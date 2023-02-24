两岸对话 台湾才安全

来源：台湾《联合报》

作者：王景严

国安会秘书长顾立雄与外交部长吴钊燮，21日在邻近华府的美国在台协会总部与美国副国务卿谢尔曼、白宫印太事务协调官坎贝尔等美方涉台官员，就国安议题举行会谈。

台美国安会谈行之有年，但相较过去高度隐密，此次会谈却不避讳媒体拍摄。英国金融时报在会谈前就有相关报道，美台官方虽未证实却也没否认，显示美方有意使这项台美对话台面化。

美国此时安排这项会谈有双重目的：一、是安抚民进党政府；二、是试图消除“疑美论”，彰显美国对台湾安全的承诺。

国民党副主席夏立言8日率团赴大陆访问，北京不但安排国台办主任宋涛会见访团，更由政治局常委王沪宁出面接待，对于国民党所提诉求也正面回应，承诺尽速设法解决台湾农渔产品销陆问题。

国民党访陆成功，凸显民进党政府在两岸关系的无能。虽然陆委会与民进党对国民党此行极尽诋毁之能事，诬指国民党卖台、与中国大陆唱合，但事实摆在眼前，国民党能够改善两岸关系、促进两岸和平。此时美国适时安排台美国安会谈，有助民进党政府扳回一城。

其次，美国广播节目主持人嘉兰尼克森日前推文称，白宫内部透露总统拜登有“摧毁台湾计划”。虽然台外交部称此系有心人士刻意放大疑美论、反美论；AIT发言人也强调，美国对台湾的承诺坚若磐石，但美方迄今没有正式否认。

据台湾学者透露，美国智库“太平洋论坛”去年8月在夏威夷举办第二届“美台吓阻与防卫对话”，会议期间揭露一项进行中的“台湾沦陷后的世局”研究计划。这显示美国正在就中国大陆武力攻台情境进行可能预判，甚至研究可能的最坏打算。

去年彭博社即曾报道，美方进行各种兵推，包括若大陆武力攻台，考虑炸毁台积电不让中国大陆取得晶片制造技术，甚至派专机撤离台积电工程师；再证诸美国强力施压要求台积电赴美设厂，恐非空穴来风。

美国在世界各地的作为，都是为了自身利益，民进党政府与其一味扈从美国，不如把握国民党访陆塑造的和平契机，积极改善两岸关系，恢复官方直接沟通，设法建立两岸安全对话，如此才能带给台湾更可靠的安全保障。