俄罗斯侵乌三大战略错判

来源：香港《明报》

作者：王家豪

俄罗斯入侵乌克兰迎来一周年，俄军意外地无法迅速击败乌克兰，导致战况逐渐演变成拉锯战，短期内结束战争的可能性渺茫。归根究柢，莫斯科对自身实力和世界局势的研判有误，最终对俄乌战争出现三个严重的战略错判。在苏联解体后，国力急速衰弱的俄罗斯依然寻求以大国自居，依仗的是跟美国不相伯仲的核弹数量和丰厚的能源储备；但在俄乌战争下，莫斯科却未能借助核武和能源武器来促成其战略目标，也许是克里姆林宫始料不及的。

威力“太大”的核武器

尽管相对苏联时期，俄国军事开支已大幅减少，目前仅为大约美国的十分之一及中国的四分之一，但其核弹数量依然略多于美国（俄国为6257枚，美国有5550枚），特别在中短程导弹方面占优势，并且扬言已率先成功研制超高音速核武，有望打破与华盛顿维持的战略平衡。以核大国自居的俄罗斯，早于克里米亚危机中便曾暗示可能会用核武，间接避免了西方国家军事介入俄乌冲突。在俄乌战争期间，普京也试图故技重施，屡次强调俄国“准备动用一切资源保卫自己”，以威吓西方停止向乌提供军事援助。然而，即使欧美国家无视其警告、毅然对基辅提供援助，但俄方却拒绝使用核武作为反制，最终印证核威吓不再奏效，顿时成了“纸老虎”。这些事态发展也为国际关系带来重要启示，确立了核武变得“威力太大，作用不大”（too powerful to be useful），尤其是它的主要用途倾向自卫多于攻击。

这个冬天不太冷

作为能源大国，俄罗斯蕴藏丰富的天然资源，而欧洲各国长年倚赖俄国的能源供应，尤其是毗邻的中东欧国家。在俄乌战争爆发前，欧盟从俄国进口的石油和天然气分别占29%及43%。美国曾多次提醒欧盟有关对俄能源的依赖，故此极力反对德国与俄国建设北溪管道（Nord Stream）。华盛顿忧虑莫斯科会利用能源作武器，从而向欧洲各国施压，旨在以经济利益换取政治妥协。不过在俄乌战争下，俄国始终无法将能源依赖转换成实际影响力，结果欧盟相对成功地避免了能源危机。在战争爆发后，莫斯科曾要求欧洲向俄国天然气公司支付卢布，否则将可能面临严酷冬天。面对俄方的断气威胁，欧盟的应对方案是转移到美国和挪威进口液化天然气，及提高天然气储存量至八成以上。同时，欧洲各国鼓励节能的倡议得到大众和企业和应，而和暖气候也有助他们减少对能源的需求。在能源供应和需求双管齐下，欧盟可说是暂时解决了燃眉之急，即使它仍要面对转移进口来源所牵涉的高昂成本等问题。

“集体西方”不再是口号？

同样令俄国感意外的，相信是西方阵营的团结及对乌的坚定支持。对于美欧的跨大西洋联盟之间的分歧，以及“旧欧洲”（西欧）与“新欧洲”（中东欧）之间的摩擦，俄国素来采取分而治之（divide and rule）策略，务实地与各国建立独立的关系，避免将她们捆绑一起处理。俄方尤为重视与德国、法国和意大利等传统欧洲大国的关系，多年来建立了密切的政治和经贸关系，寄望她们能在西方阵营中成为说客，从而阻止反俄政策出台。

俄国对欧洲和美国的态度差异，可透过其财政政策来说明。在俄乌战争前，俄国囤积了逾6000亿美元（8059亿新元）的外汇储备来减轻其受西方制裁的影响。即使在追求“去美元化”的情况下，俄国央行仍有大笔欧元资产（32.3%），其次是黄金（21.7%）和美元（16.4%）。同样地，俄国央行除了把外汇资产存放在本国（21.7%）外，也将它们放置于法国（12.2%）和德国（9.5%）。欧盟最终跟随美国对俄实施严厉金融制裁，导致后者的一半储备遭冻结或充公，正好显示莫斯科曾对欧洲有不切实际的期望。

回望俄乌冲突以来，俄罗斯一直引以为傲的核武器和能源武器的成效不如预期，莫斯科对于大国地位的追求还有多少现实意义？同时，俄国在战后对中国的各种依赖正日益加深，事实上莫斯科更像是中俄同盟当中的小伙伴（junior partner）？