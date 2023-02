“毁台”传言澄而不清 “疑美”情绪挥之不去

来源:明报

明报社评

一名美国电台节目主持近日爆料指总统拜登有“毁灭台湾”计划,在台湾被炒得沸沸扬扬,虽然台湾官方与美国在台协会都出面“澄清”,指为“不实资讯”,又称台美关系“坚若磐石”。但效果似乎不彰,相关话题反而愈炒愈热。美方的连串言行,包括逼全球半导体晶片龙头企业台积电到美设厂、讨论大陆攻台时在台湾实行“焦土政策”、炸毁台积电工厂、把台湾变成“地雷岛”,与解放军打巷战,都引发岛内民众怀疑美国的“疑美”情绪,而“毁台”传言的热议,更是加剧了这种情绪。

本月中,华盛顿电台节目主持人兼政治分析师尼克森在社交媒体“爆料”称,白宫内部消息透露,拜登在被问到有什么比“新保守乌克兰方案”(the neocon Ukraine project)更具灾难性时答道,“等你看到我们的毁灭台湾计划就知道”(wait until you see our plan for the destruction of Taiwan)。这则“爆料”上周被台湾前立委蔡正元引述后,在岛内引发热议。

华府爆料引岛内热议

台密集澄清难堵众口

“爆料”似乎颇具杀伤力,从台湾行政院长陈建仁、外交部、民进党立委,到美国在台协会(AIT),空群出面澄清。陈建仁说,台美关系“史上最好”,呼吁民众不要轻信谣言;台湾外交部则称,该消息来源未经查证绝非事实,台美关系持续正面发展,美方不断展现对台湾坚定承诺,还指有心人士刻意放大疑美论、反美论,传播不实资讯,呼应大陆对台“认知战”;美国在台协会(AIT)发言人亦发声明,称拜登当年有份投票支持“台湾关系法”,持续坚守协助台湾自我防卫等立场,对台湾承诺“坚若磐石”(rock-soli诶)。有民进党立委称,既然过去拜登称美国会派兵护台被说成是“口误”,那么这次也可能是他“口误”。

不过,上述澄清难堵悠悠众口,拜登到底有无讲过那句话,所有的“澄清”都未提到。有台湾网民质疑,“为什么是台湾外交部出来澄清?”“请问外交部有查证吗?怎么知道是假的?”中广董事长赵少康亦质问,“(台湾)外交部有资格替美国或美国总统拜登澄清吗?”蔡政府不是说当前台美关系好吗,那就问个清楚,让美国出来说明。

爆料风波闹得如此之大,和台湾社会的“疑美论”不断发酵不无关系,而美国近年来的诸多言行,确在自招“毁台”嫌疑。俄乌战争爆发以来,美国热炒“今日乌克兰,明日台湾”话题,製造台海紧张气氛,去年对台军售8次,鼓励台湾实施“豪猪(箭猪)战略”,讨论准备在台湾“打巷战”,对台出售14套M136火山车载布雷系统,要将台湾打造成“地雷岛”,美军安全专家鼓吹用“焦土政策”对抗大陆,甚至主张台湾必要时摧毁基础设施。而对待台积电的取态,更被视为“毁台”的第一步。

全球逾60%半导体和92%先进晶片来自台湾,台湾积体电路製造公司(TSMC)则是龙头企业,因此被视为台湾最重要的地缘政治资产,有“护岛神山”、“硅盾”之称。早在2021年11月,美国陆军战争学院就有一篇论文提到,若大陆攻台,台湾应自毁台积电,以令大陆失去夺台的兴趣。文章引起大陆关注,当时国台办曾回应,“台积电不是中国寻求统一的原因”。去年10月,外电引述匿名美国官员透露,为防大陆取得先进晶片制造技术,白宫正研究各种应变计划,“在最糟的情况下,美方将撤出台积电的工程师,再炸台积电”。同年12月,在美国威逼利诱下,台积电到美投资设厂。不过,据美国传媒最新报道,台积电内部都承认,这个耗资400亿美元的项目是“糟糕的商业决策”。但无论如何,台积电已经成了“美积电”。

“疑美论”既是对美方护台承诺的怀疑,亦有对美国利用台湾作战场消耗中国的忧心。台湾中研院欧美研究所上月中旬公布的民调发现,56.6%的受访者“不同意”或“非常不同意”美国是讲信用的国家;另据台湾民意基金会的民调显示,对于是否担心台湾变成第二个乌克兰的问题,担心者佔51.6%,不担心的43.6%,对于是否相信战时美军会协防台湾的问题,相信者仅42.8%,不相信的有46.5%。可见“疑美”情绪在台湾已佔上风。

鼓吹焦土谋毁台积电

民进党配合做美箭猪

与用乌克兰来消耗俄罗斯一样,美国打“台湾牌”的目的也是为消耗中国,台湾是否毁灭对美国的战略目的并不重要。对此,民进党当局不会看不清楚,但他们却全力配合美国战略,竭力为“疑美论”消毒,更利用美将增加在台驻军的消息来安定人心,对美方言听计从,延长义务兵役期,大肆购买美国军备,发展不对称战力,要做美国的“豪猪”,这是爱台还是害台,就像美国是护台还是毁台一样,明眼人都应该看得清楚。