但近年来这项条约已逐渐瓦解。尽管如此，此一条约仍然有效约制大国核武的发展，保障后冷战时期不至于从冷和爆发为热战，俄罗斯暂停核武军控条约，等于把人类社会再次推向战争年代。北约秘书长斯托尔滕贝格在与欧盟、乌克兰三方会谈后，指责普京宣布暂停限武条约，是想朝向第三次世界大战前进，他敦促普京放弃此意、重回条约，以避免更大灾难，美国国务卿布林肯也谴责俄罗斯不负责任。

面对战争升高的风险，中国决定扮演“促和”的角色，最高外交官王毅在慕尼黑安全论坛上宣示，北京将提出政治解决乌克兰危机的立场文件。彭博社报道，这份“和平计划”将包括呼吁停火和停止向乌克兰运送武器。有的国家反对促和，但也有一些国家不怀疑北京的动机，并认为有利于修复中国的国际形象，进而推动外贸发展，吸引更多外资，帮助中国经济发展。

不管北京渴望和平是为了国际形象，或者是为发展经济，起码当前国际社会愿意高举和平旗帜者，只剩下中国大陆。西方国家和台湾执政党让人感觉是在期望一场大规模战争。对西方国家来说，战争扩大可以削弱、消灭极权国家，对台湾来说，可能是民进党2024总统大选的利器，但这是一招险棋，如果没有强大的实力让对方屈服，出“险招”只会让自己翻盘。

从国际社会的发展可以看出，人类将在战争与和平之间摆荡，到底是俄罗斯、美国与欧盟的战争会胜出，还是中国主张的和平会发光，尚难判断。中国的和平计划虽然受到学者的欢迎，却招来北约国家的怀疑。德国外长贝尔伯克就表示，任何和平协议必须以俄罗斯从乌克兰撤军为条件，“公正的和平，并不意味着侵略者会得到回报”。

美国战争取向

事实上，过去国际社会提倡和平协议，如果没有取得大国间的互信，成功的机率不高。 1999年科索沃战争，南斯拉夫愿意与北约签订和平协议，主要是当时的法国总统希拉克威胁南斯拉夫若不签和平协议，就将遭到北约再次严重打击。如今俄乌战争，除了中国高举和平计划之外，其他大国都倾向俄罗斯应退出乌克兰，中国大陆孤掌难鸣。

美国思考两岸问题，同样是战争取向。例如，美国智库“太平洋论坛”日前发布的报告指出，无论美国是否出手干预台海冲突，中国大陆攻台的后果将惊天动地，可以一劳永逸超越美国在印太地区的实力和影响力，“中国治世”时代降临，北京及其盟国将更加积极、肆无忌惮地追求自己的利益。第三次世界大战爆发的机率，可能比以往任何时候都高。

把“台湾沦陷”当成课题研究项目，已经超越以往的想像，也说明美国政府不相信中国崛起会为国际社会带来和平。但是，大陆近日所发布的《全球安全倡议概念文件》，就阐释全球安全倡议的核心理念和原则，明确了重点合作方向和平台机制。大陆外交部长秦刚更坚定的表示，文件展现了中方对维护世界和平的责任担当、对守护全球安全的坚定决心。而去年8月大陆发布的对台白皮书与中共二十大文件，也都重申和平统一方针不变，足见北京的诚意。近期多项民调均显示，追求两岸和平是多数人民的选择，民进党政府不该为了个别利益，硬把台湾推向战争漩涡。