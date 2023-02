不疑美，能有活路吗？

来源:台湾中时新闻网

作者:尹启铭

今年1月27日在WTO争端解决机制会议上,美中之间进行了一场精彩的论战。中国驻WTO大使李成钢批评美国是“单边主义的霸凌者、多边体制的破坏者和全球供应链的扰乱者。”

而美国只能软弱的回应,甚至迁怒WTO说:“一个充当中国大陆非市场政策和行为盾牌的WTO不符合任何人的利益,70多年来美国坚持的立场是国安问题不能放在WTO争端解决机制中审查。”

事情起源于2017年美国商务部依据其《1962年贸易扩展法》第232条就“进口钢铁对国家安全的影响”启动调查,随后调查货品加入铝制品,并于2018年3月对进口钢铁和铝制品分别加征25%、10%关税,引发中国、挪威、瑞士和土耳其4国在WTO对美国提起诉讼。

案经WTO组织专家小组审查,去年12月9日认定美国违反WTO规定,认为美国不能以“安全”例外作为加征关税的理由。美国贸易代表随后发表声明,美国不会把国家安全的决定权交给WTO。美国驻WTO大使帕根并宣称,将对WTO提出上诉。可笑的是,WTO上诉机构新法官的任命遭前美国总统特朗普杯葛,自2019年冻结至今,造成美国的上诉无法处理的报应。

从以上案例可以看到美国动辄引用“国家安全”为理由实施贸易制裁、不甩多边贸易规范、挑动贸易紧张的举措,完全坐实了中国的指控。

在美国扩大防堵中国半导体科技与产业进步之前,全球半导体产业循着分工原则,各经济体依其竞争力加入供应链,促使半导体创新产生良性循环,应用快速渗透到民生、科技与国防各领域,带来世界的进步与人民生活福祉提升。

对于中国与亚洲国家藉全球化在科技领域持续追赶,美国智库外交关系协会的资深专家Adam Segal于2011年出版的《Advantage:How American Innovation Can Overcome the Asian Challenge》一书就指出:美国最佳的创新策略是维持世代的领先。依据Segal的看法,让落后国家进步,同时维持美国的创新领先,这才是符合美国的最高利益。

到了特朗普和拜登政府却大幅改变此策略,破坏全球半导体供应链与创新循环,甚至运用长臂管辖权逼迫盟邦加入对中国的管制。美国国安顾问苏利文为商务部于去年10月所公布新的全方位对中国大陆半导体相关出口管制规定解释说,过去美国对中国的策略是在科技方面维持世代领先,但由于中国采行军民融合主义,以及追求产业与科技自主,窃取美国智财权,促使美国改采尽可能大幅度领先中国科技与抑制中国军事能力的政策。

但苏利文所说根本是经不起一问的遁词。中国追求科技与产业自主的《中国制造2025》早就在2015年由其国务院公布,并非始自今日;而且美国现今追求先进半导体制造自主,与中国又有何异!至于军民融合,美国智库兰德公司于2005年出版的《中国国防工业的新方向》一书即有完整详细的陈述,为何到现今美国政府才恍然大悟?苏利文的说词无非是在掩饰其“美国优先”的一己之私。美官员类此替其政府文过饰非的谎言,可谓俯拾皆是。

本月14日美国媒体《Politico》刊登了《Taiwan’s Tec King to Nancy Pelosi:U.S. Is in Over Its Head》,报道去年美国众议院议长佩洛西来台时,张忠谋对佩洛西直言警告:如果美国以为花大钱就可快速进入最复杂的电子制造市场,那就“过于天真”了。

该报道引起台湾的关注,主要是因台积电在得不到自己政府力挺下,被美国政府施压前往投资,前途成败未卜。可是大家却忽略了美国还塞给了台积电另一颗“毒丸”,那就是接受美国政府的补助之后,台积电不可以扩充或新增投资大陆厂的先进制程,冲击台积电在大陆既有投资与布局。美国的出招要不是连环套,就是一石多鸟;若是不疑,还能有活路吗?

(作者为台湾前经建会主委、前经济部长)