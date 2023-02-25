拒绝乌克兰化 美应投资台湾安全

来源：台湾《中国时报》社论

正当台湾与乌克兰一起成为慕尼黑安全会议上的热门话题时，4位美国跨党派国会议员访台。出人意料的是，此团首站并非政治机构，而是拜会台积电创办人张忠谋。美国人愈是渴求台积电，愈代表台海危机的临近，中共中央外事办主任王毅指责美国“巧取变豪夺”，似乎同样可以用于如今的美台关系。

科技抗中 只在乎台积电

此番美国议员团来自“中国事务特别委员会”，他们台湾之行的意义不加掩饰，虽名为美台合作，实则聚焦如何对付中国大陆。单从字面上看，率团的众议员康纳在拜会立法院长游锡时表示“此行无意挑衅中国大陆”，似是避免被对岸扣上“打台湾牌”或“以台制华”的帽子，但这反而凸显出美国议员团来台目的并非外交挺台，而是科技抗中，“台湾”在他们眼中就等同于晶片。

此乃近年美台关系的失衡之处，之所以失衡，是因为对抗思维而失去理智。过去，无论是冷战时代，还是后冷战时期，美国对台政策几经变化，始终都有“智慧”贯穿前后，对台海两岸游刃有余施加政治手腕。过去几十年间，台湾并没有明显的“疑美vs.倚美”鸿沟，反倒最近几年，台湾社会对美国的信任感开始分化。同样，美国对台政策历来是政治、经贸、军事、人文齐头并进，但近些年几乎一面倒军事优先，经贸也服务于战略目的。

换言之，当美国对台政策尚有政治智慧的时候，两岸还可以保持相对平衡的关系与互动，那时亲西方、奉行自由民主、兼具中华传统文化的台湾，是华人社会的软实力典范，甚至是大陆民众欣赏的最美风景。同时，美陆台之间的经贸关系也维持良性循环，自由市场经济主导之下，台湾资金流向大陆、人才流向美国，技术则掌握在自己手中，从来没听过什么“分散风险”之说，也未曾有过美方以政治力量来关切台湾核心产业链的动作。

然而，这一切都在近几年发生了天翻地覆的改变。一方面，美中硬实力消长的客观情势，令美国朝野产生“正在衰落”的危机感和急迫感，无法再像过去那样闲庭信步，美国对台政策的节奏感消失了，取而代之的是慌乱和无措。另一方面，无论是在美国还是台湾，现在掌权的中生代政治领袖，从未尝过战争痛苦、也未曾驾驭冷战的复杂情势，严重缺乏政治经验和智慧，恰好又遇上大陆“战狼世代”崛起，美台关系急速躁进，加速美中和两岸摊牌。

军售台湾 台海越不安全

美台关系一旦失智化，后果就变得不可收拾。最有代表性的三大现象，一是美方对台湾“乌克兰化”的全面军事武装；二是美方试图不顾一切整碗捧走台湾晶片产业链；三是美国内部的激进反中右翼与台湾内部的抗中独派合流。在前述三大现象中，“乌克兰化”已经是现在进行式，兵役改革、民防体系与布雷计划正在逐步落实，而民进党立委王定宇向美国众议院议长麦卡锡递出的访台邀请函，正是美台右翼民粹力量抱团的象征。但难度最大的还是经济与科技，这也有了美方近些年对台积电三番五次的游说和拉拢。

好在，张忠谋看得透彻也说得明白。据美国媒体报道，去年佩洛西来台时，张忠谋意味深长地告诉她：“如果美国以为靠砸大钱就可以抢进全球最复杂的电子制造市场，那就太天真了。因此，若美国想要打造可信赖的半导体产业，就应该持续投资台湾安全。”

张忠谋的话，可谓一语点醒梦中人。如今美国砸钱豪夺台湾半导体产业的吃相，和8年前大陆企业紫光老板豪言要买下台积电，难道不是很相似吗？遗憾的是，美方的实际作法与张忠谋的忠告背道而驰。2016年民进党政府上台后，美国不仅没有投资台湾安全，反而靠美台军售大量从台湾吸血，虽冠以“维护台海安全”之名，却让台海愈来愈不安全。

在俄乌战争1周年之际，战事没有终止迹象，美中关系也愈见紧张，美国国务卿布林肯在慕尼黑安全会议上与中共中央外事办主任王毅针锋相对。最近更爆出拜登有“毁台计画”的说法，无风不起浪。台美关系面临失智化的暴冲危机，“东方乌克兰”的蓝图正步步清晰中，届时恐令台湾一无所有。蔡政府要有作为，勇敢且大声地向美国说不，要求美方投资台湾安全，不能任令事态发展。