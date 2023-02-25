俄罗斯经济拆局：对俄能源限令 越制裁越盈利？

来源：香港01

作者：陆一

欧盟2月初宣布联手美国、加拿大、英国、日本和澳洲对俄罗斯石油产品实施价格上限。限价令于2月5日当天生效，具体为对汽油、柴油、煤油等较贵石油产品设定每桶100美元的价格上限，对燃料油、石脑油等较便宜石油产品设定每桶45美元的价格上限。

这是俄乌冲突以来欧盟第三次在石油领域对俄罗斯施加制裁。去年6月，欧盟先是宣布禁止通过海运进口俄罗斯原油和石油产品。去年12月，欧盟、七国集团以及澳洲对俄罗斯海运出口原油设置每桶60美元的价格上限。

新一轮制裁的核心是对俄罗斯柴油价格的限制，目的是进一步“封堵俄罗斯特别军事行动的金融血脉”。但是效果如何？数据显示，从去年6月起，俄罗斯石油先被禁运继而被限价，可年底数据显示，俄罗斯石油产量反而增长了2%，达到5.35亿吨。不仅是产量增长，2022年油气收入也创下2007年以来新高。

油气，毫无疑问是俄罗斯经济的命脉。俄罗斯是传统能源大国，经济严重依赖能源出口。从贸易角度来看，截至2021年，俄罗斯生产的石油及其他液体燃料仅3成用于本土消费，7成用于出口，原油及石油产品出口占总出口的比重接近4成；生产的天然气也有3成左右用于出口，油气出口占总出口的比重接近5成。

从财政角度来看，油气收入是俄罗斯财政收入的主要来源，2011-2014年期间，油气收入占俄罗斯财政收入的比重高达5成以上；此后虽有下滑，也在四成左右（除2020年）。在俄乌战争爆发发生后，俄罗斯经贸及金融领域受到较多限制，财政更加依赖于油气收入。但截至2022年，俄罗斯油气收入占财政收入的比重上行至41.6％，较2021年上行约6个百分点。

也就是说，制裁后，俄罗斯油气收入仍在高增。尽管2022年俄罗斯在能源领域受到较多的制裁，但在油气方面依然取得了良好的结果。2022年油气收入高达11.6万亿卢布，为2007年以来新高，按年增速也高达27.9％。油气收入的高增，为俄罗斯经济提供了较大的助力。

为何俄罗斯油气盈利仍在高增？一方面，欧盟的能源制裁方案有缓冲期，实际生效时间相对较晚有关。例如2022年4月，欧盟宣布禁止从俄罗斯进口煤炭，不过现有合同可以有4个月缓冲期。

2022年6月初，欧盟通过第六套制裁措施，宣布将禁止从俄罗斯进口海运原油和石油产品，不过这一制裁将逐步有序的实现，对于海运原油有6个月缓冲期、对于石油产品有8个月缓冲期，且对于管道运输被豁免。2022年10月初，欧盟通过第八套制裁措施，宣布将对俄罗斯原油价格设置价格上限，不过对于原油价格上限从2022年12月5日生效、对于石油产品价格上限从2023年2月5日生效。

例如，俄罗斯的石油出口量和收入在2022年10月-11月期间有所增加，主要驱动力是对欧洲出口的回升，主因以德国和意大利为首的欧盟国家在禁运生效前大量抢购原油。

另一方面，欧盟对俄罗斯能源依赖度就是高，这也是结构性的。从欧盟消费来看，截至2021年，欧盟消费的天然气近40％从俄罗斯进口；欧盟消费的原油及石油产品约25％从俄罗斯进口；欧盟消费的煤炭也有近20％从俄罗斯进口。

从欧盟进口来看，2022年第三季度欧盟从俄罗斯进口能源产品的份额较2021年3季度减少了10几个百分点，但依然超过15％，俄罗斯仍是欧盟最大的进口来源国。若考虑进口价值的话，2022年第一季度和第二季度，欧盟从俄罗斯进口的能源产品价值均超过400亿欧元，2022年第三季度明显下滑，但仍高达368.9亿欧元，超过其他经济体。

而也恰恰是长期“寄生”，所以制裁者根本为俄油规避禁运另辟蹊径。比如此次欧美限制俄柴油的消息在去年底一经传出，就引发了欧洲一系列连锁反应。欧洲国家立即开始加大对俄柴油的进口，生怕等俄柴油限价生效后，出口商中断对欧洲国家的出口。

据报道，今年年初欧洲国家对俄柴油的采购量已经达到了每天60万桶，创下新高。而欧洲之所以会加急进口俄柴油的原因就在于，一旦俄油真的断供，欧洲将“有苦难言”。数据显示，欧盟国家进口俄柴油数量在2022年达到了2.2亿桶，占总进口份额的一半。所以一旦俄油断供，欧洲在短时间内难以找到替代供应商。

此外，据美国商业内幕网站报道，用俄罗斯原油制成的燃料正在被印度炼油厂运往纽约。最近，英国也找到印度最大的能源公司，通过合作加紧中转俄柴油。看来制裁的始作俑者们都在通过印度和他国的炼油厂从俄罗斯抢购打折原油。

据英国《经济学人》报道，制裁者已经帮助俄罗斯找到了规避石油禁运的方法。“禁运的一个主要影响是俄罗斯柴油将不再直接到达欧盟。印度或沙特等国家从俄罗斯购买廉价石油，在他们的炼油厂进行加工，最后将柴油卖给欧洲。”

“西方的制裁根本无法阻断俄罗斯能源出口”，西方学界已经存在这样的判断。乌克兰总统泽连斯基也在会晤欧盟委员会主席冯德莱恩时戏谑地称，“欧洲制裁的脚步略有放缓，俄罗斯反而正在加快适应制裁的步伐。”

此外，也应看到，俄罗斯积极拓展了其他买家，尤其是印度等其它新兴市场。从能源出口收入来看，截至2022年12月，俄罗斯输送到欧盟的能源收入较年初下降了约50％，而向印度、土耳其以及中国输送的能源收入均明显上升，尤其是输送到印度的能源收入提升了1000多倍。

从能源出口份额来看，2022年12月，俄罗斯输送到欧盟的能源收入份额降至33.7％，较2022年1月减少了近30个百分点，而输送到印度、中国和土耳其的份额则分别提升13.0个百分点、4.5个百分点和2.5个百分点。截至2月6日，俄罗斯输送到中国的能源收入和份额均接近欧盟。

整体来看，欧盟对俄罗斯能源方面制裁的影响未完全体现，而一方面冯德莱恩承诺，欧盟将在2月24日，即俄乌冲突一周年之前实施对俄第十轮制裁，也就是制裁还会继续加码；另一方面，俄罗斯乌拉尔原油现货价格也已经从高点回落至不足50美元/桶，为2021年年初水平。相信俄罗斯油气会坚挺，但能否一枝独秀的支撑俄罗斯继续战斗，不能小觑其吃力的程度。当然，与此同时，欧盟对俄实施制裁反噬效应也在凸显。

据欧盟委员会预测，2023年欧盟和欧元区国内生产总值（GDP）均仅增长0.3%，远低于春季经济展望报告中均增长2.3%的预测。不少分析机构则给出了更为悲观的判断，认为2023年欧元区经济将陷入负增长。