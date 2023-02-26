“毁台”传言澄而不清 “疑美”情绪挥之不去

来源：明报

明报社评

一名美国电台节目主持近日爆料指总统拜登有“毁灭台湾”计划，在台湾被炒得沸沸扬扬，虽然台湾官方与美国在台协会都出面“澄清”，指为“不实资讯”，又称台美关系“坚若磐石”。但效果似乎不彰，相关话题反而愈炒愈热。美方的连串言行，包括逼全球半导体晶片龙头企业台积电到美设厂、讨论大陆攻台时在台湾实行“焦土政策”、炸毁台积电工厂、把台湾变成“地雷岛”，与解放军打巷战，都引发岛内民众怀疑美国的“疑美”情绪，而“毁台”传言的热议，更是加剧了这种情绪。

本月中，华盛顿电台节目主持人兼政治分析师尼克森在社交媒体“爆料”称，白宫内部消息透露，拜登在被问到有什么比“新保守乌克兰方案”（the neocon Ukraine project）更具灾难性时答道，“等你看到我们的毁灭台湾计划就知道”（wait until you see our plan for the destruction of Taiwan）。这则“爆料”上周被台湾前立委蔡正元引述后，在岛内引发热议。

华府爆料引岛内热议

台密集澄清难堵众口

“爆料”似乎颇具杀伤力，从台湾行政院长陈建仁、外交部、民进党立委，到美国在台协会（AIT），空群出面澄清。陈建仁说，台美关系“史上最好”，呼吁民众不要轻信谣言；台湾外交部则称，该消息来源未经查证绝非事实，台美关系持续正面发展，美方不断展现对台湾坚定承诺，还指有心人士刻意放大疑美论、反美论，传播不实资讯，呼应大陆对台“认知战”；美国在台协会（AIT）发言人亦发声明，称拜登当年有份投票支持“台湾关系法”，持续坚守协助台湾自我防卫等立场，对台湾承诺“坚若磐石”（rock-soli诶）。有民进党立委称，既然过去拜登称美国会派兵护台被说成是“口误”，那么这次也可能是他“口误”。

不过，上述澄清难堵悠悠众口，拜登到底有无讲过那句话，所有的“澄清”都未提到。有台湾网民质疑，“为什么是台湾外交部出来澄清？”“请问外交部有查证吗？怎么知道是假的？”中广董事长赵少康亦质问，“（台湾）外交部有资格替美国或美国总统拜登澄清吗？”蔡政府不是说当前台美关系好吗，那就问个清楚，让美国出来说明。

爆料风波闹得如此之大，和台湾社会的“疑美论”不断发酵不无关系，而美国近年来的诸多言行，确在自招“毁台”嫌疑。俄乌战争爆发以来，美国热炒“今日乌克兰，明日台湾”话题，製造台海紧张气氛，去年对台军售8次，鼓励台湾实施“豪猪（箭猪）战略”，讨论准备在台湾“打巷战”，对台出售14套M136火山车载布雷系统，要将台湾打造成“地雷岛”，美军安全专家鼓吹用“焦土政策”对抗大陆，甚至主张台湾必要时摧毁基础设施。而对待台积电的取态，更被视为“毁台”的第一步。

全球逾60%半导体和92%先进晶片来自台湾，台湾积体电路製造公司（TSMC）则是龙头企业，因此被视为台湾最重要的地缘政治资产，有“护岛神山”、“硅盾”之称。早在2021年11月，美国陆军战争学院就有一篇论文提到，若大陆攻台，台湾应自毁台积电，以令大陆失去夺台的兴趣。文章引起大陆关注，当时国台办曾回应，“台积电不是中国寻求统一的原因”。去年10月，外电引述匿名美国官员透露，为防大陆取得先进晶片制造技术，白宫正研究各种应变计划，“在最糟的情况下，美方将撤出台积电的工程师，再炸台积电”。同年12月，在美国威逼利诱下，台积电到美投资设厂。不过，据美国传媒最新报道，台积电内部都承认，这个耗资400亿美元的项目是“糟糕的商业决策”。但无论如何，台积电已经成了“美积电”。

“疑美论”既是对美方护台承诺的怀疑，亦有对美国利用台湾作战场消耗中国的忧心。台湾中研院欧美研究所上月中旬公布的民调发现，56.6%的受访者“不同意”或“非常不同意”美国是讲信用的国家；另据台湾民意基金会的民调显示，对于是否担心台湾变成第二个乌克兰的问题，担心者佔51.6%，不担心的43.6%，对于是否相信战时美军会协防台湾的问题，相信者仅42.8%，不相信的有46.5%。可见“疑美”情绪在台湾已佔上风。

鼓吹焦土谋毁台积电

民进党配合做美箭猪

与用乌克兰来消耗俄罗斯一样，美国打“台湾牌”的目的也是为消耗中国，台湾是否毁灭对美国的战略目的并不重要。对此，民进党当局不会看不清楚，但他们却全力配合美国战略，竭力为“疑美论”消毒，更利用美将增加在台驻军的消息来安定人心，对美方言听计从，延长义务兵役期，大肆购买美国军备，发展不对称战力，要做美国的“豪猪”，这是爱台还是害台，就像美国是护台还是毁台一样，明眼人都应该看得清楚。