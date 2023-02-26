美国将扩大在台驻军的隐忧

来源：中时电子报

作者：谭再利

美国《华尔街日报》以“美国将扩大在台湾驻军，训练国军因应中国的威胁”为题独家报道，指出未来几个月内美国可能把在台湾部署的美军增加逾4倍；一年前在台美军数量约为30名，未来几个月内可能增加100至200名。《华尔街日报》为国际知名媒体，此一消息应非空穴来风，实值予关注。

《华尔街日报》强调，“此一扩大驻军计划系在来自中国的威胁不断上升情况下，为台湾的军队开展培训计划，以加强台湾自卫所需能力；不过美国国防部一直不愿公开此一扩大驻军的训练计划，以避免激怒北京。”因此，这个计划台国防部肯定会以“不予证实和不作评论”回应。

自1950年国民党政府自大陆撤退至台湾，到1979年美台断交期间，美国在台湾一直都有驻军，人数最多的时候是1958年的823抱战期间，曾多达1万9千多人，包括陆海空三军，其后逐年递减。当时除设有美军顾问团及美军协防台湾司令部之外，还有海军航空站、基地医院、医学中心、广播电台、超市及官兵休闲度假中心等。

根据台国防部送交立法院的“110年中共军力报告书”内容，明确指出大陆攻台的七个可能时机，包含：1、台湾宣布独立，2、明确朝向独立，3、内部动荡不安，4、获得核武器，5、两岸和平统一对话延迟，6、外国势力介入岛内事务，7、外国兵力进驻。民进党前立委郭正亮曾指出，目前台湾已经有三个条件符合，例如第2、5、6项。

前述美国将扩大在台湾驻军说法，虽不能与“外国兵力进驻”划上等号，但其显示的实质意义不容小觑。毕竟自俄乌战争爆发以来，美国在乌克兰背后推波助澜、扇风点火，各种解放军何时会武力攻台的预估甚嚣尘上，因此也导致“今日乌克兰就是明日的台湾”、“美国欲将台湾乌克兰化”，以及美国期待利用台湾与大陆发生军事冲突，打一场“代理人的战争”。

姑且先不论美国是否真的会扩大在台驻军人数，即使真的增加至200人，这些美军也只是穿着便服协助训练台湾军队与提供技术服务，而绝非为台军与解放军对抗作战。未来万一两岸开火，美军是否会立即驰援与台军共同作战，一直都是热门话题。虽然口不择言和老糊涂的拜登总统多次声明“会派出军队协助台湾”，但随后立即遭白宫发言人打脸否认，美国对两岸仍采“战略模糊”策略。

俄乌战争爆发后，根据“台湾民意基金会”去年3月公布的“俄乌战争、两岸危机与台湾民主”民调结果，指出有7成8受访者认为，单靠台湾自身力量不可能阻止大陆占领台湾，仅1成6觉得有可能；如果大陆武力攻台，34.5%民众相信美军会参战协防台湾、55.9%不相信。此一多数民众不相信美军会参战协防台湾，与俄国出兵乌克兰前之前的调查差距甚大。如果现在再做一次调查，不相信者的比例一定更高。

最近几年民进党政府向美国采购的武器，不仅数量极多、费用庞大，且性能也不断精进提升；台军自然需要更多的美军技术人员协助训练和指导操作。但另一方面势将引起北京不满，在两岸关系改善初露曙光的今天，实在是令人担忧。

作者为大学英文讲师

