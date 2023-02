华府可谈弃台毁台 台北禁论疑美反美

来源:台湾《联合报》

作者:张竞

美国华府政治评论人士尼克森(Garland Nixon)16日透过社交软体张贴文稿,其中提到依据其白宫内线消息指出,拜登本人曾经在回应政治诘问时,回应声称:“wait until you see our plan for the destruction of Taiwan”,此等语辞经过前立委蔡正元转贴评论,在台湾社会引起严重迴响,并且构成政治压力,强大到让外交部以及美国在台协会都必须提出回应。

不过说实在话,由于这其中短短语辞,并无法完全让吾人完全理解其来龙去脉与完整意义。就英文说文解字来说,究竟是因应台湾被毁坏后之应变计划,抑或是针对打算要毁坏台湾所拟定之计划,其实就存在着争议辩论空间;甚至从前述辞语,都很难看出此种计划是否已经存在,抑或是此种计划还在研议拟定阶段。总而言之,整个传闻恐怕要真相大白,恐怕只有当事者出面解释才能弄得清楚。

可是到目前为止,不论拜登总统抑或是尼克森先生本人都尚未亲自多做说明解释;不论台湾外交部疾言厉色地对着抱持“疑美论”或是“反美论”者口诛笔伐,抑或是顺势动员网路侧翼助阵,针对尼克森先本人曾在俄罗斯卫星网华府电台政论节目现身,在网际空间大肆进行攻击,甚至是美国在台协会出面重申华盛顿与拜登对台承诺坚如磐石,其实根本就是隔靴搔痒。完全忘记若要驳斥谣言谣传,还是要靠解铃还须系铃人,当事者不出面澄清说明,这件事永远就是各自表述信者恆信之罗生门。

笔者曾经撰稿指出,所谓疑美论其实最初是源自多位美国政府退职官员、学者与专家,曾经公开透过不同管道所表述过之弃台论,但经过后续发展已经从最原始认为当两岸冲突发生时,美国可能袖手旁观不来搭救,甚至就算来救援,但最后还是始乱终弃之疑美论1.0版,所以才有所谓“前日越南、昨日阿富汗、今日乌克兰、明日台湾”之疑惧论调。

但是疑美论目前已经发展到怀疑华盛顿积极布局,希望将台湾推入火坑,当作消耗其未来对手中国大陆可用炮灰。此种论调在俄罗斯对乌克兰开战后,更是找到情感投射对象,再加上美国积极推动台积电赴美投资设厂,更让台湾乡亲认为这是在掏空台湾,日后放弃台湾时可以减少损失,并更利于让台湾成为消耗中国大陆崛起实力之运用筹码。

此种观点若是对照美国海军战争学院所曾刊登之《覆巢:吓阻中国大陆入侵台湾》(Broken Nest: Deterring China from Invading Taiwan)专文内容,再加上日前被揭露美国“太平洋论坛”(Pacific Forum)举办《台湾沦陷后之世局》(The World After Taiwan's Fall)研讨推演;所以抱持疑美论2.0版就更深信其立论有据,美国要将台湾作为引诱北京动武诱饵,透过布局导演出下个珍珠港,绝对不是空穴来风。

整个问题演变到此种程度,关键已经不是有没有这回事,而是台湾乡亲信不信这种事;特别是绿营国安高层与执政团队,每次都只将矛头对准台湾乡亲,但却从来不去正本清源,直接挑战那些引发争议猜疑源头,不论对方是美国政府退职政要抑或是将领,甚至是学者专家或是媒体人,每个人都可以对着台湾说三道四,结果是转述这些论述者,被扣满认知作战与中共同路人帽子,请问以此种双重标准应对问题,怎有可能化解台湾民众对此愈来愈强烈之怀疑情绪?

若要人不知,除非己莫为;若要人不疑,除非无人论!假若美国政府离职官员、退役将领、智库媒体与学者专家有权高谈弃台毁台,确实是属于言论自由范畴,不可打压箝制思想活动空间;那么反过头来,台湾社会政治人物、学者专家与升斗小民,可否援引相同标准,具有同样权利来谈论思考疑美论与反美论?政府可以有其政策,表达其不会对美方政策有所怀疑,亦对华府立场不表异议,但这与民间在野人士具有言论与思想自由来说,完全是两回事,绝对不可混为一谈!

假若华府与台北政治高层对于台湾社会整体社会氛围与主流民意转向,还是抱持负面态度,只要对美国稍有异议,就将此等怀疑与反对意见扣上被北京影响罪名,甚至还要炮制出认知作战这种虚妄理论来当作政治指控包装,这跟任何帝国皇朝倾覆前,完全不体恤民意,根本不聆听建言,亦不再思考本身为何会受到评议,其实是完全没有任何差别!假若对于蔡正元先生提出质疑,不能够认真看待合理回应,只知负面打压,这才是背弃民主社会最基本原则!

作者是台湾中华战略学会资深研究员