疫后融入湾区新开始 香港须积极辐射实力

来源：香港明报社评

香港行政长官李家超本周访问广州和深圳，与两地领导商讨合作，推动大湾区高质量发展。3年疫情拖慢了大湾区发展进度，随着内地疫后全面重开，广东省早前已宣布，本年度将投入1万亿元（人民币，下同，约2000亿新元），推动上千项重点发展项目，当中超过2/3落在大湾区内地9市，为“再造一个新广东”打拼。大湾区融合全面提速，不会刻意放慢脚步“等埋香港”。

这是李家超上任以来首次访问穗深，标志疫后香港融入湾区新开始，除了加强政策对接、项目对接，当局亦要思考如何发挥香港的优势及作用，加紧向湾区辐射自身实力，以免被广州和深圳抛离。

外访之余推进“内交” 特首访穗深揭新页

背靠国家、联通世界是香港的定位，疫后再出发，香港面对的外部环境，跟疫前有明显变化，特区政府既要主动开拓对外关系、发挥“联通世界”的角色，也要全力推进“内交”。李家超近月先后出访东南亚和中东，这次首度以行政长官身分访问穗深，着眼的当然是大湾区融合发展。

李家超此行，先后与广东省委书记黄坤明、省长王伟中，以及深圳市委书记孟凡利、市长覃伟中会面。李家超表示，会上他就大湾区的建设与发展，提出一些具体合作方向，包括加快粤港两地人才多元流动，打造教育和人才高地，推进知识产权贸易中心建设，推动医疗、金融及创科合作，加强跨境交通基建，对接香港北部都会区发展等，目标是互利共赢。中共二十大后，粤深等地领导换班，李家超这次与广东省和深圳市一把手会面，对双方而言其实都是一次互相认识之旅，最大作用是为日后深化合作铺路。李家超亦称，此行开启线下见面交流，为日后两地官员密切接触提供示范作用，未来他会陆续访问大湾区全部9个内地城市和澳门，下月在香港举行的粤港联席会议，广东省领导也可能亲临。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》公布至今近4年，疫情影响了发展步伐，至于香港参与的速度与深度就更不理想。随着内地疫后重开，未来一段时间，大湾区建设势将显著加快，追回耽搁了的时间，香港更要加紧追落后，以免愈堕愈后。

中国正处于由发展中国家迈向发达国家的征途，各方各面都要升级转型，“高质量发展”正是实现这一蜕变的核心。对穗深以至整个广东省而言，大湾区建设正是推动高质量发展的平台。早前黄坤明提出要“再造一个新广东”，便强调高质量发展是广东现代化唯一出路，必须依托大湾区，发挥横琴、南沙以及前海的作用。根据2023年广东省政府工作报告，广东省今年将推动1530个重点投资建设项目，投资总额达到1万亿元人民币，其中有6758亿元的投资项目，落在大湾区内地9市，当中以广州投资额最高，重点项目包括清华珠三角研究院粤港澳大湾区创新基地，以及总投资逾1200亿元的南沙新区基建项目；深圳是今年投资额第二高的湾区城市，另外东莞也有多个科研及大学建设项目。

在香港，部分人对于大湾区建设，仍然有一种疏离感，觉得“事不关己”，甚至认为这是分薄香港发展资源“益别人”。其实大湾区建设的本质，是经济融合一体化，过去数十年欧洲经济一体化的经验清楚说明，愈强大的成员，愈有能力将自身实力和影响力辐射出去，从而壮大自己，而这正是深圳、广洲全力在做的事。

加快政策项目对接 重新认识内地发展

深圳发展迅速，持续升级转型需要开拓空间，于是将实力辐射到东莞，华为总部由深圳迁往东莞，正是一例，但深圳发展动力并没有因此削弱，反而随着深圳东莞同城化而加强；广州佛山同城化，也是同一道理。过去两年，国务院分别提出前海方案、横琴方案，南沙方案，其实就是划定几个重点发展区，透过拆墙松绑，鼓励各方将实力辐射到当地。广州正加紧向南沙辐射实力，深圳则加紧向前海辐射实力。香港太过保守内望，等于放弃向湾区辐射实力的机会。

广东省经济总量超过12.9万亿元人民币，若视广东省为一个单独经济体，经济规模之大，足以位列全球十大。广东省加快高质量发展，将为大湾区建设注入更多动力。香港疫后再上路，特区政府必须加紧与广东省及深穗等地政府，建立更紧密合作关系，就共建大湾区，加快政策对接、项目对接、细化分工。十四五规划为香港勾勒“八个中心”发展定位，有了中央政策支持，特区政府更要认真思考如何发挥香港优势，鼓励人员企业交流合作，透过参与大湾区建设，让香港更上一层楼。内地发展太快，在香港，没有多少人知道原来广州南沙有商业航天运载火箭产业，对东莞的认知也停留在十多年前“世界工厂”阶段，不知东莞已成为高科技重镇。香港要追上湾区发展脚步，必须对区内其他城市最新发展，有更深入的认识。

