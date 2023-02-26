俄乌战争加速日本正常化

来源：明报

作者：张望

2023年2月20日晚，日本媒体广泛报道了美国总统拜登秘密访问乌克兰的消息。对此，日本的国内舆论百般不是滋味。据称，日本首相岸田文雄早在去年就计划和欧洲首脑组团闪电访乌，但由于日本国内僵化的行政规章制度，岸田首相访乌久久未能实现，进退两难。至今，日本是G7中唯一没有派领导人到访基辅的国家。

俄乌战争爆发一周年，这个远在欧洲发生的战事毫无疑问地也影响到处于东亚的日本对自身安全环境的认知。2022年12月16日，日本政府正式发布了安保三文件，即《国家安全保障战略》、《国家防卫战略》（原《防卫计划大纲》）和《防卫能力整备计划》（原《中期防卫能力整备计划》）。安保法案通过后，日本基于威慑逻辑开始发展“反击能力”，变成一个攻防兼备的能战国家。如果以足球赛来打个比方：过去的日本只能守住自家龙门，不具备攻击对方的资格；如今，日本队变得可攻可守，可把球踢入对方龙门。

安保文件突显日本不安意识

对于以上日本安全政策的变化，中国国内的主流解读是：俄乌战争令日本找到了加强防卫力量的契机，东京正凭借俄乌冲突迈向政治和军事大国。但这样的解读是否准确抓住日本实态？

日本安全政策的转折点，经常和外部世界的重大安全冲击有关，未必是源于预先谋划的战略性举措：1991年的波斯湾战争，日本被美国指摘“只出钱不出人”，只会“搭便车”，导致日本领袖开始思考让自卫队走出国门贡献国际社会。2022年末外务省外交史料馆解密的1991年外交密电，披露了当时驻美大使村田良平敦促海部政府尽快派遣扫雷艇赴波斯湾，外务省和内阁法制局当时还为此事相持不下，可见当时日本的内部决策并非遵循一个统一的借船出海外交战略；2001年的反恐战争和2003年伊拉克战争，日本为了避免再一次被华盛顿批评而主动派兵支持美军，在非前线地区从事后勤支援。同样，2022年爆发的俄乌战争，令日本社会突然意识到：通过军事实力改变国境线的做法在21世纪复活，世界重回现实主义的丛林逻辑，于是开始认真思考加强自身并不强大的军力（在东亚，日本没有核武，也没有中程导弹，而中俄朝三国都有），其背后的情绪是：不安、恐惧和害怕。

告别一味依赖美国与非武装和平主义

俄乌战争成为了日本反思自身国防的一面镜子，激起了日本对俄国入侵以及中日岛屿冲突的担忧。目前，日本的主流舆论认为，如果发生外国入侵日本的事态，难道日本人依然要死抱着和平主义理念坐以待毙？日本媒体同时也惊讶地发现，负责国防的自卫队缺乏续战能力、且弹药储备严重不足（战机零件共用，拆东墙补西墙）以及军队高龄化（平均年龄36岁；2022年海上自卫队某干部毕业生班的平均年龄高达45岁）。此外，海陆空自卫队都没有处于满员状态，出现慢性人手不足（2022年数据：陆自满员率：92.7%；海自满员率：95.9%；空自满员率：93.2%）。同时，俄乌战争也给日本民间和平主义者带来冲击。有广岛的和平反战团体表示，他们开始面对不少民众的质疑：即如果出现外国入侵日本，国民是否应继续坚持不抵抗的和平主义？

战后日本的国体从来就不是和平主义，而是一个依循现实主义行事的国家。根据美国学者Jennifer M. Lin诶的研究，战后日本一直採取推诿（buck-passing）战略，通过有意识地将军事安全责任推给美国，从而可以专注于战后恢复和经济发展。按照韦伯定义：国家是一个“拥有合法使用暴力的垄断地位”的实体。按此标准来看战后日本一直不算正常国家。宪法第九条和美日安保条约，对日本来说犹如一个缺一不可的套餐：即能用来作为抵抗美国要求日本扩军的挡箭牌，又能用来在东亚威慑潜在对手保障自身的国家安全，也就是说，日本一直处于“军事主义”与“和平主义”之间的非正常状态。2022年的俄乌战争令日本醒觉：过去的套餐不能再用了，完全依赖美国存在潜在风险（乌战爆发美国并未直接参战），日本需加速国防正常国家化，防患于未然。

2月20日，自民党内有名的军事通石破茂在日本国会就防卫问题对岸田首相提出一连串质问，令外界得以一窥目前尚处在这一正常化过程中的日本防卫思考之不成熟。石破问：第一，日本向美国购买大批战斧巡航导弹，但这些导弹是上世纪90年代的产物。如今的时代无人机滑翔弹横行战场，日本能靠这些过时武器构建所谓反击能力威慑中俄吗？第二，防卫省要建造超级神盾护卫舰实现导弹防御，但对如何在海上保护这样一艘耗费巨资的战舰却毫无概念，如何解释？

作为一个长期处于和平时代的东亚岛国，日本还处在学习大国政治游戏的初级阶段。日本的正常国家化才刚刚开始。

日本早稻田大学国际教养学部淮教授

