蓝欲止内斗 唯有健全初选办法

来源：联合新闻网

作者：王秉钧

近来国民党迟迟无法推出总统初选办法；加上九合一选举回神，许多刚当选的市议员想更上层楼，挑战者与现任者自保动作频繁，形成党内茶壶风暴。

这无章法现象，出现在国民党这百年老店实在荒唐！凸显国民党毫无规矩、因人设事、缺乏良好制度问题，更像一个侠盗行走的江湖。不止总统人选提名办法阙如，连立委、议员、各级首长与地方民代选任也都待形成。党内法制委员会形同虚设，争位互斗行为，不仅破坏党内团结，尤其是哭闹者有糖吃结果，对党的形象与力量，更是侵蚀严重。

其实具政治与管理知识者便知，提名办法应该合理公平，先进民主国家有先例可循，某些原则如尊重现任者、引介具代表性新人、照顾弱势等都可参考。

另外，增加党在各层面影响力，更是不可否定的铁律。尊重现任者有其道理，因为政治运作需要经验与人际关系，再聪明的新任者也需要时间学习，如何创造行政与立法共识与合作，形成政策。这也是政坛老手，如柯建铭与王金平，一人可在立院呼风唤雨数十年原因。

有国民党市议员想寻求他们认为更大权力的立委职位。但是，他们这行为会造成市议员缺位，也会让他们当初竞选承诺跳票。这不仅失信于选民，更显示人生规划能力不足，与得陇望蜀的贪婪。因为，若有心当初应有长期规划，去年让出市议员选举名额培养新人，自己好整以暇地争取明年立委机会。

最后，朱立伦身为党主席，在党的制度上应该有所作为；国民党目前在野，它主要的任务就是胜选。而目前各类初选办法都未确立，对国民党不是好事，因为轻则造成同志落选，重则让国民党永远在野、持续沉沦。朱若想有所贡献，那建立一个明确且长久的总统与立委初选办法，是立即该做的功课。

作者是元智大学退休教师