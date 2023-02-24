俄国经济被乌克兰战争拖垮了吗？

来源：香港01

作者：陆一

一边“战争”、一边“制裁”，2月24日是乌克兰战争一周年。一年来，西方针对俄罗斯的制裁可谓是花样百出，不仅体现在能源、金融等传统领域，而且还包括生活、艺术等民用领域。可以说，只要是属于俄罗斯的东西都逃不掉。在俄罗斯乌克兰战争一周年之际，美国总统拜登（Joe Biden）突访基辅，也是立即宣布晚些时候出台新的对俄制裁方案。

“制裁”、“制裁”，无止境的“制裁”，这也使得国际社会在这种情况下，普遍对俄罗斯经济持悲观态度，欧洲就曾预测，俄罗斯经济将会濒临崩溃，GDP至少下降20%。但是，制裁了一年了，不断追加制裁，真实情况究竟如何呢。

俄罗斯总统普京1月在与政府成员召开的经济问题会议上表示，事实证明，2022年俄罗斯经济表现比许多专家的预测更好。普京在新表发的国情咨文中也说，西方企图通过制裁使俄罗斯民众受创，但这一打算落空了，“事实证明俄罗斯的经济和管理体系比西方想像的要稳固得多”。

根据俄罗斯经济发展部的初步数据，俄罗斯2022年国内生产总值下降2.5%。俄罗斯经济韧性得以显现，在2022年第二季度经历了急剧下降后，第三季度和第四季度就开始恢复增长。

普京说，“他们企图切断与俄罗斯企业的业务往来，将俄罗斯金融体系踢出沟通渠道，目的是压垮俄经济，阻断俄出口，打击俄罗斯的收入……盗取我们的外汇储备，企图使卢布爆贬，引发破坏性的通货膨胀”，但这些手段没有奏效。 “与2021年12月相比，俄罗斯卢布在我们国际结算中的占比已经翻了一番，达到三分之一”，普京说，“我相信，我们有机会在其他领域取得类似突破。”

如果有人认为，普京亲自表示2022年俄罗斯GDP下降了2.5%，存在数据造假可能，1月31日，国际货币基金组织（IMF）报告预期GDP下降2.2%，世界银行预期下降3%。反正大抵都是下降2-3%的水平。实话说这个数字已经相当不错了，IMF和世界银行在俄罗斯乌克兰战争之战初期都是预期-10%的跌幅。

也需要看到，对于2023年的GDP，IMF大幅上调了2023年和2024年对俄罗斯经济增速的预期，认为该国经济今年将增长0.3%，明年将增长2.1%。该预测将俄罗斯在2023年和2024年的经济增速分别上调了2.6个百分点和0.6个百分点。

当然，也应看到，俄罗斯实际GDP增速自2022年3月开始大幅下滑，4月便落入负区间，已经连续10个月位于负区间，即使剔除基数影响也是如此。

细分来看的话，从生产方面来看，自俄乌战争爆发后，俄罗斯工业生产从之前的高点快速回落，实际工业生产按年从2022年4月开始转负，截至2022年12月，已经连续9个月为负。分行业来看，分化较明显。截至2022年12月，煤、基础制药、金属矿石、木材和软木产品、机动车等行业生产跌幅最大，平均跌幅接近40％；化学品、油和天然气以及石油焦煤等行业生产跌幅也超过10％。

而服装、皮革及相关产品等行业生产平均涨幅接近40％，烟草、饮料、食品、机械与电气设备等行业生产也有较好的表现，平均涨幅在10％左右。这很大程度上是与主要经济体对俄罗斯的经贸制裁有关。

从消费方面来看，截至2022年11月，剔除基数后，俄罗斯消费增速达到8％以上，高于疫情（2020年3月）之前水平。尤其是服务类消费远高于平均水平，例如医疗服务、医疗保健以及个人服务增速消费增速均在10％以上；而旅游、文化、交通以及通信等消费增速则相对较低，但也是正增长。

