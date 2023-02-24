俄乌战争一年，资金也在“脱钩”中

来源：日经中文网

俄罗斯正在加强“去美元化”的行动。由于欧美日的金融制裁，俄罗斯在出口结算中，美元和欧元计价从九成降至五成，明显转向不易受制裁影响的人民币和卢布计价。轴心货币美元的使用限制对贸易和融资造成打击，在加强依赖中国的同时寻求降低影响。俄乌冲突一年，资金领域的世界“脱钩”也在加剧。

作为银行间国际汇款网的环球银行金融电信协会（Swift）2022年3月接受美欧日的要求，将俄罗斯大型银行排除在外。俄罗斯中央银行表示，受这项制裁的影响，俄罗斯“很大比例的银行处于制裁之下，美元和欧元计价的进出口结算的执行能力受到打击”。

在制裁之后，美元和欧元计价的出口结算的比例迅速下降。据俄罗斯央行的数据，2022年1月美元为52％，欧元为35％。到9月分别降至34％和19％。

从原油等交易来看，通过并非制裁对象的俄罗斯国内外银行等维持美元等的支付。国营公司俄罗斯天然气旗下的俄罗斯天然气工业银行并未遭受Swift制裁，包括日本在内的天然气继续以美元和欧元计价结算。似乎还存在通过西方国家银行的俄罗斯当地法人进行支付的情况。不过从整体来看，比率大幅下降。增加的是人民币计价和卢布计价，9月合计达到47％。

俄罗斯天然气将对中国天然气出口的结算从此前的美元计价改为人民币和卢布。从欧洲的一部分进口企业来看，还出现从欧元计价改为卢布的案例。从世界的能源交易来看，美元计价仍占支配地位，但以中俄双边交易为中心，正在改变惯例。由于欧盟（EU）等对俄罗斯产原油和石油产品的禁运措施，俄罗斯产流向了亚洲等市场，这也推动了人民币计价等的扩大。

还推动了对抗Swift的汇款网的利用。中国的人民币跨境支付系统（CIPS）1月交易件数每日平均达到2万1000笔，增至俄乌冲突前的约1.5倍。日本大和综研的中田理惠表示，“CIPS基本上只支持人民币结算，能代替Swift的范围有限”，同时也指出，“在担忧将来成为美欧等制裁对象的国家，利用有可能增加”。

由于通过出口获得的美元和欧元减少，俄罗斯国内的外汇出现短缺。去年10月的基于外汇的法人贷款比3月减少13％。另一方面，卢布增加11％，在整体上增加了贷款额。通过卢布弥补外汇贷款的减少，“避免了信用紧缩”（俄罗斯央行）。俄罗斯当局通过银行准备金和有关自有资本的限制放宽等措施支撑经济，银行的风险可能正在累积。

从海外融资变得困难。从俄罗斯国债的交易来看，海外投资者的比例从俄乌冲突前的约1成减至几乎为零。卢布国债的海外投资者的持有比率从2成减为1成。俄罗斯政府在俄乌冲突后将国债发行改为仅限卢布。SMBC日兴证券的秋本翔太表示，“以美国为中心，很多国家禁止了俄罗斯国债的交易，呈现不得不在俄罗斯国内进行融资的状况”。

对于日本企业来说，与俄罗斯的贸易和金融交易日趋困难。针对向俄罗斯当地法人的汇款等，日本国内大型银行在不违反制裁的范围内，维持与俄罗斯境内客户的资金往来。

不过，汇款渠道正在收窄。瑞穗银行的俄罗斯当地法人2022年10月通知客户等，“希望利用美元以外的货币，或通过其他银行汇款”。原因是为俄罗斯和国外的汇款提供中转服务的海外银行停止了美元汇款。

日本第一生命经济研究所的西浜彻指出，“俄罗斯经济和中国经济的一体化正在加强”。资金领域也形成权威主义国家经济圈的“金融条块化”的趋势加强。在令西方制裁日趋难以发挥效果的同时，有可能导致世界经济的效率下降。