俄乌战争周年的台湾启示录

来源：台湾经济日报社论

俄罗斯入侵乌克兰已满一年，俄乌虽然均已力竭，但双方却形成对峙的趋势。俄乌战争爆发已属突然，延续迄今更是出乎意料。

俄乌战争再次验证“战争没有赢家”，不但使得原本经济在欧洲已经殿后的乌克兰继续探底，也重创俄罗斯经济，而且未来在各国长期抵制下，经济也很难回稳。

中国大陆与俄罗斯因俄乌战争关系更加紧密，共同与美国抗衡，虽然不会立即有濒临战争的凶险，但未来地缘政治对抗会更加白热化。以美国为主的西方国家在东欧筑起对俄罗斯的防线，在东亚则加强对中国大陆的围堵，全球有进入“冷战2.0”的趋势。处在前沿的乌克兰及台湾虽然在政经体制及意识形态倾向美欧，美欧也提供安全保障；但经济方面却和中俄霸权往来密切，与以往冷战时期东西阵营泾渭分明的情况不同。

俄乌战争使得各国体认国家安全的重要性。在军事国防上寻求强化，外交政治上追求结盟，经济上则是提升自给能力，以加强产业的韧性。

对于台湾而言，“今日乌克兰，明日台湾”的警示或许过于牵强，但俄乌战争使美中对抗更为剧烈，也撼动两岸关系。台湾不仅面临选边站的问题，更需进行有效杠杆，处境更具挑战性。

在美中贸易战及冠病双重冲击下，台湾经济表现还算稳健，但是俄乌战争对台湾经济却造成不小影响。俄乌两国均为原物料出口大国及世界粮仓，战争使得原物料及食品类价格大涨，引发全球性通货膨胀；台湾当然无法避免，2022年台湾消费者物价上涨率为2.95%，为自2009年全球金融风暴以来的最高水准。

俄乌两国GDP合计不到全球2%，但俄乌战争却导致全球经济成长明显放缓。根据经济合作暨发展组织（OECD）估计，若是俄乌战争仍持续，在今年年底将使全球经济损失2.8兆美元。长期损害更难以估算，全球经济成长在未来几年很难回复到战前水准。

虽然未来全球经济展望不佳，但各国纷纷进行产业调整以巩固竞争力，全球经贸及产业结构面临重新洗牌。目前各主要国家短期主要是以控制通膨，尽速恢复成长，而中长期则是确保关键产业的自主性，强化经济韧性，并藉由国际结盟以维系经济安全，台湾也应积极布局而不缺席。

台湾去年深受通膨之苦，政府虽然一再宣称通货膨胀率仍低于3，在可控制范围内，但与民众感受有巨大落差。而且目前政府主要是以冻涨油电价格，自行吸收成本方式来抑制通膨，最终仍然是由全民埋单。另外去年台湾生产者物价上涨率高达6.4%，不但对产业形成沉重负担，更影响到其出口表现。

特别是今年1月台湾通货膨胀率为半年来新高的3.04%。在全球通膨已趋缓的情况下，政府表现不符预期，最近鸡蛋价格上涨即是一例；未来必须拿出更有效平抑物价的措施，才能改善经济基本面。

全球供应链已由过去“成本导向”，转变为“信赖优先”；为因应此变局，台湾中长期应巩固既有供应链优势，并寻求多元突破。台湾虽然在半导体相关产业，被国际公认是信赖伙伴，成为各国竞相拉拢的对象。但是为提高经济韧性，确保上游和关键中间财供应无虞，应有系统盘点所有产业，规划降低关键原材料及零组件的依赖度及集中度，并透过国际结盟与产业合作的方式，以降低企业风险。

另外，政府应以具体行动强化基础建设，才能促成企业回流台湾，也需协助企业建立海外备援基地，以确保供应链安全。惟有多管齐下并结合信赖伙伴，形成更具韧性的精实产业链，方能因应全球剧变的环境及上升的风险。