从进出口角度看，事实上，得利于制裁俄罗斯油气收入仍在高增，使得俄罗斯贸易仍在盈利。而主要影响体现在进口方面。对俄进口物资的影响主要体现在含计算机在内的机械、电气设备、车辆等方面，这三项占了俄进口总额的40%。不过这些物资的缺口可能由于得到中国的进口补充而有所缓解。

比如在重型卡车方面，由于西方的七种大牌重卡全部退出俄市场，俄海关统计2022年进口了3.1万辆中国重卡，比2021年高3倍。目前俄重卡市场44%为卡玛兹（Kamaz）等国产车，46%为中国重卡。当然由于西方制裁，俄重卡市场有一定萎缩，销量下降了25%，但并不是彻底瘫痪了。

在工程机械方面，2022年中方替换的份额更多。此前，欧洲占据俄罗斯市场的80%。但2022年第一季度中国已经向俄提供的中型挖掘机占了该级别市场的70%，小型挖掘机市场占比为33%。据中国海关统计，2021年工程机械出口俄已达21.33亿美元（28亿新元），猛增83.1%，占全年出口额6.27%，创历史新高。而2022年仅前10个月，中国工程机械就已向俄出口约28.32亿美元，按年增长56.6%，占行业出口总额的7.75%。中国明显正在成为俄道路施工机械市场的主要供应国。

普京在国情咨文中也表示，需要在俄罗斯建立有效的内部经济联通和物流走廊，扩大具有前景的对外经济联系。他预计俄罗斯2023年内需会增长，国内企业将抓住机会，填补市场上西方公司撤出后出现的空缺。

从几个数字来看，2022年俄罗斯经济表现并不算差，在采取了提高利率、控制石油天然气销售价格等手段，以及与中国等非西方国家的经贸往来帮助下，战争消耗以及西方制裁的影响相对较小。

但俄罗斯工业，甚至包括军事部门，高度依赖来自西方的进口高科技产品。据统计，2022年俄罗斯从所有国家进口的技术产品都有所下降，这些进口的衰退不仅将减少产品的生产，还会使部分行业倒退回更加原始的生产状态。俄乌冲突以来，由于大量西方公司主动撤离，与欧洲的能源大宗商品贸易完全中断，再加上缺乏同等的替代品，这些都将持续阻碍俄罗斯经济的发展。

再看俄罗斯2022年财政赤字3.3万亿卢布（580亿新元），甚至没有2020年的4.1万亿卢布高。相比GDP，赤字率为2.3%。这是个很低的值。相比之下，中国2022年预算财政赤字率2.8%。而美国2022年赤字相比2021年虽然下降了一半，但仍旧有1.38万亿美元，赤字率超过5%。而即便是新冠疫情前，美国2019年的赤字率有为4.7%。

再看通胀率，2022年全年通货膨胀率虽然有11.9%，也比俄央行预期要低一些。相较于波罗的海三国，立陶宛的20%左右，拉脱维亚和爱沙尼亚也都15%左右，甚至波兰2022年7-9月份的通胀率也超过16%，俄罗斯已经算控制的还不错的情况了。而目前预期2023年下半年的通胀率能下降到10%以下。

此外，值得注意的是，俄罗斯还有一笔国家财富基金，在战前有13.6万亿卢布（大致1940亿美元），2022年7月下降到10.8万亿卢布。到12月1日，这笔基金账户内存有418.92亿欧元、27.70亿英镑、4784.78亿日圆、3097.2亿元人民币、2.427亿卢布和554.911吨黄金，粗略估算大致不少于1340亿美元，按照汇率相当于9.37万亿卢布。按这个速度，大致还能支撑两年。俄财政部最近宣布财富基金结构今后将以人民币（上限60%）和黄金为主，此前已经剔除美元，现在英镑和日圆也被清空。

在俄乌战争一周年之际，或许可以说，俄罗斯克服了经济制裁冲击，但远不能说俄罗斯经济迎来新的转折点。俄罗斯经济即便没有战争都有其根深蒂固的结构性问题，都对经济发展产生掣肘。虽然，西方疯狂的经济制裁比预期影响弱，但也需要认识到，影响也更加持久。普京必须要交经济答卷，不然持久战的战争，必然还是会拖垮国家。